Путин напуган: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом о Tomahawk

- Трамп не сказал окончательного "нет" Томагавкам для Украины
- Путин боится, что Украина получит Томагавки
- Трамп считает "эскалацией" передачу Украине дальнобойного оружия
Глава Белого дома Дональд Трамп не сказал "да" поставкам Украине ракет Томагавк, но и не объявил об окончательном "нет". Руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин напуган возможностью передачи Киеву таких ракет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
"Я думаю, что Путин боится"
Как сообщает Sky News, в интервью программе Meet the Press на телеканале NBC News после встречи с Трампом он сказал, что Путин действительно боится применения Украиной ракет Томагавк по российской территории.
"Я думаю, что Путин боится, что Соединенные Штаты будут поставлять нам "Томагавки". И я думаю, что он действительно боится, что мы их используем", - отметил Зеленский.
Трамп не сказал четкого "нет"
По словам главы государства, в ходе переговоров с Трампом, которые продлились 2 часа, украинская сторона подняла вопрос относительно возможных поставок американского дальнобойного оружия.
"Хорошо, что президент Трамп не сказал "нет", но сегодня он не сказал "да", - говорит Зеленский.
Что говорит Трамп
Как утверждает Трамп, удары американским оружием вглубь России стали бы "эскалацией", а поставки Томагавков – спорный вопрос.
"Мы бы предпочли, чтобы им (украинцам) не нужны были "Томагавки". Честно говоря, мы бы гораздо больше предпочли, чтобы война закончилась", - говорит Трамп.
При этом Трамп допустил, что пересмотрит свою позицию после встречи с Путиным в Будапеште.
"Мы, конечно, говорили о ракетах большой дальности. Но США не хотят этой эскалации", - признал Зеленский и добавил, что рассчитывает на результативность мирных усилий Трампа.
В заметке на платформе X он добавил, что рассчитывает на президента Трампа, чтобы "приблизить конец этой войны".
