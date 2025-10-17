Встреча Зеленского и Трампа состоялась: о чем договорились

Зеленский поблагодарил Трампа за встречу. По его словам, были обсуждения усиления украинской ПВО.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась / Фото: скриншот

Встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялась в Вашингтоне.

Закрытые переговоры продлились намного дольше, чем планировалось.

По информации Суспильного, Зеленский проводит телефонный звонок с европейскими лидерами после встречи с Трампом. По словам собеседника, это групповой звонок, но список участников пока не известен.

Зеленский поблагодарил Трампа за встречу. Владимир Зеленский рассказал, что во время беседы, в частности, обсуждали гарантии безопасности для Украины, а также программу PURL, в рамках которой союзники по НАТО закупают у США оружие для Украины. Президент Украины заявил, что ничего не скажет о поставках нового вооружения.

"Я не буду говорить о дальнобойных системах. США не хотят эскалации", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что доверяет Трампу, потому что он хочет положить конец этой войне.

По его словам, он принял предложение лидера США.

"Мы должны остановиться там, где мы сейчас находимся. Трамп сейчас прав. А дальше уже начинать разговоры о том, как сделать шаги к долгосрочному миру", – заявил Зеленский.

Тем временем Трамп Трамп по итогу встречи с Зеленским опубликовал пост, в котором назвал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским очень интересной и искренней.

"Но я сказал ему, как и президенту Путину, что пора прекратить убийства и заключить соглашение. Пролито достаточно крови, границы собственности определяются войной и смелостью. Они должны остановиться там, где они есть. Пусть оба провозгласят победу, пусть история решит! Больше никаких перестрелок, никаких смертей, никаких огромных и нерациональных трат денег. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Тысячи людей гибнут каждую неделю — хватит, идите домой к своим семьям с миром", - написал Трамп.

Трамп прокомментировал встречу с Зеленским / Фото: скриншот

Переговоры Трампа и Зеленского - последние новости

Как сообщал Главред, 12 октября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Это уже был второй разговор между лидерами в течение двух дней. По словам Зеленского, стороны ранее договорились обсудить ряд ключевых тематических направлений сотрудничества.

По данным Axios, во время разговора 11 октября обсуждалась возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Кроме того, президенты обсудили вопрос поставки систем противовоздушной обороны Patriot. По информации собеседника РБК-Украина, Трамп также интересовался текущей ситуацией в Украине, в частности состоянием дел в Киеве.

