"Россияне победили в войне": Орбан выдал "порцию" циничных заявлений

Венгерский премьер сделал противоречивые заявления о России и войне в Украине.

https://glavred.info/world/rossiyane-pobedili-v-voyne-orban-vydal-porciyu-cinichnyh-zayavleniy-10702634.html Ссылка скопирована

Орбан сделал новые заявления об Украине и России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Ключевые тезисы Орбана:

Россия якобы победила в войне против Украины

Москва слаба в военном и экономическом плане

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал ряд циничных заявлений о войне в Украине. В частности, он сказал, что страна-агрессор Россия якобы уже победила в войне против Украины, при этом Москва остается слабой в военном и экономическом плане. Соответствующие заявления он сделал в эфире радиошоу Harcosok Órája.

"Эта война уже решена. Россияне победили. Вопрос лишь в том, когда и с кем они заключат мир", - отметил Орбан. видео дня

В то же время он отметил, что Россия якобы не способна нанести вред Венгрии из-за ее военной, экономической и демографической слабости.

"Мы сильнее, но ведем себя как слабые. Если российские беспилотники пересекут территорию Венгрии, мы просто их собьем. Мы не боимся", - подчеркнул Орбан.

Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Заявления Орбана об Украине - новости по теме

Недавно Орбан заявил, что Украина может распасться как государство и она уже "потеряла суверенитет". При этом он цинично отметил, что Украина существует якобы только благодаря помощи Запада.

Позже министр иностранных дел Андрей Сибига резко отреагировал на слова Виктора Орбана. Он назвал его пропутинским и призвал его избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

Ранее Главред сообщал, что Виктор Орбан заявил якобы о "решенной судьбе" Украины. По его словам, после завершения войны страну поделят на три зоны - российскую, демилитаризованную и западную.

Другие новости:

О персоне: Виктор Орбан Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред