Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Лучший ответ Орбану": Еврокомиссия назвала, что разблокирует вступление Украины в ЕС

Руслан Иваненко
30 сентября 2025, 00:59
44
Страны ЕС оценивают более 100 тысяч страниц украинского законодательства перед открытием первого переговорного кластера
Марта Кос
Еврокомиссар подчеркивает важность антикоррупционных реформ для привлечения инвестиций / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

  • ЕС готов открыть переговоры с Украиной
  • Процесс блокирует Венгрия из-за вопроса меньшинств

Европейский Союз готов начать переговоры о вступлении Украины, однако Венгрия блокирует этот процесс. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос в интервью "Суспільному".

По ее словам, открытие первого переговорного кластера возможно только с согласия всех 27 стран-членов ЕС. Кос отметила беспрецедентную скорость скрининга украинского законодательства.

видео дня

"Это означает, что мы проработали более 100 000 страниц европейского законодательства. Процесс открытия переговорных кластеров основан на заслугах, поэтому Украина не будет оставаться позади, если реформы будут осуществлены. Мы действительно упорно работаем над этим, ведем диалог с государствами-членами, а также с Венгрией", - отметила она.

Причины блокировки со стороны Венгрии

Кос объяснила, что Будапешт блокирует переговоры из-за "беспокойства относительно венгерского меньшинства в Украине" и добавила, что интеграция в ЕС поможет урегулировать этот вопрос:

"Чем быстрее Венгрия позволит нам открыть кластер 1, тем быстрее мы сможем обсудить все их беспокойства. Я считаю, что это одновременно и лучший ответ господину Орбану", - акцентировала чиновница.

Важность антикоррупционных реформ

Она также подчеркнула важность антикоррупционных реформ для экономического развития и привлечения инвестиций:

"Если у вас не будет сильных и независимых антикоррупционных институтов, иностранные инвесторы не придут, потому что будут считать свои инвестиции опасными. Без таких институтов много денег может быть потеряно", - констатировала она.

Экспертная оценка по НАТО

По словам Владимира Огрызко, руководителя Центра исследований России и бывшего министра иностранных дел Украины, Киеву стоит дождаться изменений во власти США и Венгрии, чтобы выйти на уровень взаимодействия, который позволит обсуждать вступление Украины в НАТО уже в практической плоскости. Эксперт отмечает, что на нынешнем этапе политические ограничения со стороны союзников затрудняют прямое продвижение этого вопроса.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как писал Главред, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что сейчас стоит отложить вопрос вступления Украины в НАТО из-за продолжающейся войны, а дискуссии о вступлении государства в Европейский Союз являются преждевременными.

Читайте также:

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз новости Украины Вступление Украины в Евросоюз
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"России стоит проснуться": Вэнс раскрыл детали решения по Tomahawk для Украины

"России стоит проснуться": Вэнс раскрыл детали решения по Tomahawk для Украины

02:08Мир
Только два условия: ветеран объяснил, что заставит Кремль сесть за стол переговоров

Только два условия: ветеран объяснил, что заставит Кремль сесть за стол переговоров

00:08Война
Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

22:55Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

Последние новости

02:32

Три знака зодиака получат бешеную удачу этой осенью - кому будет везти с октября

02:08

"России стоит проснуться": Вэнс раскрыл детали решения по Tomahawk для Украины

01:04

5 знаков зодиака, которые станут успешными предпринимателями

00:59

"Лучший ответ Орбану": Еврокомиссия назвала, что разблокирует вступление Украины в ЕС

00:08

Только два условия: ветеран объяснил, что заставит Кремль сесть за стол переговоров

Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФПоловина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ
29 сентября, понедельник
23:03

"Новая порция" Patriot: Писториус анонсировал, когда и сколько систем получит Украина

22:55

Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

22:20

Известный украинский актер публично послал Тараса Цымбалюка - что случилось

22:09

Размер имеет значение: ученые назвали самое большое существо в мире

Реклама
22:02

Черный не единственный: исследование показало, какие цвета авто повышают аварийность

22:01

Трамп объявил мирный план для завершения войны в Газе - что предполагается

21:44

Пошли вперед и уничтожили тысячи оккупантов - Зеленский сообщил об успехе на фронте

21:31

Тот самый самый салат Бунито из Челентано - мгновенно исчезает со стола

21:10

Гороскоп для Львов на октябрь 2025: месяц ярких встреч и судьбоносных событийВидео

21:06

Не только перец: ТОП-10 продуктов, которые вызывают ожоги, слезы и электрический ток во рту

21:05

Ребров принял решение по Панатинаикосу: останется ли он в сборной

21:03

Питер Тодд в Украине: визит в детские дома Харькова

20:45

Совсем не библейский - ученые раскрыли, каким будет Апокалипсис и что уничтожит человечество

20:38

Гороскоп для Раков на октябрь 2025: самые опасные и самые удачные дни месяца

20:32

"Украина потеряла суверенитет, Украина исчезнет": Орбан "взорвался" наглыми заявлениямиВидео

Реклама
20:17

Блеск без химии – кран засияет: хитрый способ быстрой очистки за копейкиВидео

20:10

Он очень вкусный и сытный: быстрый рецепт салата с секретной начинкой

20:02

США дали "зеленый свет": эксперт раскрыл, какое "новое" оружие полетит в глубь РФ

19:19

Прощай, плесень и запах: люди массово выбирают одно средство очистки стиралкиВидео

19:15

Проблемы "Дарницы" с продажами связаны с высокими ценами, а не со "сговором" аптек - экономист

19:10

Как выборы в Молдове стали серьезным сигналом для Кремля?мнение

19:05

Осенний щит для голубики: три простых шага, которые спасут кусты от зимних болезнейВидео

18:59

Гороскоп для Близнецов на октябрь 2025: любовь, радость и новые горизонтыВидео

18:58

Россияне атакуют центр Киева - в столице раздаются масштабные взрывы

18:38

F-16, Mirage и не только: анонсирована передача Украине нового типа самолетов

18:29

Украину накроет мокрый снег и ударит мороз: синоптики предупредили о шторме

18:21

Соседям можно даже не мечтать: почему Закарпатье - не Венгрия

18:18

Женщина завела обычного щенка, но с питомцем произошли невероятные измененияВидео

18:12

Как выбрать коричневую помаду: простые правила помогут найти ваш оттенок

18:05

Безопасного места в РФ больше нет: Украина пригрозила мощными ударами

17:26

"Мы набрали обороты": Сибига назвал обнадеживающий срок окончания войны

17:25

Гора сочных котлет без грамма мяса — вся семья будет сыта

17:20

Уже летят "Шахеды": РФ в ближайшее время может обстрелять Украину

17:12

Россию можно выбить из войны: эксперт объяснил, что должна делать Украина

17:10

"Сценарий может быть худший": украинцев предупредили о ядерной и радиационной угрозе

Реклама
17:09

Хитрый способ опытных сантехников: как пробить засор без усилий и химииВидео

16:51

Окружение россиян под Покровском: ВСУ предложили оккупантам два варианта

16:39

Tomahawk для Украины: в ВСУ сказали, какие цели в России будут поражены

16:33

Шикарный закусочный торт из лаваша: абсолютно новый рецепт

16:31

Автомобили Range Rover оснащены секретной кнопкой - какие функции она выполняетВидео

16:26

Надо запасаться сейчас: украинцев предупредили о скачке цен на базовые продукты

16:05

Как высушить одежду без отопления: гениальный фокус удивит своей простотойВидео

15:51

РФ несет громадные убытки из-за атак Украины по объектам НПЗ: The Sun назвал сумму

15:48

РФ предложила "выгодные условия" мира: что будет с границами и какая новая цель Кремля

15:43

Мощные взрывы прогремели в Феодосии: черный дым поднимается над нефтебазой

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять