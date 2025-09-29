РФ предложила "выгодные условия" мира: что будет с границами и какая новая цель Кремля

Россия может готовить новые попытки атак на страны Европы и расширить действия против стран бывшего СССР, чтобы восстановить свое влияние, указывает Зеленский.

Россия предложила условия мира - ответ Украины / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Согласится ли Украина на изменение границ и что известно о "хороших условиях" мира от Кремля

Для чего Россия запускает дроны по Европе

Почему Трамп изменил позицию по войне в Украине

29 сентября 2025 года в рамках Варшавского форума безопасности президент Украины Владимир Зеленский выступил с рядом инициатив и призывов, направленных на укрепление обороноспособности Европы перед лицом агрессии со стороны России. В своем выступлении он также отметил, что инциденты с нарушением воздушного пространства Европы — это уже не локальные вылеты, а системные вызовы, которые потребуют слаженного ответа.

Главред собрал основные заявления президента Украины Владимира Зеленского в рамках форума, который транслировался на YouTube.

Об изменении границ Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что изменение государственных границ Украины исключено.

Во время онлайн-выступления на Варшавском форуме безопасности он подчеркнул, что границы страны определены Конституцией, признаны всеми государствами мира и закреплены международным правом.

/ Фото: скриншот

В то же время он предположил, что, исходя из текущей линии фронта, можно было бы перейти к дипломатическому формату, ведь именно на уровне лидеров возможно согласование режима прекращения огня. По его мнению, команды разных стран могли бы начать работу над планом завершения войны, однако это возможно лишь при условии выполнения ключевой предпосылки.

"Россия не будет начерчивать новые границы в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский ответил Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко живет в собственной реальности, которую время от времени посещает российский диктатор Владимир Путин. Во время разговора модератор попросила его прокомментировать недавние заявления самопровозглашенного руководителя Беларуси относительно мирных переговоров между Россией и Украиной. Лукашенко ранее утверждал, что обсуждал этот вопрос с Путиным, который якобы предлагал Украине выгодные условия.

"Мне сложно каким-то образом реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живет в своем мире. Он построил его и изолировался. Он живет три десятилетия в этом доме, который построил. И этот дом размером с целую страну. Но я хочу, чтобы он помнил, что его страна независима. Он в своем мире, но Путин иногда наведывается и они там разговаривают - два старых человека. Трудно комментировать", - отметил президент Украины.

/ Фото: скриншот

Какие страны следующие цели РФ

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег, что следующими жертвами путинской агрессии могут стать другие государства. Он подчеркнул, что сигналы о нарушении воздушного пространства в Европе свидетельствуют не об отдельных случаях, а об опасной тенденции, которая представляет угрозу не только отдельным странам, но и безопасности всего континента.

"Вы видели, что Эстония, Польша, Дания, Норвегия и Швеция. Были определенные сигналы, я не говорю, что не может быть точной одноразовой или массовой атаки. Нет, я говорю о тенденциях. Дыма без огня не бывает", - отметил он.

По словам президента, такие действия являются нарушением границ и международного права, поэтому реакция должна быть коллективной - со стороны ЕС, НАТО и США. Россия пытается расколоть союзников, но только общая позиция может остановить ее агрессию.

Зеленский отметил, что речь идет не только о европейских государствах, но и о странах бывшего СССР, где влияние России ослабевает. Именно там, по его мнению, Кремль может попытаться распространить свои действия.

"В Молдове, слава Богу, имеем проевропейский результат. Молодцы, они. Президент Майя Санду прекрасно поработала. Потому что было много рисков и некоторые видимо еще остаются. Но хорошо, что народ показал, куда направляется и какое будущее видит", - сказал он.

/ Инфографика: Главред

Он также указал на риски для Казахстана и ряда других государств, призвав к готовности противодействовать новым вызовам.

Для чего Россия запускает дроны по Европе

Президент Владимир Зеленский обратился к европейским странам с призывом объединить усилия и дать совместный ответ на атаки России. Он отметил, что массированный налет дронов на Польшу в ночь на 10 сентября стал испытанием не только для этого государства, но и для всего Альянса. Нарушение российскими самолетами воздушного пространства Эстонии и новые инциденты с дронами в Северной Европе стали очередным тестом для НАТО, ведь Москва проверяет границы допустимого.

Зеленский подчеркнул, что такими действиями страна-агрессор пытается отвлечь внимание от кровавой войны против Украины.

/ Фото: скриншот

"Тогда появляются голоса, которые спрашивают: не получает ли Украина слишком много поддержки, или, возможно, Россия успокоится, если уменьшить внимание к Украине? Это ложные голоса. Почти все угрозы безопасности в Европе сегодня происходят от разрушительных действий России, от войны, которую Путин отказывается завершать. Поэтому Украина предлагает Польше и всем нашим партнерам построить общий, по-настоящему надежный щит против российских воздушных угроз", - заявил президент.

В то же время он заверил, что Украина способна эффективно бороться со всеми видами российских дронов и ракет. По его словам, если Россия потеряет способность наносить воздушные удары, она не сможет продолжать войну.

Как Россия запускает дроны над Европой

Президент Владимир Зеленский сообщил, что существуют все более убедительные свидетельства об использовании Россией танкеров в Балтийском море в качестве платформ для запуска дронов, которые стали причиной серьезных перебоев в Северной Европе. По его мнению, такие суда не должны иметь права на свободную деятельность в этом регионе, если они задействованы в военных целях.

"Это де-факто военная деятельность России против европейских стран. Поэтому Европа имеет право закрывать проливы и морские пути, чтобы защищать себя", - отметил президент.

Изменение политики Трампа относительно войны РФ против Украины

В то же время глава государства отметил, что позиция президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине заметно изменилась.

"Сегодня у президента Трампа изменилась риторика. Изменились сигналы и отношение к Украине и безопасности в Европе", - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, Трамп сейчас имеет глубокое понимание ситуации, и его оценка соответствует реальности, которую ежедневно переживает Украина. Он подчеркнул, что на данный момент риторика американского лидера является взвешенной и направленной на поддержку Украины, хотя будущее развитие событий предсказать сложно.

"Хотя, бесспорно, он хочет быть и оставаться посредником между нами и Россией, чтобы завершить эту войну", - отметил глава государства.

Вступление в ЕС

Украина должна стать членом Европейского Союза - для этого делается все необходимое.

"Украина должна присоединиться к ЕС и она это сделает", - заявил Зеленский

Зеленский подчеркнул, что вступление не должно задерживаться из-за внутриполитических мотивов отдельных стран, и отметил необходимость избежать любой зависимости от России, намекая на Венгрию.

/ Инфографика: Главред

Сотрудничество с Европой в сфере дронов

Глава государства также призвал европейских партнеров присоединиться к производству дронов в Украине, в частности перехватчиков, ведь именно перехват беспилотников - ключ к защите воздушного пространства;

"Сегодня Украина имеет дроны-перехватчики, и это своеобразное ноу-хау. Но поверьте, через три месяца Россия все это будет иметь. На это указывает ход этой войны. Но если Россия это получит, это не означает автоматически, что и Европа получит это немедленно", - отметил Зеленский.

По его словам, для производства дронов-перехватчиков Украине требуется дополнительное финансирование.

