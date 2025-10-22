Зеленский назвал условия Украины для окончания войны - о чем идет речь

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к дипломатии, но только при условии надежных гарантий безопасности и без уступок агрессору.

О чем сказал Зеленский:

Украина готова к переговорам о прекращении боевых действий

Силы обороны не будут "отходить" ни с каких территорий

Украина готова к дипломатическому пути завершения войны, но она не будет "дарить" свои территории стране-агрессору России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, отвечая на вопрос о том, на какие компромиссы готова пойти Украина для завершения войны.

Зеленский отметил, что "Коалиция желающих" должна завершить согласование гарантий безопасности для Украины. Это, по его словам, является ключевым фактором в завершении войны, ведь недостаточно просто остановить российскую агрессию или самого Путина, который стремится уничтожить украинскую государственность.

Президент подчеркнул, что необходимо создать условия, которые полностью сделают невозможным повторение агрессии со стороны России в любом формате, поэтому Украине нужны надежные гарантии безопасности.

Он также сообщил, что во время двухчасового разговора с президентом США стороны обсудили конкретные шаги, а Украина, со своей стороны, готова перейти к дипломатическому этапу и поддерживает идею прекращения огня.

"Мы готовы к дипломатии, но не при условиях, что мы должны откуда-то выходить, даря агрессору свою землю, свои территории. Безусловно, это не о километрах. Вопрос, безусловно, о домах, о наших людях, о нашей истории, идентичности. Это наша территориальная целостность. Поэтому мы готовы к дипломатии, но, как я говорил и президенту США, вопрос в том, что мы не видим готовность Российской Федерации. И все те дипломатические потуги, которые она демонстрирует своими звонками или месседжами, для того, чтобы отложить сильные решения Америки и Европы", - указал он во время пресс-конференции, которую транслировал Офис президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что необходимы решительные шаги в отношении России, в частности введение санкций, а не откладывание решений под предлогом готовности к дипломатии. Кроме того он упомянул о передаче или продаже Томагавков Украине.

Он подчеркнул, что таким образом откладываются ключевые меры, которые могли бы оказать давление на Россию, и когда Москва действительно будет готова к переговорам, это станет очевидным.

"Тем не менее, замораживание войны и начало долговременной холодной войны между Россией и Украиной, как по мне, самый вероятный сценарий. И эта холодная война будет до тех пор, пока какие-то политические изменения не произойдут в самой России. А это может произойти очень и очень нескоро", - отметил он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина приобретет у Швеции от 100 до 150 современных многоцелевых истребителей Gripen. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о намерениях по поставке этих самолетов.

В США в последнее время активизировались обсуждения возможности предоставления Украине ракет Tomahawk. По мнению бывшего министра иностранных дел Украины и руководителя Центра исследований России Владимира Огрызко, эти дискуссии могут служить "последним американским предупреждением" для кремлевского диктатора Владимира Путина.

Война России против Украины, вероятно, не завершится до конца этого года. По оценке военного аналитика, ветерана российско-украинской войны, майора ВСУ в отставке Алексея Гетьмана, боевые действия могут продлиться до лета 2026 года.

