Зеленский обратился к Санду после выборов в Молдове: что он сказал

Зеленский поздравил Санду с победой на парламентских выборах в Молдове.

Партия "Действие и солидарность" победила на выборах в Молдове

Зеленский прокомментировал выборы в Молдове

Президент Украины поздравил Санду с победой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Молдовы Майю Санду с победой ее партии на парламентских выборах. Он подчеркнул, что российская дестабилизационная активность проигрывает. Соответствующее заявление Зеленский обнародовал в своем Telegram-канале.

Президент Украины отметил, что Россия, которая пытается дестабилизировать ситуации в Молдове - проиграла, а Молдова в Европе - выигрывает.

"Рад поздравить Майю с очень важной победой и пожелать успеха. Российская подрывная деятельность, постоянные дезинформации - ничего из этого не сработало. Важно, что Молдова была эффективной в защите от угроз вместе со всеми, кто помогал", - написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Киев всегда был на стороне Молдовы и поддерживает страну.

"Совместно преодолеваем вызовы и строим такое будущее, чтобы во всех сферах у наших народов была хорошая перспектива - безопасность, экономическая, а значит, и социальная", - резюмировал украинский лидер.

Сколько голосов набрала партия Санду на выборах

После подсчета 100% участков партия "Действие и солидарность" (PAS) действующего президента страны Майи Санду набирает 50,16%.

"Патриотический блок" под руководством бывшего пророссийского президента Игоря Додона набирает 24,19%.

Блок "Альтернатива" набирает 7,97%, партия "Демократия дома" - 6,2%, а "Наша партия" - 5,62%.

Выборы в Молдове - что известно

Как писал Главред, в воскресенье, 28 сентября, в Молдове состоялись парламентские выборы. Более половины зарегистрированных избирателей приняли участие в голосовании.

Во время голосования в Молдове задержали трех человек за подготовку беспорядков. Правоохранители разоблачили трех сотрудников силовых структур Приднестровья, которые планировали "создать панику среди людей" с помощью пиротехники.

Позже появилась информация, что на выборах в Молдове, которые состоялись 28 сентября, проевропейская партия действующего президента Майи Санду "Действие и Солидарность" (PAS) получила наибольшую поддержку среди избирателей.

О персоне: Майя Санду Майя Санду (рум. Maia Sandu; род. 24 мая 1972, Рысипень, Фалештский район Молдавской ССР) - молдавская государственная и политическая деятельница. Президент Молдовы с 24 декабря 2020 года. Лидер партии "Действие и Солидарность" (ПАС) и бывший премьер-министр Молдовы (с 8 июня по 14 ноября 2019 года), сообщает Википедия.

