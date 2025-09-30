"Лучший ответ Орбану": Еврокомиссия назвала, что разблокирует вступление Украины в ЕС

Страны ЕС оценивают более 100 тысяч страниц украинского законодательства перед открытием первого переговорного кластера

Еврокомиссар подчеркивает важность антикоррупционных реформ для привлечения инвестиций / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

ЕС готов открыть переговоры с Украиной

Процесс блокирует Венгрия из-за вопроса меньшинств

Европейский Союз готов начать переговоры о вступлении Украины, однако Венгрия блокирует этот процесс. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос в интервью "Суспільному".

По ее словам, открытие первого переговорного кластера возможно только с согласия всех 27 стран-членов ЕС. Кос отметила беспрецедентную скорость скрининга украинского законодательства.

"Это означает, что мы проработали более 100 000 страниц европейского законодательства. Процесс открытия переговорных кластеров основан на заслугах, поэтому Украина не будет оставаться позади, если реформы будут осуществлены. Мы действительно упорно работаем над этим, ведем диалог с государствами-членами, а также с Венгрией", - отметила она.

Причины блокировки со стороны Венгрии

Кос объяснила, что Будапешт блокирует переговоры из-за "беспокойства относительно венгерского меньшинства в Украине" и добавила, что интеграция в ЕС поможет урегулировать этот вопрос:

"Чем быстрее Венгрия позволит нам открыть кластер 1, тем быстрее мы сможем обсудить все их беспокойства. Я считаю, что это одновременно и лучший ответ господину Орбану", - акцентировала чиновница.

Важность антикоррупционных реформ

Она также подчеркнула важность антикоррупционных реформ для экономического развития и привлечения инвестиций:

"Если у вас не будет сильных и независимых антикоррупционных институтов, иностранные инвесторы не придут, потому что будут считать свои инвестиции опасными. Без таких институтов много денег может быть потеряно", - констатировала она.

Экспертная оценка по НАТО

По словам Владимира Огрызко, руководителя Центра исследований России и бывшего министра иностранных дел Украины, Киеву стоит дождаться изменений во власти США и Венгрии, чтобы выйти на уровень взаимодействия, который позволит обсуждать вступление Украины в НАТО уже в практической плоскости. Эксперт отмечает, что на нынешнем этапе политические ограничения со стороны союзников затрудняют прямое продвижение этого вопроса.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как писал Главред, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что сейчас стоит отложить вопрос вступления Украины в НАТО из-за продолжающейся войны, а дискуссии о вступлении государства в Европейский Союз являются преждевременными.

