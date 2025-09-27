Укр
Зеленский предупредил Венгрию после провокации с дроном, а Сибига ждет от нее объяснений

Виталий Кирсанов
27 сентября 2025, 19:09
Зеленский считает, что Венгрия делает очень опасные вещи.
Зеленский о цели венгерского дрона в Закарпатье
Зеленский о цели венгерского дрона в Закарпатье / коллаж: Главред, фото: ОПУ, facebook.com/andrij.sybiha

Кратко:

  • Был зафиксирован венгерский разведывательный дрон над Украиной
  • Сибига опубликовал маршрут вторжения дрона из Венгрии в Украину

В Украине знают, что именно пытался найти венгерский разведывательный дрон над Закарпатьем; Венгрия начинает делать очень опасные для нее вещи. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 27 сентября.

Зеленский подтвердил, что был зафиксирован один венгерский разведывательный дрон над Украиной. Вооруженными силами и разведкой публично были продемонстрированы соответствующие доказательства, поскольку Венгрия пыталась обвинить Украину в "выдумках".

"Там все есть, зафиксировано перемещение в электронном виде, есть фото, есть там разные вещи. Поэтому я позитива с венгерской стороны, я не о населении, от руководства Венгрии не вижу шагов навстречу. Но, безусловно, мы всегда готовы к диалогу", - сказал он.

Зеленский добавил, что очень важный момент - что именно искал венгерский дрон. И вот здесь Венгрия начинает делать очень опасные для нее вещи.

"Вот это очень важно, что разведчик венгерский изучает на территории Украины. Я, в принципе, понимаю, что. И считаю, что они делают очень опасные вещи. Очень опасные вещи, прежде всего для себя", - отметил президент.

Тем временем, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, Вооруженные силы Украины собрали доказательства вторжения дрона из Венгрии в воздушное пространство Украины. Сибига в соцсети Х опубликовал карту маршрута пролета двух дронов.

"Для незрячих венгерских чиновников. Точный маршрут вчерашнего вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины. Наши Вооруженные силы собрали все необходимые доказательства, и мы все еще ждем объяснения Венгрии, что этот объект делал в нашем воздушном пространстве", - написал Сибига.

Зеленский предупредил Венгрию после провокации с дроном, а Сибига ждет от нее объяснений
Фото: x.com/andrii_sybiha

Залет венгерских беспилотников в Украину - что известно

Напомним, президент Украины сообщил, что украинское воздушное пространство на границе с Венгрией нарушили дроны-разведчики, вероятно венгерские. По его словам, они могли вести наблюдение за промышленными объектами.

В ответ венгерский министр Петер Сийярто заявил, что Зеленский "видит то, чего нет" из-за якобы "антивенгерской одержимости".

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил правительство Венгрии в моральной деградации и сотрудничестве с РФ против интересов Европы, отвечая на заявления венгерского коллеги Петера Сийярто о якобы антивенгерской политике Украины. Ранее Украина также запретила въезд трем венгерским военным чиновникам в ответ на зеркальные ограничения со стороны Венгрии.

