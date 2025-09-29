Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"До Нового года что-то будет": когда Трамп может ударить по РФ мощными пошлинами

Марина Фурман
29 сентября 2025, 12:08
32
Эксперт считает, что Трамп уже наговорил много о пошлинах и войне в Украине - теперь ему нужно показать конкретный результат.
Трамп, Путин
Трамп обещает наказать Кремль пошлинами - эксперт оценил шансы / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Основное:

  • Трамп обещает наказать Путина пошлинами
  • Мощные санкции США могут ввести до Нового года

Президент США Дональд Трамп заявил, если Россия не заключит мирное соглашение о прекращении войны в Украине, то Америка готова ввести очень мощные таможенные тарифы. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду рассказал, решится ли американский лидер на этот шаг и когда могут быть введены мощные санкции против РФ.

Загородний считает, что до Нового года "что-то будет", ведь на Трампа давят выборы в Конгресс и внутренняя повестка дня. Кроме того, пока неизвестно, как именно США ведут переговоры с Китаем и чем это закончится.

видео дня

Эксперт напоминает, что Россия продает Китаю дешевую нефть, а тот на этом зарабатывает, делая свои товары более конкурентными. США это не устраивает, ведь Китай имеет рядом "резервуар нефти", который Вашингтон не контролирует.

Загородний подчеркивает, что Трамп сделал немало заявлений о пошлинах и войне в Украине, поэтому ему нужен какой-то результат.

"Тем более на Трампа давят его избиратели, которые хотят видеть в нем "крутого перца" и ковбоя. А пока действия Трампа в отношении Путина не позволяют ему выглядеть "крутым перцем" и ковбоем", - объясняет эксперт.

Загородний добавляет, что сейчас Трамп пытается донести европейцам, чтобы те прекратили покупать российские нефть и газ.

По словам эксперта, прекращение Европой закупки российских энергоресурсов будет гораздо более эффективным шагом, чем любые санкции.

"Потому что санкции Россия может обойти и выстроила уже целую инфраструктуру по их обходу. А вот когда просто не будут покупать российские нефть и газ, это серьезно. И Трамп сейчас системно "стучит по голове" европейцам, и абсолютно правильно делает", - убежден эксперт.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние имеют санкции на Россию / Инфографика: Главред

Почему США не вводят санкции против России

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, что Вашингтон воздерживается от введения жестких санкций против России, чтобы сохранить возможность выступать посредником в мирных переговорах между Москвой и Киевом.

"Как только мы начнем применять жесткие санкции и другие меры, наша способность выступать в качестве посредника для достижения мира будет ослаблена", - сказал Рубио.

Введение санкций против России - новости по теме

Как писал Главред, спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что давно пришло время ввести новые санкции против России. Впрочем, Конгресс США не будет их принимать без согласования с президентом Дональдом Трампом.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Европу поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о введении пошлин против государств, которые покупают российские энергоносители. По его словам, стратегия Трампа направлена прежде всего против Китая и Индии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников вводить санкции против всех компаний, которые поставляют России компоненты для вооружений.

Другие новости:

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции война в Украине санкции США санкции против России Тарас Загородний
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ сбили вертолет оккупантов FPV-дроном: сколько он стоит

ВСУ сбили вертолет оккупантов FPV-дроном: сколько он стоит

12:29Фронт
Украина может вернуть границы 1991-го за четыре года: эксперт назвал условие

Украина может вернуть границы 1991-го за четыре года: эксперт назвал условие

11:35Война
ВСУ взяли россиян в окружение: Сырский заинтриговал деталями с фронта

ВСУ взяли россиян в окружение: Сырский заинтриговал деталями с фронта

10:47Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Синоптик рассказал, когда в Украине резко потеплеет - прогноз на октябрь

Синоптик рассказал, когда в Украине резко потеплеет - прогноз на октябрь

Октябрь 2025 станет судьбоносным: гороскоп для каждого

Октябрь 2025 станет судьбоносным: гороскоп для каждого

Взвыла у гроба: Симоньян впала в истерику на похоронах мужа

Взвыла у гроба: Симоньян впала в истерику на похоронах мужа

Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

Салат всего из 3 ингредиентов: рецепт, который покорил миллионы хозяек

Салат всего из 3 ингредиентов: рецепт, который покорил миллионы хозяек

Последние новости

12:40

Гороскоп для Тельцов на октябрь 2025: время новых проектов и баланса в жизни

12:33

"Самозванка": всплыла правда о браке молчуна Игоря Николаева

12:29

ВСУ сбили вертолет оккупантов FPV-дроном: сколько он стоит

12:25

Украина вернет оккупированные территории: эксперт назвал болевую точку России

12:16

Удар по ВПК РФ на 240 км: ВСУ поразили завод в Брянской области

Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФПоловина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ
12:08

"До Нового года что-то будет": когда Трамп может ударить по РФ мощными пошлинами

11:55

Известная украинская певица родила третьего ребенка - как назвали малыша

11:49

Украинские воины прорвались в одну из областей России, враг понес потери - детали

11:43

Каждый решает сам: известный украинский артист из США ответил, пойдет ли воевать

Реклама
11:37

В Швеции думают над созданием своего ядерного оружия - The Times

11:36

"Тумбочки аж гремели": священник ПЦУ рассказал, существуют ли призракиВидео

11:35

Украина может вернуть границы 1991-го за четыре года: эксперт назвал условие

11:33

Судьи большой палаты Верховного суда встали на защиту Коломойского

10:56

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

10:49

Украина готовит ответ на удары РФ по энергетике: генерал озвучил замысел Киева

10:47

Келлог поставил Путина на место и развенчал мифы о "победе РФ" в войне

10:47

ВСУ взяли россиян в окружение: Сырский заинтриговал деталями с фронта

10:40

Во Львовской области произошло землетрясение: детали

10:31

Золотые монеты прямо под ногами: в каком городе Украины нашли настоящий кладВидео

10:29

10 тысяч евро за килограмм: какой мед самый дорогой в мире и в УкраинеВидео

Реклама
10:21

Мать пропагандиста Кеосаяна не явилась на его похороны - что случилось

10:05

Незакрытый гештальт: финалистка Нацотбора сделала неожиданное заявление

09:52

НАТО рассматривает новый план по сбитию самолетов РФ - The Times

09:47

Это война между варварством и цивилизациеймнение

09:41

"Мы уже в состоянии войны с Россией": в Британии сделали громкое заявление

09:34

В Украине выпал снег: в какой регион в сентябре пришла зима

09:17

Даже говорить о ней не хочет: что Сумская рассказала о старшей дочери-молчуньи

08:58

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

08:56

Теперь атаки будут ночные: в Сумах зафиксировали новый дрон РФВидео

08:44

Оккупанты идут в обход: в ISW заявили о проблемах РФ на горячем участке фронта

07:55

"Никаких убежищ не существует": Трамп разрешил удары по РФ дальнобойным оружием

07:22

Взрывы и мощный пожар: в Брянской области РФ дроны атаковали завод

07:10

Сложная загадка на внимательность: чем отличаются две девушки

06:40

В Молдове посчитали 99% голосов: партия Санду лидирует с огромным отрывом

06:09

Киев под атакой: статистика поражений не показала прорыва в ПВОмнение

05:44

Муж еще не знает: Светлана Тарабарова намекнула на четвертую беременность

05:03

Восстание машин близко: прогноз неизбежного уничтожения человечества ИИ

04:30

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

04:02

Штраф не грозит: три случая, когда за рулем можно пользоваться телефоном

03:32

Почему Дмитрий Козак внезапно ушел из Кремля - раскрыта реальная причинаВидео

Реклама
02:35

Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

02:02

"Путин не сдержит амбиций": дипломат назвал страну НАТО, куда целится "рука Кремля"

00:53

Мойка авто без царапин: как старый метод двух ведер превосходит современные технологии

00:15

ВСУ "засветили" планы Кремля: какую информационную "бомбу" заложила РФ под Ямполем

28 сентября, воскресенье
23:28

В Молдове завершились выборы: пророссийские силы уже собирают людей на протестВидео

23:15

Украина открыла новый фронт: что стоит за ударами по "сердцу" экономики Путина

22:45

Не выдержало сердце: во время атаки РФ в укрытии умерла киевлянка Илона РевутФото

22:27

Скрытая ловушка на грядке: шесть мест, где не стоит сажать лук на зимуВидео

22:19

Украинским пенсионерам грозит лишение надбавок: кому светит "обрезание"

22:03

"Хлопок" в кошельке: из чего на самом деле делают украинские деньги?

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять