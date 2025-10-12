Зеленский рассказал о новом разговоре с Трампом и намекнул на 'дальнобой' для ВСУ

Главное:
- Зеленский провел новый телефонный разговор с Трампом
- Обсуждалась устойчивость Украины, а также вопросы энергетики
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который стал уже вторым за два дня.
"Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор", - написал он в Telegram.
По словам президента, накануне стороны договорились "по определенной тематике на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись".
"Защита жизни в нашей стране, усиление – и по ПВО, и по нашей устойчивости, и по нашей дальнобойности. Много деталей по энергетике. Президент Трамп хорошо информирован обо всем, что происходит", - рассказал глава государства.
Зеленский добавил, что они с Трампом договорились продолжить разговор, "и команды готовятся".
О чем ранее говорили Зеленский и Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время обсуждения затронули не только возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но и вопрос поставок систем ПВО Patriot. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информированный источник. Собеседник уточнил, что Трамп проявил интерес к текущей ситуации в Украине, включая положение в Киеве, и поинтересовался последствиями недавних российских ракетных ударов.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Владимиром Зеленским возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом сообщает авторитетное издание Axios со ссылкой на два информированных источника.
Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Это официально подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Как ранее сообщал Главред, по мнению американского дипломата Майка Карпентера, бывшего посла США в ОБСЕ и экс-заместителя помощника министра обороны, администрация Дональда Трампа, скорее всего, не станет активно участвовать в дипломатическом урегулировании войны между Россией и Украиной.
Что такое ПВО
Средства противовоздушной обороны (ПВО) - совокупность технических средств, участвующих в ведении боевых действий по отражению нападения воздушного противника (уничтожению самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и других средств), прикрытию группировок своих войск и об'объектов тыла от ударов с воздуха, ведения борьбы с его воздушными десантами и аэромобильными войсками; запрета противнику ведения воздушной разведки, а также содействия завоеванию и удержанию господства в воздухе, передает Википедия.
