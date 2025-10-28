Каким будет план окончания войны - Зеленский анонсировал важные переговоры

О чем говорится в материале:
- Страны-члены "Коалиции желающих" в формате советников обсудят план окончания войны
- Встреча состоится 31 октября или 1 ноября
План окончания войны России против Украины, который готовит "Коалиция решительных" должны обсудить на уровне советников до конца недели. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Виллем, передает Интерфакс-Украина.
Зеленский сообщил, что 31 октября или 1 ноября планируют провести обсуждение "европейского" плана завершения войны.
"Я думаю, в ближайшие дни советники наши встретятся. Мы договаривались примерно на пятницу, субботу. Будут обсуждать черты этого плана", - сказал он.
Во время встречи Зеленский подчеркнул, что давление должно быть направлено исключительно на агрессора - Россию. В то же время он отметил, что Украина полностью поддерживает политику США по ограничению поставок российских энергоресурсов в другие страны.
Президент отметил, что после введения американских санкций уже поступают сигналы от европейских государств о постепенном сокращении закупок российской энергии, и к 2028 году Европа планирует полностью отказаться от нее.
Зеленский также отметил важность возможного достижения договоренностей между Дональдом Трампом и Китаем, которые могли бы привести к уменьшению импорта российских энергоресурсов.
Что может заставить Россию прекратить войну - мнение эксперта
Как писал Главред, война в Украине может завершиться в течение нескольких месяцев или до года, и решающую роль в этом может сыграть позиция Китая. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.
Эксперт пояснил, что если Пекин прекратит поддержку России, достигнет договоренностей с США, а Северная Корея будет придерживаться этих соглашений, то прогноз главы Николаевской ОВА Виталия Кима о завершении войны за несколько месяцев может оказаться вполне реалистичным.
В то же время, если Китай и в дальнейшем будет поставлять России технологии, оборудование и специалистов, война может затянуться минимум на год. Такая помощь, по словам Жмайло, не даст российской экономике и военной машине быстро упасть.
План окончания войны - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, государства Европы совместно с Украиной разрабатывают 12-пунктное соглашение, целью которого является прекращение войны, развязанной Россией против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с содержанием документа. В проекте плана предусматривается закрепление линии фронта на текущих позициях.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о существовании европейского плана завершения войны и возможных обменах территориями с государством-агрессором.
По его словам, Украина открыта к дипломатическому решению конфликта, однако никогда не согласится отдавать свои земли России в обмен на мир.
О персоне: Дмитрий Жмайло
Дмитрий Жмайло - украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, где освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению.
В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости усиления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских медиа, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и предоставляет прогнозы по развитию событий.
