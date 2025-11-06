Укр
В Британии назвали человека, который может посадить Путина за стол переговоров

Руслана Заклинская
6 ноября 2025, 10:37
Министр обороны Британии заявил, что нельзя сравнивать Украину с Газой.
Трамп имеет потенциал остановить войну в Украине / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Хили:

  • Трамп способен заставить Путина сесть за стол переговоров
  • Трамп может повлиять на прекращение боевых действий
  • "Коалиция решительных" координирует действия, чтобы быть готовой помочь установить мир в любой момент

Президент США Дональд Трамп имеет потенциал стать той ключевой фигурой, которая заставит российского лидера Путина начать мирные переговоры относительно войны в Украине. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает Politico.

"Президент Трамп - это та фигура, которая может посадить Путина за стол переговоров, которая потенциально может положить конец боевым действиям", - заявил Хили во время полета из Норвегии в Париж, где он должен был встретиться с новым министром обороны Франции.

Хили подчеркнул, что страны-партнеры Украины из "коалиции решительных" ведут системную и постоянную работу, "чтобы мы могли быть уверенными в своей готовности в любой момент наступления мира вмешаться и помочь его обеспечить".

Кроме этого, министр обороны Великобритании ответил на вопрос о том, сложнее ли будет достичь прекращения огня в Украине, чем в секторе Газа. По его словам, сравнивать эти две войны невозможно.

Что может заставить РФ начать переговоры

По данным The New York Times, именно энергетический фактор может быстрее заставить Россию и Украину сесть за стол переговоров, чем любые дипломатические усилия.

"Украина активно добивается усиления международного давления на российскую энергетику и одновременно наносит собственные "дальнобойные санкции" - удары по российским энергетическим объектам. Россия же в ответ систематически атакует украинскую электрическую и газовую инфраструктуру, пытаясь парализовать энергосистему страны накануне зимы", - отметили в издании.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что две недели назад говорил с Путиным и тот якобы попросил его помочь завершить войну в Украине. Трамп намекнул, что уже "решал подобные вопросы за час".

Также ранее Россия заявила, что якобы готова возобновить переговоры с Украиной, но только в "стамбульском формате". Замглавы МИД РФ Михаил Галузин утверждает, что Москва открыта к прямым переговорам, а Турция готова предоставить площадку в Стамбуле.

Кроме этого, депутат Федор Вениславский считает, что война может завершиться в конце 2025 года или в начале 2026-го. По его словам, интенсивность боевых действий может быстро уменьшиться после встречи Путина, Трампа и Зеленского.

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

