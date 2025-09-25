Укр
Винничину атаковали дроны: есть "прилет" в объекты энергетики

Анна Ярославская
25 сентября 2025, 06:48
281
Была обесточена часть города и остановлено движение поездов.
Дрон, шахед, спасатель
​В Винницкой области дроны атаковали объекты энергетики / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГосЧС

Кратко:

  • Винницкую область атаковали дроны
  • Был "прилет" по объекту энергетики
  • Пострадавших нет

В ночь на 25 сентября армия страны-агрессора РФ атаковала критическую инфраструктуру Винницкой области. Зафиксированы попадания в объекты энергетики.

С 01:40 ночи в нескольких районах Винничины объявлялась воздушная тревога из-за угрозы атаки ударными БПЛА. Через два часа начали поступать сообщения об отбое тревоги.

Как сообщила в Telegram первый заместитель председателя Винницкой ОГА Наталья Заболотная, была обесточена часть города и остановлено движение поездов. Сейчас электроснабжение и движение поездов восстановлено.

Обращений о повреждении жилых домов не поступало, пострадавших среди людей нет.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

"По состоянию на 5:30 пожар ликвидирован. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий обстрела", - добавила она.

В общей сложности привлечены 76 человек личного состава и 24 единицы техники.

Смотрите видео - В Винницкой ОГА рассказали о последствиях обстрела:

Скриншот

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 24 сентября российская оккупационная армия ударила по Украине с воздуха. В Харьковской и Запорожской областях вспыхнули пожары. Есть жертвы и пострадавшие.

В ночь на 23 сентября российская оккупационная армия атаковала Украину дронами и ракетами. Под удар попали Одесская, Днепропетровская, Кировоградская области и город Запорожье.

Всего оккупанты применили три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 115 ударных БпЛА. На шести локациях зафиксированы "прилеты".

В ночь на 23 сентября оккупационная армия России нанесла шесть ударов ФАБами по городу. Попадание зафиксировано на территории частного домовладения. Разрушен жилой дом. Взрывной волной повреждены соседние здания. Кроме того, на месте происшествия возник пожар. Погиб мужчина.

Со взрывов и пожаров началось в Запорожье утро понедельника, 22 сентября. Российская армия направила на город не менее пяти авиабомб. Погибли люди.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

война в Украине Винница Винницкая область новости Украины новости Винницы атака дронов
16:28

Увеличивает риск ДТП в 20 раз: патрульные назвали опасную привычку водителей

16:12

Вышел трейлер ремейка хоррора "Рука, качающая колыбель"Видео

15:59

Вкуснятина из простых продуктов: рецепт бюджетного ужина из курицы

