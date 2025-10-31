В РФ заявили о готовности к прямым переговорам с Украиной, но есть нюанс

В МИД РФ убеждены, что условия для развития стамбульского трека полностью обеспечены.

https://glavred.info/war/v-rf-zayavili-o-gotovnosti-k-pryamym-peregovoram-s-ukrainoy-no-est-nyuans-10711169.html Ссылка скопирована

РФ якобы готова к переговорам с Украиной / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Что заявили в МИД России:

Россия якобы готова продолжать переговоры с Украиной

Они должны продолжаться только в "стамбульском формате"

Главной проблемой РФ считает якобы "отсутствие политической воли Киева"

В России якобы готовы продолжать переговоры с Украиной по завершению войны, но только в так называемом "стамбульском формате". Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в комментарии росСМИ.

По его словам, существуют все необходимые условия для развития стамбульского переговорного трека и Москва остается открытой к прямым переговорам с Киевом.

видео дня

"Турецкие представители неоднократно подтверждали готовность предоставлять для переговоров площадку в Стамбуле. Таким образом, все условия для развития стамбульского трека есть", - сказал он.

В то же время он отметил, что главной проблемой является якобы "отсутствие политической воли Киева". По мнению Галузина, украинская сторона якобы избегает диалога, надеясь "достичь мира силовым путем".

Готов ли Путин встретиться с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин будет максимально избегать прямой встречи с ним.

"Путин будет делать все, чтобы со мной не встречаться. Ему договоренность Россия-Украина сама по себе не нужна", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что ему безразлично, в каком формате Украина сможет завершить войну. Главное, чтобы Киев был задействован в процессе и никто не пытался принимать решения без участия украинской стороны.

Переговоры Трампа с Путиным - новости по теме

Напомним, 16 октября президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин после телефонного разговора объявили о готовности провести двустороннюю встречу в ближайшие недели. Местом саммита выбрали Венгрию.

Подготовкой встречи должны были заниматься госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Однако уже 21 октября Трамп принял решение об отмене саммита.

Как сообщал Главред, 23 октября США ввели новые санкции против России. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что эти санкции не стали неожиданностью и не означают отказа Вашингтона от переговоров с Москвой.

Читайте также:

О персоне: Михаил Галузин Михаил Галузин - советский и российский дипломат. Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации с 25 ноября 2022 года. Чрезвычайный и полномочный посол (2014), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред