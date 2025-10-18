Укр
Путин напуган: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом о Tomahawk

Андрей Ганчук
18 октября 2025, 14:38
Трамп окончательно не определился с вопросом поставок Украине ракет Томагавк, сказал Владимир Зеленский.
Путин, томагавк
Путин боится, что Украина получит Томагавки и нанесет удар - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Кратко:

  • Трамп не сказал окончательного "нет" Томагавкам для Украины
  • Путин боится, что Украина получит Томагавки
  • Трамп считает "эскалацией" передачу Украине дальнобойного оружия

Глава Белого дома Дональд Трамп не сказал "да" поставкам Украине ракет Томагавк, но и не объявил об окончательном "нет". Руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин напуган возможностью передачи Киеву таких ракет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Я думаю, что Путин боится"

Как сообщает Sky News, в интервью программе Meet the Press на телеканале NBC News после встречи с Трампом он сказал, что Путин действительно боится применения Украиной ракет Томагавк по российской территории.

видео дня

"Я думаю, что Путин боится, что Соединенные Штаты будут поставлять нам "Томагавки". И я думаю, что он действительно боится, что мы их используем", - отметил Зеленский.

Трамп не сказал четкого "нет"

По словам главы государства, в ходе переговоров с Трампом, которые продлились 2 часа, украинская сторона подняла вопрос относительно возможных поставок американского дальнобойного оружия.

"Хорошо, что президент Трамп не сказал "нет", но сегодня он не сказал "да", - говорит Зеленский.

ракета Tomahawk инфографика
Что известно о ракете Tomahawk / Инфографика: Главред

Что говорит Трамп

Как утверждает Трамп, удары американским оружием вглубь России стали бы "эскалацией", а поставки Томагавков – спорный вопрос.

"Мы бы предпочли, чтобы им (украинцам) не нужны были "Томагавки". Честно говоря, мы бы гораздо больше предпочли, чтобы война закончилась", - говорит Трамп.

При этом Трамп допустил, что пересмотрит свою позицию после встречи с Путиным в Будапеште.

"Мы, конечно, говорили о ракетах большой дальности. Но США не хотят этой эскалации", - признал Зеленский и добавил, что рассчитывает на результативность мирных усилий Трампа.

В заметке на платформе X он добавил, что рассчитывает на президента Трампа, чтобы "приблизить конец этой войны".

Ракеты Tomahawk для Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, журналисты Axios после встречи Трампа и Зеленского в Белом доме написали, что президент США пока отказывается поставлять Украине ракеты Tomahawk. Также Трамп не готов взять на себя обязательства и по ряду других нужных Киеву вооружений.

Трамп на встрече с Зеленским дал понять, что Украина не получит дальнобойные ракеты Томагавк для ударов в глубину России, пишут журналисты CNN. Как утверждают журналисты, Трамп считает, будто Украина стремится к эскалации и затягиванию войны.

Трамп не уступил Путину в вопросе Tomahawk для Украины, также писали CNN. Источники утверждают, что администрация США уже подготовила планы на случай решения Трампа по поставкам Киеву вооружений.

Другие новости:

Об источнике: Sky News

Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

Доллар и евро безумно подорожает уже с 20 октября: новый курс валют

Доллар и евро безумно подорожает уже с 20 октября: новый курс валют

Громкие взрывы и пожар: дроны атаковали ключевой энергоузел России

Громкие взрывы и пожар: дроны атаковали ключевой энергоузел России

"Русский человек", напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

"Русский человек", напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

"Это Украина": в Луганске женщина отправила оккупантов вслед "за российским кораблем"

"Это Украина": в Луганске женщина отправила оккупантов вслед "за российским кораблем"

