Каким будет план окончания войны - Зеленский анонсировал важные переговоры

Юрий Берендий
28 октября 2025, 17:58
Зеленский сообщил, что до конца недели советники "Коалиции решительных" обсудят европейский план завершения войны России против Украины.
Зеленский сделал заявление о плане окончания войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

  • Страны-члены "Коалиции желающих" в формате советников обсудят план окончания войны
  • Встреча состоится 31 октября или 1 ноября

План окончания войны России против Украины, который готовит "Коалиция решительных" должны обсудить на уровне советников до конца недели. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Виллем, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский сообщил, что 31 октября или 1 ноября планируют провести обсуждение "европейского" плана завершения войны.

"Я думаю, в ближайшие дни советники наши встретятся. Мы договаривались примерно на пятницу, субботу. Будут обсуждать черты этого плана", - сказал он.

Смотрите видео заявления Зеленского:

Во время встречи Зеленский подчеркнул, что давление должно быть направлено исключительно на агрессора - Россию. В то же время он отметил, что Украина полностью поддерживает политику США по ограничению поставок российских энергоресурсов в другие страны.

Президент отметил, что после введения американских санкций уже поступают сигналы от европейских государств о постепенном сокращении закупок российской энергии, и к 2028 году Европа планирует полностью отказаться от нее.

Зеленский также отметил важность возможного достижения договоренностей между Дональдом Трампом и Китаем, которые могли бы привести к уменьшению импорта российских энергоресурсов.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние имеют санкции на Россию? / Инфографика: Главред

Что может заставить Россию прекратить войну - мнение эксперта

Как писал Главред, война в Украине может завершиться в течение нескольких месяцев или до года, и решающую роль в этом может сыграть позиция Китая. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Эксперт пояснил, что если Пекин прекратит поддержку России, достигнет договоренностей с США, а Северная Корея будет придерживаться этих соглашений, то прогноз главы Николаевской ОВА Виталия Кима о завершении войны за несколько месяцев может оказаться вполне реалистичным.

В то же время, если Китай и в дальнейшем будет поставлять России технологии, оборудование и специалистов, война может затянуться минимум на год. Такая помощь, по словам Жмайло, не даст российской экономике и военной машине быстро упасть.

План окончания войны - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, государства Европы совместно с Украиной разрабатывают 12-пунктное соглашение, целью которого является прекращение войны, развязанной Россией против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с содержанием документа. В проекте плана предусматривается закрепление линии фронта на текущих позициях.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о существовании европейского плана завершения войны и возможных обменах территориями с государством-агрессором.

По его словам, Украина открыта к дипломатическому решению конфликта, однако никогда не согласится отдавать свои земли России в обмен на мир.

Другие новости:

О персоне: Дмитрий Жмайло

Дмитрий Жмайло - украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, где освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению.

В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости усиления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских медиа, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и предоставляет прогнозы по развитию событий.

