РФ ударила КАБом по жилому сектору на Сумщине: возможны перебои с газом и светом

В результате атаки повреждения получили жилые дома. О пострадавших не сообщается.

В ГВА рассказали о последствиях удара РФ по Сумам / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ГосЧС

Кратко:

В Сумской области несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за запуска дронов

Утром 26 сентября оккупанты ударили по жилому сектору

Повреждены жилые дома

Утром в пятницу, 26 сентября, российские военные ударили по жилому сектору на Сумщине КАБом. Повреждены жилые дома.

"Около 4:20 враг ударил предварительно КАБом по жилому сектору в Стецковском старостинском округе", - сообщил глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко в Telegram.

В результате атаки повреждения получили жилые дома.

В военной администрации предупредили о возможных перебоях с электро- и газоснабжением.

По предварительной информации от местных властей, обошлось без пострадавших.

Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Воздушная тревога в связи с запуском вражеских БПЛА в ночь на 26 сентября объявлялась в разных районах Сумской области несколько раз. В частности, в Шосткинском, Роменском, Конотопском, Ахтырском и Сумском районах.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 25 сентября армия страны-агрессора РФ атаковала критическую инфраструктуру Винницкой области. Зафиксированы попадания в объекты энергетики.

В ночь на 24 сентября российская оккупационная армия ударила по Украине с воздуха. В Харьковской и Запорожской областях вспыхнули пожары. Есть жертвы и пострадавшие.

В ночь на 23 сентября российская оккупационная армия атаковала Украину дронами и ракетами. Под удар попали Одесская, Днепропетровская, Кировоградская области и город Запорожье.

Всего оккупанты применили три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 115 ударных БпЛА. На шести локациях зафиксированы "прилеты".

В ночь на 23 сентября оккупационная армия России нанесла шесть ударов ФАБами по Запорожью.

Со взрывов и пожаров началось в Запорожье утро понедельника, 22 сентября. Российская армия направила на город не менее пяти авиабомб. Погибли люди.

Другие новости:

