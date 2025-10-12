Зеленский рассказал о новом разговоре с Трампом и намекнул на 'дальнобой' для ВСУ

Стороны обсудили усиление ПВО Украины, а также ситуацию в энергетике Украины.

Главное:

Зеленский провел новый телефонный разговор с Трампом

Обсуждалась устойчивость Украины, а также вопросы энергетики

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который стал уже вторым за два дня.

"Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор", - написал он в Telegram.

По словам президента, накануне стороны договорились "по определенной тематике на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись".

"Защита жизни в нашей стране, усиление – и по ПВО, и по нашей устойчивости, и по нашей дальнобойности. Много деталей по энергетике. Президент Трамп хорошо информирован обо всем, что происходит", - рассказал глава государства.

Зеленский добавил, что они с Трампом договорились продолжить разговор, "и команды готовятся".

О чем ранее говорили Зеленский и Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время обсуждения затронули не только возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но и вопрос поставок систем ПВО Patriot. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информированный источник. Собеседник уточнил, что Трамп проявил интерес к текущей ситуации в Украине, включая положение в Киеве, и поинтересовался последствиями недавних российских ракетных ударов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Владимиром Зеленским возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом сообщает авторитетное издание Axios со ссылкой на два информированных источника.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Это официально подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как ранее сообщал Главред, по мнению американского дипломата Майка Карпентера, бывшего посла США в ОБСЕ и экс-заместителя помощника министра обороны, администрация Дональда Трампа, скорее всего, не станет активно участвовать в дипломатическом урегулировании войны между Россией и Украиной.

