Все зависит от одного решения: Зеленский сделал заявление о дальнобойном оружии

Между Киевом и Вашингтоном идет "продуктивный диалог".

Зеленский обсуждал с Трампом систему вооружения большого радиуса дальности / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Главные тезисы:

Киев и Вашингтон обсуждают поставки оружия для глубоких ударов по РФ

Все завсит от решения Трампа

США и Украина обсуждают поставки систем вооружения большой дальности. Результат будет зависеть от решения американской стороны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский перед Седьмым Саммитом Европейского политического сообщества.

По его словам, между Киевом и Вашингтоном идет "продуктивный диалог".

"Мы говорили с США. Мы очень благодарим Трампа за этот диалог. В прошлый раз у нас был действительно очень продуктивный, очень плодотворный диалог", - отметил Зеленский.

По его словам, во время разговора стороны обсудили поставки систем вооружения большого радиуса дальности.

"Мы увидим. Все будет зависеть от его решения. Это важно", - добавил глава государства.

Удары вглубь РФ и передача дальнобойного оружия Украине

Как писал Главред, США предоставят Украине разведданные для возможности осуществления ударов дальнобойными ракетами по энергетической инфраструктуре страны-агрессора России. Благодаря новым разработкам Украине будет легче поражать нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, электростанции и другую инфраструктуру с целью лишить Кремль доходов и нефти. Американские чиновники просят союзников по НАТО оказать аналогичную поддержку.

По данным СМИ, США рассматривают возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk и Barracuda.

Ракета Tomahawk - основные характеристики / Инфографика: Главред

Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что Трамп разрешил Украине наносить удары с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет большой дальности американского производства по целям на территории страны-агрессора России. Некоторые удары потребуют дополнительного одобрения со стороны.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Трамп еще не принял окончательного решения о продаже ракет Tomahawk европейским странам, которые планируют передать их Украине.

Помогут ли ракеты "Томагавк" закончить войну: мнение эксперта

Журналист Вадим Денисенко считает, что США явно поднимает градус. По его словам, теоретическое появление ракет "Томагавк" в Украине - это не завершение войны, а новый виток эскалации.

"И в России прекрасно понимают, что главные удары будут идти по нефте- и газоперевалочным портам и перекачивающим станциям. Возможностей сделать блэкаут в Москве почти нет, но приостановить экспорт нефти - вполне реально. Теперь россиянам нужно либо дать страшный ответ (что, на самом деле, невозможно) или продолжать надувать щеки и говорить о том, как они на всех фронтах побеждают", - сказал Денисенко.

По его словам, говорить о контрпродуктивности такого развития событий нет смысла.

"На самом деле, ситуация складывается так, что все другие варианты хуже, ведь Путин, де-факто, вышел из переговорного процесса и в ближайшее время никаких шансов на стабилизацию или мирные переговоры не было и нет", - отметил.

