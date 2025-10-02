Укр
Собирается с помощью гаечного ключа: США могут передать Украине ракеты Barracuda — WSJ

Анна Ярославская
2 октября 2025, 10:05
Barracuda - относительно недорогая ракета, которая преодолевает расстояние примерно в 900 км.
Barracuda, Трамп, Зеленский
Barracuda - это крылатая ракета нового поколения / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

США рассматривают возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk и Barracuda. Впрочем, окончательное решение еще не принято.

Как сообщает Clash Report со ссылкой на Wall Street Journal, США рассматривают возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk с дальностью полета около 1500 миль (более 2400 км) и крылатых ракет Barracuda с дальностью около 500 миль (более 800 км).

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко ранее говорил, что если Украина получит ракеты Tomahawk, под ударом окажется вся европейская часть России - от Санкт-Петербурга до Урала. Tomahawk сделают более уязвимыми российские НПЗ, газовые хабы, электростанции и транспортные узлы.

ракета Tomahawk инфографика
Ракета Tomahawk - основные характеристики / Инфографика: Главред

Что известно о ракете Barracuda

Barracuda (иногда упомянутая как Barracuda-500) – это крылатая ракета нового поколения, которая впервые была представлена в 2024 году. Оружие было разработано американской компанией Anduril Industries.

В отличие от классических тяжелых крылатых ракет, Barracuda позиционируется как относительно недорогая, массово производимая ракета для ударных операций большого количества единиц.

Согласно открытым данным, Barracuda-500 преодолевает расстояние примерно в 900 км и несет боевую часть около 45 кг.

Для наведения вероятно используются GPS и инерциальные системы, однако точные технические детали не разглашаются.

Ракету изготавливают из более дешевых материалов, а производитель утверждает о значительном упрощении конструкции, в частности, меньше деталей и инструментов в производстве, что снижает цену единицы.

Компания Anduril Industries отмечает, что ракету Barracuda можно собрать с помощью гаечного ключа.

Запуск ракет возможен с истребителей F-15E, F-18, F-16 и паллетами Rapid Dragon. Несмотря на то, что ракета была представлена в 2024 году, производство уже наладил Тайвань.

Смотрите видео - Летные испытания ракеты Barracuda-500:

Ракеты Tomahawk способны переломить ход войны: мнение эксперта

Авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. Антонова Валерий Романенко считает, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk способна кардинально переломить ход войны, превратив ее в экспоненциальное угасание для России.

В эфире телеканала Суспільне Романенко подчеркнул, что Tomahawk — это не просто дальнобойное, а очень мощное оружие. Ракета несет боевую часть весом 450 кг. Дальность полета Tomahawk может составлять около 1500 км или даже больше.

Таким образом, в зоне поражения окажутся два основных завода в РФ, которые выпускают "Шахеды", а также предприятия, производящие ключевые ракеты: Х-101, "Калибр", "Кинжал" и баллистические "Искандеры".

"Если Украина способна будет наносить удары крылатыми ракетами по этим предприятиям, Россия просто сдуется, и война на истощение для России будет экспоненциально затухать", — подчеркнул Романенко.

Передача Украине ракет Tomahawk - последние новости

Как писал Главред, США предоставят Украине разведданные для возможности осуществления ударов дальнобойными ракетами по энергетической инфраструктуре страны-агрессора России. Благодаря новым разработкам Украине будет легче поражать нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, электростанции и другую инфраструктуру с целью лишить Кремль доходов и нефти. Американские чиновники просят союзников по НАТО оказать аналогичную поддержку.

Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что Трамп разрешил Украине наносить удары с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет большой дальности американского производства по целям на территории страны-агрессора России. Некоторые удары потребуют дополнительного одобрения со стороны.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Трамп еще не принял окончательного решения о продаже ракет Tomahawk европейским странам, которые планируют передать их Украине.

О персоне: Валерий Романенко

Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
Всю жизнь прожила с осколком от Второй мировой войны: российская ракета убила женщину

Реклама
"Десятки дронов по мирным": Россия обстреляла депо Укрзализныци в Одессе, детали

Реклама
Почему коты без ума от коробок - истинные причины знают единицы

Реклама
С него могли запускать дроны по Европе: французский спецназ захватил танкер РФ

