РФ готовит новый плацдарм: есть угроза нападения на Одесскую область

Россия может использовать Молдову в качестве плацдарма для нападения на Одесскую область.

https://glavred.info/war/rf-gotovit-novyy-placdarm-est-ugroza-napadeniya-na-odesskuyu-oblast-10700450.html Ссылка скопирована

РФ может готовить вторжение в Одесскую область. / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

РФ может готовиться к нападению на Одесскую область. Плацдармом для этого может стать Молдова. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, пишет NewsMaker.

Это может случиться, если пророссийская партия выиграет на предстоящих парламентских выборах. Россия уже тратит сотни миллионов евро на покупку голосов. Выборы состоятся 28 сентября.

Майя Санду убеждена, что Модова станет плацдармом для вторжения, если ее будет контролировать Россия.

видео дня

"Сегодня со всей серьезностью заявляю вам, что наш суверенитет, независимость, целостность и европейское будущее находятся под угрозой", - сказала Санду.

Она утверждает, что Россия также подкупает сотни людей, чтобы те "сеяли беспорядок, насилие и пугали мир". Санду призывает граждан не допустить капитуляции страны, так как установление контроля России принесет опасные последствия.

"Пострадают все молдаване. Европа закончится на границе с Молдовой. Европейские фонды остановятся на Пруте. Свобода передвижения может прекратиться. Наша земля может стать плацдармом для проникновения в Одесскую область. Приднестровский регион будет дестабилизирован", - сказала Санду.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на Добропольском направлении и имеют постепенное продвижение. Как сообщил Александр Сырский, за минувшие сутки восстановлен контроль над 1,3 км² и проведена зачистка и уничтожение противника на площади 2,1 км² в Покровском районе Донецкой области.

На Покровском направлении командование армии России применяет все возможные средства, чтобы захватить Покровск и окружающие села. При этом сами российские военные откровенно недовольны такой тактикой, сообщили в десантно-штурмовых войсках ВСУ.

21 сентября украинские военные обнародовали видео из села Алексеевка Сумской области, где в нескольких местах уже установлены государственные флаги. Как заявил 225-й Отдельный штурмовой полк, в этом населенном пункте оккупанты фактически "закопались" и только мечтают о выживании.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред