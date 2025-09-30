Гремели взрывы и выбило свет: Россию массированно атаковала стая дронов

Один из важных НПЗ России мог пострадать в результате налета дронов.

Что известно об атаке на Россию 30 сентября / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 92 ОМБр

Главное:

Россию ночью атаковали более 80 дронов

Под прицелом дронов оказался Волгоградский НПЗ

В ночь на 30 сентября в стране-агрессоре России гремели взрывы. По меньшей мере в пяти областях РФ местная ПВО пыталась сбить дроны. Минобороны России сообщило о налете аж 81 беспилотника.

Россияне традиционно заявили, якобы сбили все воздушные цели, однако жители Волгоградской области сообщили о взрывах в районе нефтеперерабатывающего завода.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Что известно о последствиях атаки дронов на Волгоградскую область

В местных пабликах сообщили о по меньшей мере 5 взрывах в Красноармейском районе, где и находится НПЗ.

Интересно, что этот завод уже неоднократно был под атакой украинских беспилотников. Однако пока местные власти не комментируют последствия атаки для этого объекта.

Зато губернатору Андрею Бочарову пришлось признать, что электроснабжение трех населенных пунктов было нарушено из-за падения обломков дронов.

Какие последствия ждут РФ после многочисленных ударов по НПЗ - мнение эксперта

Как писал Главред, политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что в случае сохранения динамики ударов по нефтеперерабатывающим заводам и другим важным объектам, уже через несколько месяцев ситуация в России станет критической.

Удары вглубь России - последние новости

Недавно в России, в результате атаки украинских дронов, под удар попал "Газпром нефтехим Салават" - один из ключевых центров переработки нефти, производства химии и удобрений в РФ.

Ранее Главред писал, что дальнобойные дроны Центра специальных операций "А" СБУ отработали по станции "Тиньговатово". Эта НПС расположена за тысячу километров от Украины в населенном пункте Конар, Чувашская Республика, Россия.

Накануне стало известно, что украинские дроны атаковали российские нефтяные порты на побережье Черного моря. Это парализовало ключевые нефтяные порты РФ на Черном море

Об источнике: Министерство обороны России Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

