В Молдове посчитали 99% голосов: партия Санду лидирует с огромным отрывом

28 сентября в Молдове состоялись парламентские выборы.

Пророссийский "Патриотический блок" получил менее 25% голосов / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/maia.sandu, facebook.com/dodon.igor1

Кратко:

В Молдове продолжается подсчет голосов на парламентских выборах

Партия PAS лидирует

На выборах в Молдове, которые состоялись 28 сентября, проевропейская партия действующей президента Майи Санду "Действие и Солидарность" (PAS) получила наибольшую поддержку среди избирателей.

Центральная избирательная комиссия Молдовы уже обработала 99,08% протоколов с избирательных участков.

Согласно подсчетам, партия "Действие и солидарность" получила поддержку более 49,85% избирателей, и эта цифра продолжает расти.

В настоящее время продолжается подсчет голосов диаспоры, процесс голосования которой длился дольше, чем у жителей Молдовы.

Среди молдавских граждан, проживающих в европейских странах и принимавших участие в выборах, наблюдается значительное преимущество поддержки PAS.

Пророссийский "Патриотический блок" под руководством экс-президента Игоря Додона получил менее 25% голосов.

Третье место занял блок "Альтернатива", который получил менее 8,05% голосов и, соответственно.

В парламент также войдут формально прорумынская партия "Демократия дома", которую подозревают в связях с ФСБ, и "Наша партия" популиста Ренато Усатого.

Данные ЦИК Молдовы / pv.cec.md/preliminare

На парламентских выборах в Молдове действует достаточно высокий избирательный барьер: 5% для партий и 7% для блоков. Благодаря этому механизму партия PAS на данный момент получила 52 мандата в новом составе парламента, и это количество может увеличиться.

Всего в парламент Молдовы избирают 101 депутата, поэтому PAS будет иметь единоличное большинство, что позволит сформировать правительство без необходимости в коалициях с другими партиями.

Молдова может стать плацдармом нападения РФ на Одессу

РФ может готовиться к нападению на Одесскую область. Плацдармом для этого может стать Молдова. Это может случиться, если пророссийская партия Додона выиграет на парламентских выборах. Об этом заявляла президент Молдовы Майя Санду.

Она убеждена, что Молдова станет плацдармом для вторжения, если ее будет контролировать Россия.

"Пострадают все молдаване. Европа закончится на границе с Молдовой. Европейские фонды остановятся на Пруте. Свобода передвижения может прекратиться. Наша земля может стать плацдармом для проникновения в Одесскую область. Приднестровский регион будет дестабилизирован", - сказала Санду.

Как писал Главред, в ноябре 2024 года во втором туре президентских выборов в Молдове победу одержала действующий президент Майя Санду. Она опередила пророссийского оппонента Александра Стояногло на 10%.

Накануне второго тура выборов Молдову охватила волна анонимных угроз. Граждане массово получали на свои телефоны сообщения со словами о возможном убийстве. Цель этих сообщений - запугать избирателей перед решающим голосованием.

