"До Нового года что-то будет": когда Трамп может ударить по РФ мощными пошлинами

- Трамп обещает наказать Путина пошлинами
- Мощные санкции США могут ввести до Нового года
Президент США Дональд Трамп заявил, если Россия не заключит мирное соглашение о прекращении войны в Украине, то Америка готова ввести очень мощные таможенные тарифы. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду рассказал, решится ли американский лидер на этот шаг и когда могут быть введены мощные санкции против РФ.
Загородний считает, что до Нового года "что-то будет", ведь на Трампа давят выборы в Конгресс и внутренняя повестка дня. Кроме того, пока неизвестно, как именно США ведут переговоры с Китаем и чем это закончится.
Эксперт напоминает, что Россия продает Китаю дешевую нефть, а тот на этом зарабатывает, делая свои товары более конкурентными. США это не устраивает, ведь Китай имеет рядом "резервуар нефти", который Вашингтон не контролирует.
Загородний подчеркивает, что Трамп сделал немало заявлений о пошлинах и войне в Украине, поэтому ему нужен какой-то результат.
"Тем более на Трампа давят его избиратели, которые хотят видеть в нем "крутого перца" и ковбоя. А пока действия Трампа в отношении Путина не позволяют ему выглядеть "крутым перцем" и ковбоем", - объясняет эксперт.
Загородний добавляет, что сейчас Трамп пытается донести европейцам, чтобы те прекратили покупать российские нефть и газ.
По словам эксперта, прекращение Европой закупки российских энергоресурсов будет гораздо более эффективным шагом, чем любые санкции.
"Потому что санкции Россия может обойти и выстроила уже целую инфраструктуру по их обходу. А вот когда просто не будут покупать российские нефть и газ, это серьезно. И Трамп сейчас системно "стучит по голове" европейцам, и абсолютно правильно делает", - убежден эксперт.
Почему США не вводят санкции против России
Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, что Вашингтон воздерживается от введения жестких санкций против России, чтобы сохранить возможность выступать посредником в мирных переговорах между Москвой и Киевом.
"Как только мы начнем применять жесткие санкции и другие меры, наша способность выступать в качестве посредника для достижения мира будет ослаблена", - сказал Рубио.
Введение санкций против России - новости по теме
Как писал Главред, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что давно пришло время ввести новые санкции против России. Впрочем, Конгресс США не будет их принимать без согласования с президентом Дональдом Трампом.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Европу поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о введении пошлин против государств, которые покупают российские энергоносители. По его словам, стратегия Трампа направлена прежде всего против Китая и Индии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников вводить санкции против всех компаний, которые поставляют России компоненты для вооружений.
