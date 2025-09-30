Россия ударила дроном по дому на Сумщине: погибла семья с двумя детьми

Из-под завалов спасатели деблокировали тела четырех погибших – родителей и их сыновей 6 и 4 лет.

https://glavred.info/war/rossiya-udarila-dronom-po-domu-na-sumshchine-pogibla-semya-s-dvumya-detmi-10702505.html Ссылка скопирована

Российский дрон унёс жизни семьи с детьми в Сумской области / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram, pixabay.com

Кратко:

Российская армия атаковала Сумскую область

В селе Чернеччина дрон поразил жилой дом

В результате погибли четверо: супруги и их дети 6 и 4 лет

Ночью 30 сентября российская оккупационная армия нанесла удар по жилому дому в Сумской области. Вследствие атаки в селе Чернеччина Краснопольской громады погибли супруги с двумя маленькими детьми. Об этом в Telegram сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Этой ночью враг прицельно ударил ударным беспилотником по жилому дому в селе Чернеччина Краснопольского общества. В этом доме жили супруги с двумя маленькими детьми. К сожалению, спастись не удалось никому", - написал он.

видео дня

Из-под завалов спасатели деблокировали тела четырех погибших – родителей и их сыновей 6 и 4 лет.

"Это страшная и невосполнимая потеря для всей общины и области. Выражаю искренние соболезнования родным и близким семьи", – отметили в ОВА.

Сумы / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Сумы и область - последние новости

Как писал Главред, 12 сентября в Сумах прогремели взрывы - город атаковали российские дроны. Вспыхнул пожар в нежилом помещении.

Около четырех утра 22 сентября российские беспилотники атаковали Сумы. В городе прогремели три взрыва. Армия РФ атаковала предприятие и учебное заведение, вспыхнул произошел пожар. Ранения получил мужчина.

Утром 26 сентября российские военные ударили по жилому сектору на Сумщине КАБом. Повреждены жилые дома.

Поздно вечером 28 сентября новый российский ударный беспилотник типа БМ-35 летел атаковать Сумы. Дрон был оборудован тепловизионной камерой. Украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, чем это грозит.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред