Путин напуган: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом о Tomahawk

Трамп окончательно не определился с вопросом поставок Украине ракет Томагавк, сказал Владимир Зеленский.

Трамп не сказал окончательного "нет" Томагавкам для Украины

Путин боится, что Украина получит Томагавки

Трамп считает "эскалацией" передачу Украине дальнобойного оружия

Глава Белого дома Дональд Трамп не сказал "да" поставкам Украине ракет Томагавк, но и не объявил об окончательном "нет". Руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин напуган возможностью передачи Киеву таких ракет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Я думаю, что Путин боится"

Как сообщает Sky News, в интервью программе Meet the Press на телеканале NBC News после встречи с Трампом он сказал, что Путин действительно боится применения Украиной ракет Томагавк по российской территории.

"Я думаю, что Путин боится, что Соединенные Штаты будут поставлять нам "Томагавки". И я думаю, что он действительно боится, что мы их используем", - отметил Зеленский.

Трамп не сказал четкого "нет"

По словам главы государства, в ходе переговоров с Трампом, которые продлились 2 часа, украинская сторона подняла вопрос относительно возможных поставок американского дальнобойного оружия.

"Хорошо, что президент Трамп не сказал "нет", но сегодня он не сказал "да", - говорит Зеленский. Что известно о ракете Tomahawk / Инфографика: Главред

Что говорит Трамп

Как утверждает Трамп, удары американским оружием вглубь России стали бы "эскалацией", а поставки Томагавков – спорный вопрос.

"Мы бы предпочли, чтобы им (украинцам) не нужны были "Томагавки". Честно говоря, мы бы гораздо больше предпочли, чтобы война закончилась", - говорит Трамп.

При этом Трамп допустил, что пересмотрит свою позицию после встречи с Путиным в Будапеште.

"Мы, конечно, говорили о ракетах большой дальности. Но США не хотят этой эскалации", - признал Зеленский и добавил, что рассчитывает на результативность мирных усилий Трампа.

В заметке на платформе X он добавил, что рассчитывает на президента Трампа, чтобы "приблизить конец этой войны".

