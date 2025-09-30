Полностью изменит ход боев: США намекнули на новый шаг в войне России против Украины

Спецпредставитель США Келлог отметил важность ракет Tomahawk и призвал к скорейшему завершению войны в Украине из-за значительного уровня потерь.

https://glavred.info/war/polnostyu-izmenit-hod-boev-ssha-nameknuli-na-novyy-shag-v-voyne-rossii-protiv-ukrainy-10702652.html Ссылка скопирована

США намекнули на новый шаг в войне России против Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

О чем сказал Кэллог:

Пока нет информации о возможной передаче Украине ракет Tomahawk

Данный тип ракет может изменить динамику любой войны

Потери сторон в войне уже превысили миллион

Спецпредставитель США Кит Келлог пояснил, что его предыдущие слова о возможности передачи Украине ракет Tomahawk не связаны с внутренними решениями Вашингтона, а касались только публичных заявлений. Он подчеркнул, что не имеет никакой закрытой информации об этом процессе или окончательных договоренностях, сообщает The Guardian.

Выступая на Варшавском форуме по безопасности, Келлог подчеркнул значение Tomahawk, охарактеризовав их как современную высокотехнологичную систему, "способную повлиять на динамику вооруженного конфликта" и создать дополнительную неопределенность для противника.

видео дня

Завершая дискуссию на форуме, он напомнил о позиции США о необходимости завершения войны в Украине.

"Больше всего, что мы хотим сделать, это остановить крупнейшую сухопутную войну в Европе со времен Второй мировой войны. И это война промышленной силы, в которой более сотни - не тысяча или две тысячи, мы говорим о сотнях тысяч - погибших в боевых действиях", - сказал спецпредставитель.

Келлог привел примеры прошлых войн, вспомнив, что СССР в Афганистане потерял около 18 тысяч военных, а США во Вьетнаме - около 65 тысяч. По его словам, сейчас количество погибших и раненых с обеих сторон уже превысило миллион, поэтому пришло время искать пути завершения этой войны.

/ Инфографика: Главред

Что известно о возможной передаче Украине ракет Tomahawk

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя возможность передачи Украине ракет Tomahawk, отметил, что этот вопрос находится на рассмотрении, как и ряд других запросов от европейских союзников.

"Вы задали вопрос о "Томагавках". Это вопрос, по которому окончательное решение будет принимать президент. Президент сделает то, что лучше всего отвечает интересам Соединенных Штатов Америки Это является движущей силой его решений в области внешней политики и оборонной политики. И это будет тем же эвристическим подходом, который мы применяем, отвечая на этот вопрос о "Томагавках". Я позволю президенту высказаться по этому поводу, но я знаю, что именно в эту минуту мы ведем переговоры по этому вопросу", - отметил он в интервью Fox News.

Могут ли Воздушные силы ВСУ применять ракеты Tomahawk - мнение эксперта

Как писал Главред, некоторые боевые самолеты Воздушных сил Украины теоретически могут нести и применять американские крылатые ракеты Tomahawk в случае их поставки. Об этом в интервью "Телеграфу" сообщил авиационный эксперт Валерий Романенко.

По его словам, по параметрам грузоподъемности носителями таких ракет могли бы быть как F-16, так и бомбардировщик Су-24.

"Грузоподъемность самолета Су-24 позволяет брать такие ракеты. Максимальный вес Tomahawk около 1500 килограмм и корневой пилон этого самолета может выдержать такую нагрузку", - пояснил Романенко.

В то же время стандартные версии этих самолетов не имеют интегрированных систем для запуска Tomahawk, однако украинские инженеры уже имели опыт адаптации советских машин (в частности Су-24) под западные ракеты, например Storm Shadow.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог отметил, что президент Дональд Трамп демонстрирует сбалансированный и персонализированный подход к переговорам между Киевом и Москвой. Выступая на Варшавском форуме по безопасности, он подчеркнул, что Трамп пытается быть посредником и всегда ищет равновесие между сторонами.

В то же время мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил, что российские войска готовятся к новым массированным ударам по энергетической инфраструктуре Украины, вероятно с 10 октября их интенсивность возрастет.

Несмотря на многочисленные попытки Дональда Трампа остановить войну, они не дали результата. По данным дипломата Фредрика Весслау, президента США с начала года по меньшей мере семь раз разговаривал по телефону с Владимиром Путиным, пять раз отправлял своего спецпредставителя Стива Уиткоффа на переговоры с российским лидером и даже организовал саммит на Аляске с красной дорожкой, однако все эти усилия оказались тщетными.

Другие новости:

Об источнике: The Guardian "Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред