Россию можно выбить из войны: эксперт объяснил, что должна делать Украина

Продолжение ударов вглубь РФ грозит врагу развертыванием гражданской войны.

https://glavred.info/war/rossiyu-mozhno-vybit-iz-voyny-ekspert-obyasnil-chto-dolzhna-delat-ukraina-10702349.html Ссылка скопирована

Чем больше российских НПЗ будет поражать Украина, тем хуже будет ситуация в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео (иллюстративные)

Что сказал Загородний:

Удары по НПЗ ослабили Россию

При такой же интенсивности ударов ситуация в РФ станет критической

Энергетический коллапс в Москве может выбить Россию из войны

Почти каждую ночь на территории страны-агрессора России, а именно объектах энергетической инфраструктуры и НПЗ раздаются взрывы. Такая динамика ударов Украины является довольно неплохой.

Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний. По его словам, если такая динамика ударов сохранится, то уже через несколько месяцев ситуация в РФ станет критической.

видео дня

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Какие проблемы могут почувствовать россияне

Эксперт говорит, что Россия уже больно переживает перебои с топливом. Особенно критической для россиян будет эта проблема зимой, когда традиционно растет потребление энергии.

"Если в РФ будет сохраняться дефицит топлива, топливный кризис будет ухудшаться, добавятся перебои в экспорте нефти, плюс рост внутреннего потребления топлива из-за сезонного фактора, то наступление критического момента для России - это перспектива не лет, а месяцев, до года", - пояснил он.

Какой период будет самый сложный для России

После мощных ударов украинских беспилотников встал большой вопрос, как Россия переживет следующую зиму. Тем более, что Украина может выбить РФ из войны, организовав энергетический коллапс Москвы зимой.

"Если перебить газораспределительные сети Москвы и устроить энергетический коллапс при хорошем холоде, то там начнут разворачиваться очень интересные события. Половина России тогда может сбежаться грабить Москву, а это уже хорошая гражданская война. Именно на это мы должны играть", - добавил Загородний.

Удары по объектам нефтепереработки РФ - последние новости

Недавно, как писал Главред, украинские дроны остановили работу ряда нефтеперекачивающих станций нефтепровода "Куйбышев - Тихорецк", что на территории страны-агрессора России.

Ранее сообщалось, что беспилотники остановили работу нефтеперекачивающей станции в Чувашской Республике России, расположенной в тысяче километров от Украины.

Напомним, от атаки дронов пострадал и Афипский НПЗ, расположенный недалеко от Крымского моста. На предприятии производят газовый бензин, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, вакуумный газойль, мазут и серу.

Больше новостей:

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред