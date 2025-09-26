РФ ударила КАБом по жилому сектору на Сумщине: возможны перебои с газом и светом

Кратко:
- В Сумской области несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за запуска дронов
- Утром 26 сентября оккупанты ударили по жилому сектору
- Повреждены жилые дома
Утром в пятницу, 26 сентября, российские военные ударили по жилому сектору на Сумщине КАБом. Повреждены жилые дома.
"Около 4:20 враг ударил предварительно КАБом по жилому сектору в Стецковском старостинском округе", - сообщил глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко в Telegram.
В результате атаки повреждения получили жилые дома.
В военной администрации предупредили о возможных перебоях с электро- и газоснабжением.
По предварительной информации от местных властей, обошлось без пострадавших.
Воздушная тревога в связи с запуском вражеских БПЛА в ночь на 26 сентября объявлялась в разных районах Сумской области несколько раз. В частности, в Шосткинском, Роменском, Конотопском, Ахтырском и Сумском районах.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 25 сентября армия страны-агрессора РФ атаковала критическую инфраструктуру Винницкой области. Зафиксированы попадания в объекты энергетики.
В ночь на 24 сентября российская оккупационная армия ударила по Украине с воздуха. В Харьковской и Запорожской областях вспыхнули пожары. Есть жертвы и пострадавшие.
В ночь на 23 сентября российская оккупационная армия атаковала Украину дронами и ракетами. Под удар попали Одесская, Днепропетровская, Кировоградская области и город Запорожье.
Всего оккупанты применили три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 115 ударных БпЛА. На шести локациях зафиксированы "прилеты".
В ночь на 23 сентября оккупационная армия России нанесла шесть ударов ФАБами по Запорожью.
Со взрывов и пожаров началось в Запорожье утро понедельника, 22 сентября. Российская армия направила на город не менее пяти авиабомб. Погибли люди.
