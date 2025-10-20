'Трамп нащупал слабую точку Путина': назван аргумент для давления на Россию

Политолог подчеркнул, что в ближайшие две недели будет происходить информационное цунами.

Какой может быть встреча Трампа и Путина / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Главное из заявления политолога:

Путин продолжит давить на Трампа во время встречи

Путину нужна только капитуляция Украины

У США есть очень серьезный аргумент, которым можно давить на Россию

Если анонсированная встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимир Путина в Будапеште все-таки состоится, то скорее всего, Путин по-прежнему будет продолжать тянуть время. Об этом в чате на Главреде рассказал политолог Петр Олещук.

По его словам, Путину нужна только капитуляция Украины.

"Но ситуация сейчас изменилась, потому что невольно Трамп нащупал слабую точку Путина. Почему невольно? Идея с Tomahawk появилась не у американцев - с ней приехал президент Украины Зеленский на встречу с Трампом. Именно Зеленский сказал Трампу о Tomahawk, о которых Трамп слышал, но точно не думал в таком контексте: что у него есть ракеты, которые имеют какую-то ценность для Украины и представляют угрозу для России", - говорится в сообщении.

Политолог подчеркнул, что когда тема Tomahawk начала информационно раскручиваться, у россиян началась истерика.

"Сначала выпустили Медведева, потом других чиновников, потом Путин пригрозил тем, что российско-американские отношения будут разрушены, если Украина получит Tomahawk. И, наконец, Путин сам позвонил Трампу, чтобы рассказать, что Tomahawk ничего не изменят, но призвал не давать их Украине, потому что это разрушит отношения Вашингтона и Москвы", - подчеркнул он.

Ракета Tomahawk / Инфографика: Главред

По его мнению, у США есть очень серьезный аргумент, которым можно давить на Россию.

"Как из этого будут выходить россияне - не знаю. В ближайшие две недели нас ждет информационное цунами разнообразной грязи на тему Tomahawk, переговоров и так далее. Но аргумент для давления на Путина у Трампа теперь есть. Как он разыграет эту карту, мы не знаем", - отметил Олещук.

Как может проходить встреча Трампа с Путиным

Политолог напомнил, что издание Financial Times писало, что первую встречу с Трампом Путин превратил в историческую лекцию о Рюрике, Ярославе Мудром и Богдане Хмельницком.

По его мнению, во время второй встречи Путин может попытаться это повторить, потому что продолжает жить в мире своих идей, концепций, "единых народов".

"Если так, то эта встреча вряд ли приведет к каким-то договоренностям. Но есть еще один нюанс: встрече Трампа и Путина в Будапеште должны предшествовать встречи на уровне дипломатических делегаций, со стороны США такую делегацию будет возглавлять Марко Рубио. Очевидно, Трамп наконец понял, что бесполезно надеяться на то, что он просто так встретится с Путиным и все решит, с Путиным это не работает, поэтому нужны какие-то предварительные наработки, проект, повестка дня. Именно этим сейчас должны заняться соответствующие делегации", - добавил он.

Олещук считает, что уже на этом этапе все может развалиться, потому что вполне возможно, что никаких предварительных наработок не будет, и тогда встреча не состоится.

"Пока что мы видим, что позиция Трампа, которая была сформулирована после встречи с президентом Украины, сводится к следующему: остановитесь там, где вы есть", - подытожил эксперт.

Может ли Украина получить ракеты Tomahawk

Президент Владимир Зеленский говорил, что президент США Дональд Трамп не сказал "да" поставкам Украине ракет Tomahawk, но и не объявил об окончательном "нет".

По его словам, российский диктатор Владимир Путин действительно боится применения Украиной ракет Tomahawk по российской территории.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский заявлял, что война в Украине начала двигаться к завершению. По его словам, на международных переговорах уже формируется мощный политический запрос на завершение войны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Путина уже есть "определенная собственность" в Украине, которую он заберет по итогам войны.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт говорила, что Трамп сейчас "усердно работает над достижением мира". По ее словам, и Москве, и Киеву следует "принять реальность и заключить сделку", а Штаты уже "устали от этой войны".

О персоне: Петр Олещук Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

