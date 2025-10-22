Укр
Последнее предупреждение: эксперт назвал сигнал, который получил Путин от Трампа

Анна Косик
22 октября 2025, 11:08
США не могут допустить, чтобы кремлевский диктатор снова обвел вокруг пальца Трампа.
Последнее предупреждение: эксперт назвал сигнал, который получил Путин от Трампа
Трамп не случайно вернулся к идее прекращения огня / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Что сказал Огрызко:

  • В США окончательно стали на сторону идеи достижения мира через силу
  • Попытка Путина сорвать мирные усилия оставит Трампа без выбора

В США в последнее время начали активнее обсуждать вопрос предоставления Украине ракет Tomahawk. Эти разговоры могут быть "последним американским предупреждением" для кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Поэтому возникает вопрос, на какие шаги готов идти Трамп в случае, если встреча в Будапеште не состоится.

ракета Tomahawk инфографика
Ракета Tomahawk / Инфографика: Главред

Какую позицию сформировали США

Перед встречей в Вашингтоне все в команде Трампа начали очень четко формулировать свои мысли относительно России: и Вэнс, и министр обороны, и министр финансов, и Рубио.

"Все начали говорить, что в США остается только концепция мира через силу. Я думаю, что это именно то, к чему они будут вынуждены вернуться, потому что дать в очередной раз Путину обвести Трампа вокруг пальца уже не позволит республиканская тусовка. Потому что это означает, что Путин снова выставит Трампа посмешищем и в очередной раз будет демонстрировать, что именно он руководит процессом. Хотя у него далеко не все прекрасно на фронте, а ситуация в экономике РФ ужасная. Но, кроме того, благодаря своим КГБистским штучкам Путин крутит Трампом, как дурак солнцем", - пояснил Огрызко.

В какой ситуации окажется Трамп после последнего предупреждения РФ

Если в стране-агрессоре России в очередной раз сорвут попытки Трампа достичь мира, президенту США отступать будет уже некуда.

"Трамп сейчас вернулся к своей первоначальной идее - о прекращении огня. Ранее Путин его обманул темой о "всеобъемлющем соглашении", и Трамп повелся. Теперь он понял, что Путин его "кинул" и вернулся к простому тезису - прежде всего прекращаем огонь. Для этого не нужно никаких особых условий, а дальше посмотрим, что из этого получится. Если Путин и сейчас "кинет" Трампа, то, извините, дальше некуда тянуть", - добавил эксперт.

Предоставление Украине ракет Tomahawk - что известно

Напомним, Главред писал, что окончательное решение о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk еще не принято. США продолжают анализировать возможности поставки оружия Киеву.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты Tomahawk остаются важным стратегическим ресурсом для Соединенных Штатов, поэтому страна не может тратить их ради других государств.

Накануне СМИ писали, якобы Трамп четко дал понять Зеленскому, что пока украинский лидер не получит дальнобойных ракет, способных поражать цели глубоко на территории России, о которых он просил.

О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

