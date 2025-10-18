Что сказал Трамп Зеленскому по Tomahawk и другим вооружениям: СМИ узнали детали

Настрой Трампа изменился после разговора с Путиным.

Встреча Зеленского с Трампом была непростой, США пока отказались поставлять Томагавки - Axios / Коллаж: Главред, фото: x.com/ZelenskyyUa, скриншот Офис президента Украины

Главное:

Трамп сейчас не готов поставить Украине Томагавки

Трамп не готов поставить ряд других вооружений

Позиция Трампа после переговоров с Путиным изменилась

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом, вероятно, была жесткой и напряженной. Трамп заявил, что на данный момент не готов поставить Киеву ракеты Tomahawk, и не взял на себя обязательства по другим вооружениям, на которые рассчитывал Зеленский. Настрой Трампа изменился после разговора с Путиным.

"Трамп сопротивлялся и не проявлял гибкости"

Журналисты Axios, ссылаясь на свои источники, опубликовали материал, в котором говорится, что Трамп во время встречи с Зеленским допустил несколько резких заявлений, а некоторые моменты были довольно эмоциональными.

Президент Зеленский активно настаивал на решении по Томагавкам, однако "Трамп сопротивлялся и не проявлял гибкости".

"Трамп ясно дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, и он считает, что поставка "Томагавков" может её подорвать", - отметили журналисты.

Кроме того, один источник сказал, что встреча "была непростой", а другой охарактеризовал ее так: "было плохо".

"Никто не кричал, но Трамп был жёстким…Трамп сделал несколько резких заявлений во время встречи, и в некоторые моменты встреча была довольно эмоциональной", - добавил второй источник.

Кратко о ракете Tomahawk / Инфографика: Главред

Что предлагают США для завершения войны

По данным журналистов, встреча продлилась 2,5 часа, и закончилась крайне резко.

"Думаю, мы закончили. Посмотрим, что будет на следующей неделе", - сказал Трамп, подразумевая запланированные переговоры между Соединенными Штатами и агрессором РФ.

Также Трамп уточнил, что нынешнее предложение Вашингтона выглядит так: война должна завершиться дипломатией с заморозкой по текущей линии фронта.

Трамп не взял на себя обязательства по вооружениям для Украины

Кроме того, СМИ указали, что Трамп отказался не только от поставок Томагавков, но и не взял на себя обязательства по предоставлению других типов вооружений, в которых нуждается Украина.

"Главным приоритетом визита Зеленского было добиться от Трампа обязательств не только по "Томагавкам", но и по различным системам вооружений, которые Украина желает получить, сообщил глава его аппарата изданию Axios перед встречей. Трамп никаких подобных обязательств на себя не брал", - подчеркнули журналисты.

Получит ли Украина Tomahawk – мнение эксперта:

Разговоры о том, что США передадут Украине Томагавки – болтология, сказал в интервью Главреду военный эксперт Олег Жданов.

Трамп использует фактор ракет как рычаг давления на Кремль, чтобы принудить Путина к переговорам.

"Думаю, что разговоры о том, что Украина в обозримом будущем получит американские ракеты Tomahawk, вероятнее всего, являются просто болтологией. Может быть, когда-нибудь в перспективе, уже после прекращения огня, мы их и получим. А сейчас Трамп использует эти угрозы исключительно для давления на Путина, чтобы тот согласился на переговоры и прекращение огня", - считает эксперт.

Россия, в свою очередь, пытается максимально оттянуть переговоры, чтобы выполнить свои "задачи" на поле боя.

"Сейчас Россия вышла из переговоров, но Трамп по-прежнему рассчитывает, что все вернется на круги своя, переговорный процесс возобновится и будет достигнуто перемирие, и он так закончит эту войну", - подчеркнул Жданов.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне и Томагавки для Украины – новости:

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский и Дональд Трамп 11 и 12 октября дважды поговорили по телефону и договорились о встрече. До этого Трамп резко критиковал Россию, а после разговоров с Зеленским президент США выразил готовность предоставить Украине ракеты Tomahawk, если не будет урегулирования войны.

Но "предупредил", что может обсудить этот вопрос с Путиным.

"Я могу поговорить с ним (Путиным – ред). Я могу сказать: "Послушай, если эта война не будет урегулирована, я отправлю им (Украине – ред.) Tomahawk". Я могу так сказать... Честно говоря, России это не нужно", - сказал тогда Трамп.

При этом 16 октября, за день до встречи с Зеленским в Белом доме, Трамп таки провел телефонный разговор с Путиным. Они договорились, что встреча представителей США и РФ высокого уровня состоится уже на следующей неделе. Позже Трамп и Путин должны лично встретиться в Будапеште. Трамп назвал разговор "очень продуктивным".

После этого, еще до встречи с Зеленским, Трамп намекнул на неготовность поставить Украине ракеты Tomahawk.

"Соединенным Штатам также нужны эти ракеты. У нас их много, но мы не можем тратить их ради других стран. Они очень мощные, точные и эффективные, но нам они также нужны. Поэтому что с этим делать - неизвестно", - добавил глава Белого дома.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась вечером, 17 октября, в Белом доме. По ее итогам Трамп призвал РФ и Украину завершить войну на действующей линии разграничения.

По словам Зеленского, вопрос дальнобойного оружия для Украины обсуждался, но оба лидеры решили публично не раскрывать подробности разговора.

"Мы решили, что не будем говорить об этом, потому что США не хотят эскалации… Я думаю, Россия боится „Томагавков", очень боится", - уточнил президент Украины.

Об источнике: Axios Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

