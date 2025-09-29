Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ предложила "выгодные условия" мира: что будет с границами и какая новая цель Кремля

Юрий Берендий
29 сентября 2025, 15:48
1002
Россия может готовить новые попытки атак на страны Европы и расширить действия против стран бывшего СССР, чтобы восстановить свое влияние, указывает Зеленский.
РФ предложила
Россия предложила условия мира - ответ Украины / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Согласится ли Украина на изменение границ и что известно о "хороших условиях" мира от Кремля
  • Для чего Россия запускает дроны по Европе
  • Почему Трамп изменил позицию по войне в Украине

29 сентября 2025 года в рамках Варшавского форума безопасности президент Украины Владимир Зеленский выступил с рядом инициатив и призывов, направленных на укрепление обороноспособности Европы перед лицом агрессии со стороны России. В своем выступлении он также отметил, что инциденты с нарушением воздушного пространства Европы — это уже не локальные вылеты, а системные вызовы, которые потребуют слаженного ответа.

Главред собрал основные заявления президента Украины Владимира Зеленского в рамках форума, который транслировался на YouTube.

видео дня

Об изменении границ Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что изменение государственных границ Украины исключено.

Во время онлайн-выступления на Варшавском форуме безопасности он подчеркнул, что границы страны определены Конституцией, признаны всеми государствами мира и закреплены международным правом.

РФ предложила
/ Фото: скриншот

В то же время он предположил, что, исходя из текущей линии фронта, можно было бы перейти к дипломатическому формату, ведь именно на уровне лидеров возможно согласование режима прекращения огня. По его мнению, команды разных стран могли бы начать работу над планом завершения войны, однако это возможно лишь при условии выполнения ключевой предпосылки.

"Россия не будет начерчивать новые границы в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский ответил Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко живет в собственной реальности, которую время от времени посещает российский диктатор Владимир Путин. Во время разговора модератор попросила его прокомментировать недавние заявления самопровозглашенного руководителя Беларуси относительно мирных переговоров между Россией и Украиной. Лукашенко ранее утверждал, что обсуждал этот вопрос с Путиным, который якобы предлагал Украине выгодные условия.

"Мне сложно каким-то образом реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живет в своем мире. Он построил его и изолировался. Он живет три десятилетия в этом доме, который построил. И этот дом размером с целую страну. Но я хочу, чтобы он помнил, что его страна независима. Он в своем мире, но Путин иногда наведывается и они там разговаривают - два старых человека. Трудно комментировать", - отметил президент Украины.

РФ предложила
/ Фото: скриншот

Какие страны следующие цели РФ

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег, что следующими жертвами путинской агрессии могут стать другие государства. Он подчеркнул, что сигналы о нарушении воздушного пространства в Европе свидетельствуют не об отдельных случаях, а об опасной тенденции, которая представляет угрозу не только отдельным странам, но и безопасности всего континента.

"Вы видели, что Эстония, Польша, Дания, Норвегия и Швеция. Были определенные сигналы, я не говорю, что не может быть точной одноразовой или массовой атаки. Нет, я говорю о тенденциях. Дыма без огня не бывает", - отметил он.

По словам президента, такие действия являются нарушением границ и международного права, поэтому реакция должна быть коллективной - со стороны ЕС, НАТО и США. Россия пытается расколоть союзников, но только общая позиция может остановить ее агрессию.

Зеленский отметил, что речь идет не только о европейских государствах, но и о странах бывшего СССР, где влияние России ослабевает. Именно там, по его мнению, Кремль может попытаться распространить свои действия.

"В Молдове, слава Богу, имеем проевропейский результат. Молодцы, они. Президент Майя Санду прекрасно поработала. Потому что было много рисков и некоторые видимо еще остаются. Но хорошо, что народ показал, куда направляется и какое будущее видит", - сказал он.

Грузия, Молдова, Приднестровье, Осетия, Абхазия Инфографика
/ Инфографика: Главред

Он также указал на риски для Казахстана и ряда других государств, призвав к готовности противодействовать новым вызовам.

Для чего Россия запускает дроны по Европе

Президент Владимир Зеленский обратился к европейским странам с призывом объединить усилия и дать совместный ответ на атаки России. Он отметил, что массированный налет дронов на Польшу в ночь на 10 сентября стал испытанием не только для этого государства, но и для всего Альянса. Нарушение российскими самолетами воздушного пространства Эстонии и новые инциденты с дронами в Северной Европе стали очередным тестом для НАТО, ведь Москва проверяет границы допустимого.

Зеленский подчеркнул, что такими действиями страна-агрессор пытается отвлечь внимание от кровавой войны против Украины.

РФ предложила
/ Фото: скриншот

"Тогда появляются голоса, которые спрашивают: не получает ли Украина слишком много поддержки, или, возможно, Россия успокоится, если уменьшить внимание к Украине? Это ложные голоса. Почти все угрозы безопасности в Европе сегодня происходят от разрушительных действий России, от войны, которую Путин отказывается завершать. Поэтому Украина предлагает Польше и всем нашим партнерам построить общий, по-настоящему надежный щит против российских воздушных угроз", - заявил президент.

В то же время он заверил, что Украина способна эффективно бороться со всеми видами российских дронов и ракет. По его словам, если Россия потеряет способность наносить воздушные удары, она не сможет продолжать войну.

Как Россия запускает дроны над Европой

Президент Владимир Зеленский сообщил, что существуют все более убедительные свидетельства об использовании Россией танкеров в Балтийском море в качестве платформ для запуска дронов, которые стали причиной серьезных перебоев в Северной Европе. По его мнению, такие суда не должны иметь права на свободную деятельность в этом регионе, если они задействованы в военных целях.

"Это де-факто военная деятельность России против европейских стран. Поэтому Европа имеет право закрывать проливы и морские пути, чтобы защищать себя", - отметил президент.

Изменение политики Трампа относительно войны РФ против Украины

В то же время глава государства отметил, что позиция президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине заметно изменилась.

"Сегодня у президента Трампа изменилась риторика. Изменились сигналы и отношение к Украине и безопасности в Европе", - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, Трамп сейчас имеет глубокое понимание ситуации, и его оценка соответствует реальности, которую ежедневно переживает Украина. Он подчеркнул, что на данный момент риторика американского лидера является взвешенной и направленной на поддержку Украины, хотя будущее развитие событий предсказать сложно.

"Хотя, бесспорно, он хочет быть и оставаться посредником между нами и Россией, чтобы завершить эту войну", - отметил глава государства.

Вступление в ЕС

Украина должна стать членом Европейского Союза - для этого делается все необходимое.

"Украина должна присоединиться к ЕС и она это сделает", - заявил Зеленский

Зеленский подчеркнул, что вступление не должно задерживаться из-за внутриполитических мотивов отдельных стран, и отметил необходимость избежать любой зависимости от России, намекая на Венгрию.

Вступление стран в ЕС инфографика
/ Инфографика: Главред

Сотрудничество с Европой в сфере дронов

Глава государства также призвал европейских партнеров присоединиться к производству дронов в Украине, в частности перехватчиков, ведь именно перехват беспилотников - ключ к защите воздушного пространства;

"Сегодня Украина имеет дроны-перехватчики, и это своеобразное ноу-хау. Но поверьте, через три месяца Россия все это будет иметь. На это указывает ход этой войны. Но если Россия это получит, это не означает автоматически, что и Европа получит это немедленно", - отметил Зеленский.

По его словам, для производства дронов-перехватчиков Украине требуется дополнительное финансирование.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Владимир Зеленский Александр Лукашенко Владимир Путин мирное урегулирование новости Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Окружение россиян под Покровском: ВСУ предложили оккупантам два варианта

Окружение россиян под Покровском: ВСУ предложили оккупантам два варианта

16:51Фронт
Tomahawk для Украины: в ВСУ сказали, какие цели в России будут поражены

Tomahawk для Украины: в ВСУ сказали, какие цели в России будут поражены

16:39Украина
РФ несет громадные убытки из-за атак Украины по объектам НПЗ: The Sun назвал сумму

РФ несет громадные убытки из-за атак Украины по объектам НПЗ: The Sun назвал сумму

15:51Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

Немецкий барон 250 лет сравнил россиян и украинцев - что он особо отметил

Немецкий барон 250 лет сравнил россиян и украинцев - что он особо отметил

Салат всего из 3 ингредиентов: рецепт, который покорил миллионы хозяек

Салат всего из 3 ингредиентов: рецепт, который покорил миллионы хозяек

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

Последние новости

16:51

Окружение россиян под Покровском: ВСУ предложили оккупантам два варианта

16:39

Tomahawk для Украины: в ВСУ сказали, какие цели в России будут поражены

16:33

Шикарный закусочный торт из лаваша: абсолютно новый рецепт

16:31

Автомобили Range Rover оснащены секретной кнопкой - какие функции она выполняетВидео

16:26

Надо запасаться сейчас: украинцев предупредили о скачке цен на базовые продукты

Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФПоловина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ
16:05

Как высушить одежду без отопления: гениальный фокус удивит своей простотойВидео

15:51

РФ несет громадные убытки из-за атак Украины по объектам НПЗ: The Sun назвал сумму

15:48

РФ предложила "выгодные условия" мира: что будет с границами и какая новая цель Кремля

15:43

Мощные взрывы прогремели в Феодосии: черный дым поднимается над нефтебазой

Реклама
15:42

Основатель рода был настоящим красавцем и модником - фамилии, которые это выдают

15:19

Караси прыгают на наживку, как бешеные: секрет удачной рыбалки

15:16

Как часто РФ может массированно атаковать Украину этой осенью: тревожный прогноз

14:58

Как сварить идеально рассыпчатый рис: золотое правило опытных кулинаровВидео

14:54

Путин подписал указ об осеннем призыве: сколько людей диктатор отправит в армию

14:44

"Не нажрутся никак": сотни россиян с жалобами собрались у администрации Путина

14:36

С Днем защитников и защитниц Украины - красивые поздравления в стихах и прозе

14:34

"Стерла его война": известный украинский актер погиб, защищая Украину

14:30

Российские оккупанты разрушили дом известной актрисы - детали

14:11

"Было страшно": группа The Rasmus выпустила фильм о своей поездке в УкраинуВидео

14:00

Какие грибы лучше всего сушить: простой секрет идеальной заготовкиВидео

Реклама
13:59

Певица Джамала жестко упала со сцены - в каком она состоянии

13:48

"Минус 10 лет": Елена Мозговая сменила имидж и помолодела на глазах

13:39

Дожди и штормовой ветер: в Украине заметно испортится погода

13:20

ЦПК поддерживает фигуранта "пьяных вечеринок", потому что он защищает детектива НАБУ - СМИ

13:18

"Горько осознавать": путинист Филипп Киркоров в трауре

13:11

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

13:11

Почему 30 сентября нельзя осуждать других: какой церковный праздник

12:51

День защитников и защитниц Украины 2025: почему дату перенесли и когда празднуемВидео

12:50

Зеленский обратился к Санду после выборов в Молдове: что он сказал

12:40

Гороскоп для Тельцов на октябрь 2025: время новых проектов и баланса в жизниВидео

12:33

"Самозванка": всплыла правда о браке молчуна Игоря Николаева

12:29

ВСУ сбили вертолет оккупантов FPV-дроном: сколько он стоит

12:25

Украина вернет оккупированные территории: эксперт назвал болевую точку России

12:16

Удар по ВПК РФ на 240 км: ВСУ поразили завод в Брянской области

12:08

"До Нового года что-то будет": когда Трамп может ударить по РФ мощными пошлинами

11:55

Известная украинская певица родила третьего ребенка - как назвали малыша

11:49

Украинские воины прорвались в одну из областей России, враг понес потери - детали

11:43

Каждый решает сам: известный украинский артист из США ответил, пойдет ли воевать

11:37

В Швеции думают над созданием своего ядерного оружия - The Times

11:36

"Тумбочки аж гремели": священник ПЦУ рассказал, существуют ли призракиВидео

Реклама
11:35

Украина может вернуть границы 1991-го за четыре года: эксперт назвал условие

11:33

Судьи большой палаты Верховного суда встали на защиту Коломойского

10:56

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

10:49

Украина готовит ответ на удары РФ по энергетике: генерал озвучил замысел Киева

10:47

Келлог поставил Путина на место и развенчал мифы о "победе РФ" в войне

10:47

ВСУ взяли россиян в окружение: Сырский заинтриговал деталями с фронта

10:40

Во Львовской области произошло землетрясение: детали

10:31

Золотые монеты прямо под ногами: в каком городе Украины нашли настоящий кладВидео

10:29

10 тысяч евро за килограмм: какой мед самый дорогой в мире и в УкраинеВидео

10:21

Мать пропагандиста Кеосаяна не явилась на его похороны - что случилось

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять