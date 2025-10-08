"Просто болтология": Жданов сказал, когда Украина реально может получить Tomahawk

Сейчас Россия вышла из переговоров, но Трамп по-прежнему рассчитывает вернуть Путина ща стол.

https://glavred.info/war/prosto-boltologiya-zhdanov-skazal-kogda-ukraina-realno-mozhet-poluchit-tomahawk-10704734.html Ссылка скопирована

Трамп пытается склонить Путина к переговорам / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ОП, скриншот

Главные тезисы Жданова:

Вашингтон будет тянуть с передачей стратегических вооружений Украине

Разговоры о поставках Tomahawk — скорее "болтология", чем реальные планы

Трамп хочет склонить Путина к переговорам

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов оценил шансы того, что США действительно предоставят Украине ракеты Tomahawk.

В интервью Главреду Жданов оценил эту перспективу скептически. Эксперт считает, что Украина может получить эти ракеты после завершения военных действий.

видео дня

"Думаю, что разговоры о том, что Украина в обозримом будущем получит американские ракеты Tomahawk, вероятнее всего, являются просто болтологией. Может быть, когда-нибудь в перспективе, уже после прекращения огня, мы их и получим. А сейчас Трамп использует эти угрозы исключительно для давления на Путина, чтобы тот согласился на переговоры и прекращение огня", - сказал Жданов.

Военный эксперт объяснил, что заявления Вашингтона о том, что они "работают" над вопросом о предоставлении Украине ракет Tomahawk на самом деле ни о чем не говорит - это может быть бесконечный процесс.

"Разве что Пентагон сейчас может рассмотреть возможность предоставления Украине Tomahawk и составить предварительное предложение по объему и передаче этих ракет. А так, все будет зависеть от поведения Путина. В любом случае США будут тянуть с поставками таких видов вооружения Украине", - уверен полковник запаса.

"Я не верю в передачу ракет Tomahawk Украине. Тем более, Трамп говорит, что продолжает надеяться на то, что Путин сядет за стол переговоров", - сказал Жданов.

В то же время, по его словам, Россия пытается максимально оттянуть переговорный процесс, поскольку ей нужно время на выполнение своих задач на поле бое.

"Сейчас Россия вышла из переговоров, но Трамп по-прежнему рассчитывает, что все вернется на круги своя, переговорный процесс возобновится и будет достигнуто перемирие, и он так закончит эту войну", - резюмировал военный эксперт.

Ракета Tomahawk - основные характеристики / Инфографика: Главред

Поставки ракет Tomahawk Украине - последние новости

Как писал Главред, 26 сентября журналисты The Telegraph написали, что президент Владимир Зеленский на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом попросил у американцев ракеты Tomahawk.

Позже украинский гарант подтвердил свой разговор с Трампом о дальнобойном вооружении для Украины.

"В прошлый раз у нас был очень продуктивный диалог [с Дональдом Трампом]. Мы говорили о системе вооружения большого радиуса дальности. Мы увидим", - сказал президент Зеленский.

Трамп поддержал Украину в вопросе ударов по важным энергетическим объектам на территории России, написали в The Times. Такой шаг может стать серьезным ударом для Путина и заставить его искать пути для прекращения войны.

6 октября во время брифинга в Белом доме Трамп отметил, что "почти принял решение" об отправке ракет, но сначала хочет получить ответы на ряд вопросов, в частности относительно планов их использования украинской стороной.

"Я уже примерно принял решение, если подумать. Да, я думаю, что хочу узнать, что они с ними будут делать, куда они их будут посылать. Я бы поставил этот вопрос", - сказал президент США.

Как отреагировали в России

Глава РФ Владимир Путин заявил, что Путин подчеркнул, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине может разрушить положительные тенденции в двусторонних отношениях. Он также отметил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос поставки оружия Украине, объясняя свою позицию "честно и открыто".

"Там были и вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности - это Tomahawk. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, по крайней мере позитивных тенденций, наметившихся в этих отношениях. Так что я говорю то, что думаю. А как там будет складываться, зависит не только от нас и не только от меня", - заявил Путин.

Может ли Украина запускать Tomahawk: ответ эксперта

Авиационный эксперт Валерий Романенко заявил в комментарии Телеграфу, что некоторые из боевых самолетов Воздушных сил Украины теоретически способны применять американские крылатые ракеты Tomahawk, если таковые поступят на вооружение.

В частности, по параметрам грузоподъемности такие ракеты может нести истребитель F-16, а также бомбардировщик Су-24. В то же время стандартные версии F-16 и Су-24 не имеют необходимой интеграции для запуска Tomahawk. Однако украинские инженеры уже имеют опыт адаптации советских самолетов - в частности, Су-24 - под западные ракеты, такие как Storm Shadow.

Другие новости:

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.





Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред