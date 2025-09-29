ВСУ сбили вертолет оккупантов FPV-дроном: сколько он стоит

Пилоты 59 бригады Сил беспилотных систем уничтожили вертолет Ми-28 FPV- дроном.

ВСУ сбили вертолет оккупантов FPV-дроном / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

Удачное сбитие вертолета врага стало результатом работы разведки

Стоимость вертолета Ми-28 составляет около 18 миллионов долларов

Украинским военнослужащим удалось сбить российский вертолет Ми-28 в районе н аселенного пункта Котляровка. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (позывной "Мадьяр").

"Пилоты 59 бригады Сил беспилотных систем уничтожили вертолет Ми-28 FPV- дроном", - написал он в Telegram. видео дня

При этом продемонстрировал видео сбития российского вертолета.

В 59 ОШБр беспилотных систем им. Якова Гандзюка (Степные хищники) также прокомментировали это событие.

"Результат - работа разведки и наших людей. Кто прилетает туда "на смотрины" - пусть готовится. На будущее: не делайте нам "сюрпризов" с воздуха - это вам дорого обойдется. Честь имеем", - сообщили они в Facebook.

Telegram-канал "Хижаки висот" уточняет, что "экипаж "Балтика" уничтожил российский ударный вертолет Ми-8 стоимостью более 10 миллионов долларов. И сделали это маленьким FPV-дроном стоимостью всего 500 долларов".

"Этот результат стал возможным благодаря слаженному взаимодействию разведки, штаба и пилотов. А главное, благодаря людям, которые поддерживают нас. Каждый вклад, каждая помощь, каждое доброе слово делают такие победы реальностью", - говорится в сообщении.

Стоимость вертолета Ми-28 может варьироваться, но по данным Aircraftcompare.com, она составляет около 18 миллионов долларов США за базовую модель, а стоимость модернизированных вертолетов Ми-28НМ может быть "немного выше".

Атаки Украины по РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 27 сентября дальнобойные дроны Центра специальных операций "А" СБУ отработали по станции "Тиньговатово". Эта НПС находится в тысяче километров от Украины в населенном пункте Конар, Чувашская Республика, Россия.

В ночь на 26 сентября в России прогремели взрывы - дроны атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский НПЗ. Также громко было и в Ростове-на-Дону. Как сообщил оперштаб региона, Афипский НПЗ загорелся.

В ночь с 19 на 20 сентября беспилотники-камикадзе совершили атаку на нефтеперерабатывающий завод в Саратове, который находится более чем в 450 км от украинской границы.

