ВСУ "засветили" планы Кремля: какую информационную "бомбу" заложила РФ под Ямполем

ВСУ выявляют и нейтрализуют диверсионно-разведывательные группы, пытающиеся проникнуть в Ямполь.

Кратко:

ВСУ опровергли фейк РФ о "продвижении" в Ямполе

Защитники сосредоточили силы и сорвали планы противника

Россия продолжает заявлять о якобы "успехах" на самых горячих участках фронта. В то же время Вооруженные силы Украины опровергли очередной фейк о "продвижении" в районе Ямполя в Донецкой области. Об этом сообщает 11 Армейский корпус Сухопутных войск ВСУ.

По данным корпуса, российские войска пытаются улучшить свои позиции вблизи населенного пункта, однако Силы обороны Украины своевременно реагируют и "сосредоточили необходимые силы и средства, чтобы не допустить реализации этих планов".

Фейки и информационная кампания РФ

Военные отмечают, что российская сторона пытается поддержать свои действия ложной информационной кампанией и распространяет сообщения о якобы успехах оккупантов в Ямполе.

"Это очередная попытка посеять панику и дезинформировать население", - отметили в армейском корпусе.

Также подчеркивается, что Ямполь остается под контролем украинских сил. Противник не имеет тактических успехов в этом районе, а попытки диверсионно-разведывательных групп инфильтроваться вовремя выявляются и нейтрализуются.

Эксперт: РФ интересуют ресурсы, а не территории

Военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев считает, что ключевой целью России на Донбассе является не установление идеологического влияния, а стремление установить контроль над природными ресурсами региона.

По его словам, главный интерес оккупантов заключается в доступе к полезным ископаемым, а не в реализации идей "русского мира" или захвате территории.

"Ожесточенные бои в Покровском районе были связаны, в первую очередь, с попытками россиян взять под контроль месторождения полезных ископаемых", - подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ сорвали крупное наступление РФ. Чрезмерное привлечение сил заставило оккупантов исчерпать ресурс и приостановить наступление.

Как писал ранее Главред, украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое.

Напомним, Силы обороны Украины отбросили подразделения армии страны-агрессора России вблизи Толстого в Донецкой области, но оккупанты имеют продвижение на нескольких участках области.

