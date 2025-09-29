ВСУ "засветили" планы Кремля: какую информационную "бомбу" заложила РФ под Ямполем

Кратко:
- ВСУ опровергли фейк РФ о "продвижении" в Ямполе
- Защитники сосредоточили силы и сорвали планы противника
Россия продолжает заявлять о якобы "успехах" на самых горячих участках фронта. В то же время Вооруженные силы Украины опровергли очередной фейк о "продвижении" в районе Ямполя в Донецкой области. Об этом сообщает 11 Армейский корпус Сухопутных войск ВСУ.
По данным корпуса, российские войска пытаются улучшить свои позиции вблизи населенного пункта, однако Силы обороны Украины своевременно реагируют и "сосредоточили необходимые силы и средства, чтобы не допустить реализации этих планов".
Фейки и информационная кампания РФ
Военные отмечают, что российская сторона пытается поддержать свои действия ложной информационной кампанией и распространяет сообщения о якобы успехах оккупантов в Ямполе.
"Это очередная попытка посеять панику и дезинформировать население", - отметили в армейском корпусе.
Также подчеркивается, что Ямполь остается под контролем украинских сил. Противник не имеет тактических успехов в этом районе, а попытки диверсионно-разведывательных групп инфильтроваться вовремя выявляются и нейтрализуются.
Эксперт: РФ интересуют ресурсы, а не территории
Военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев считает, что ключевой целью России на Донбассе является не установление идеологического влияния, а стремление установить контроль над природными ресурсами региона.
По его словам, главный интерес оккупантов заключается в доступе к полезным ископаемым, а не в реализации идей "русского мира" или захвате территории.
"Ожесточенные бои в Покровском районе были связаны, в первую очередь, с попытками россиян взять под контроль месторождения полезных ископаемых", - подчеркнул эксперт.
Ситуация на фронте - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что ВСУ сорвали крупное наступление РФ. Чрезмерное привлечение сил заставило оккупантов исчерпать ресурс и приостановить наступление.
Как писал ранее Главред, украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое.
Напомним, Силы обороны Украины отбросили подразделения армии страны-агрессора России вблизи Толстого в Донецкой области, но оккупанты имеют продвижение на нескольких участках области.
Об источнике: 11-й армейский корпус ВСУ
11-й армейский корпус - общевойсковое оперативно-тактическое соединение (объединение) в составе Вооруженных сил Украины.
Был создан в 2016 году как Корпус резерва и состоял из кадровых соединений. Был стратегическим резервом Генерального штаба ВС Украины. С началом российского вторжения в 2022 году был развернут по штату военного времени.
Хотя законодательные условия развития корпуса резерва существовали и раньше, значительная организационная работа в этом направлении началась в 2014-2015 годах, после начала войны на востоке Украины. Именно ее участники составили основу оперативного резерва генерального штаба. Wikipedia
