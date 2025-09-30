Укр
Потери россиян критические: ISW раскрыли истинную ситуацию на двух направлениях

Мария Николишин
30 сентября 2025, 09:24
Дроны ВСУ блокируют продвижение оккупантов вдоль логистических путей.
Потери россиян критические: ISW раскрыли истинную ситуацию на двух направлениях
Критические потери оккупантов на фронте / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • Оккупанты несут большие потери возле Доброполья и Новопавловки
  • В районе Доброполья фиксируется увеличение российских штурмовых групп
  • Только один из 10 солдат РФ достигает позиций ВСУ

Армия страны-агрессора России продолжает штурмы на Донбассе, но оккупанты несут критические потери возле Доброполья и Новопавловки. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российская армия продвинулась на Северском направлении в районе Константиновка-Дружковка. При этом ВСУ имеют успехи в районе Доброполья.

Аналитики напомнили, что 29 сентября главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский сообщил, что часть российских подразделений находятся в окружении на Добропольском направлении.

Кроме того, офицер украинской бригады, действующей в районе Доброполья, рассказал об увеличении количества российских штурмовых групп и количества солдат, которые перемещаются в каждой группе.

"По его словам, российские войска ежедневно несут в среднем 10 потерь среди личного состава - по сравнению с предыдущим средним показателем от двух до пяти человек. После того, как подразделения российской морской пехоты недавно вступили в боевые действия в зоне ответственности бригады, количество российских атак и потерь возросло", - говорится в сообщении.

Военный также добавил, что российские войска в этом районе имеют проблемы с поставками горючего и смазочных материалов из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Потери россиян критические: ISW раскрыли истинную ситуацию на двух направлениях
Доброполье / Инфографика: Главред

Новопавловское направление

В ISW подчеркнули, что на Новопавловском направлении ВСУ начинают оттеснять российские войска в зону ответственности бригады.

"По сообщениям украинских военных, дроны ВСУ блокируют продвижение российских войск вдоль логистических путей, поэтому российские войска передвигаются пешком в пределах 20 километров от линии фронта, чтобы избежать обнаружения дронами. В результате только один из 10 российских солдат достигает украинских позиций", - подытожили аналитики.

Наступление РФ на фронте

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук сказал, что оккупанты считают, что ситуация на фронте для них выглядит оптимистично, но это не так.

Он напомнил, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов рассказал, что российское наступление продолжится и осенью.

Однако, по его мнению, с военной точки зрения слова Герасимова свидетельствуют, что летнее наступление оккупантов провалилось.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState рассказали, что российская армия захватила село Полтавка в Донецкой области, а также продвинулась в Запорожской области и на территории Серебрянского лесничества.

Спикер оперативно-стратегической группировки "Днепр" Виктор Трегубов заявил, что российским подразделениям на Добропольском направлении грозит уничтожение или попадание в плен.

В то же время, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что украинские бойцы на Добропольском направлении взяли российских оккупантов в окружение. К тому же, ВСУ освободили около 175 кв. км украинской территории.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Потери россиян критические: ISW раскрыли истинную ситуацию на двух направлениях

