Россия пострадала от ударов: дроны атаковали цели в глубоком тылу врага

Анна Косик
22 октября 2025, 10:04
171
Жители отдаленных регионов России сообщили о мощных взрывах.
Атака на РФ
Что известно о последствиях ночной атаки на Россию / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Главное:

  • Россию атаковали беспилотники
  • В Мордовии под ударом оказался важный завод
  • В Дегестане сообщают об атаке на НПЗ

В ночь на 22 октября в некоторых регионах страны-агрессора России было очень шумно. А все потому, что дроны атаковали стратегически важные объекты РФ. Об этом сообщили российские СМИ.

Сначала стало известно о закрытии аэропортов Калуги, Краснодара, Пскова, Ярославля, Ленинградской области и Пензы. Впоследствии временные ограничения ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы.

видео дня

Атака на Мордовию

Около 04:00 21 октября жители города Саранск сообщили о громких взрывах. Атака была настолько мощной, что даже местные власти не могли полностью скрыть ее последствия.

Глава региона Артем Здунов заявил, что ночью была осуществлена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из предприятий получило повреждения.

Впоследствии СМИ выяснили, что речь идет о Саранском механическом заводе, который производит взрывчатые вещества. Это предприятие входит в госкорпорацию "Ростех", занимается производством оборудования и деталей для различных отраслей промышленности, прежде всего - для машиностроения и, частично, оборонного сектора. Согласно открытым данным, предприятие выпускает механические узлы, комплектующие и запасные части, включая изделия для транспортной и специальной техники.

Атака на Дегестан

Под утро неизвестные беспилотники атаковали и столицу Дегестана, город Махачкалу. Глава республики Сергей Меликов подтвердил, что целью атаки стало одно из предприятий. В Сети предполагают, что речь идет о местном НПЗ.

Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео атаки на Махачкалу:

В Минобороны РФ также отметили, что этой ночью над страной-агрессором и временно оккупированным Крымом якобы сбили 33 украинских дрона. При этом враждебное ведомство почему-то не упомянуло в отчете ни Мордовию, ни Дегестан.

Как удары по НПЗ влияют на РФ - мнение аналитиков

Главред писал, что аналитики The New York Times отмечают, что кампания беспилотников не является решающим ударом по России, но она бьет по обычным россиянам и даже по таким, как кремлевский диктатор Путин.

Только по состоянию на сентябрь 2025 года Украина вывела из строя или повредила оборудование НПЗ, способное перерабатывать 1,5 млн баррелей сырой нефти в сутки, а это примерно 20% мощностей России по переработке.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские защитники недавно мощно ударили по военным целям и другим важным объектам в РФ. Это значительно ослабило наступательный и военно-экономический потенциал россиян.

Накануне, 19 октября, Силы обороны Украины провели ряд успешных атак по стратегическим целям на территории России. Были поражены Новокуйбышевский НПЗ, Оренбургский газоперерабатывающий завод, база горюче-смазочных материалов в Бердянске.

В начале октября также стало известно, что в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. Сразу после этого город погрузился в блэкаут, а местные начали жаловаться на проблемы со светом.

Об источнике: Министерство обороны России

Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России НПЗ мордовия атака дронов Удары вглубь РФ
