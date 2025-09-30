Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Мать была беременна двойней: щемящие подробности о семье, которую убила РФ на Сумщине

Марина Фурман
30 сентября 2025, 14:55
141
На месте их дома остались лишь руины.
удар по Сумской области
Россияне нанесли удар по Сумской области / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГСЧС

Главное:

  • Россияне в Сумской области убили целую семью
  • Погибшая мать была беременна двойней
  • От дома остались лишь руины

Страна-агрессор Россия продолжает вести войну против мирного населения Украины. Так, ночью 30 сентября армия диктатора Владимира Путина убила целую семью, ударив по дому, где она жила. Как оказалось, погибшая мать двух сыновей была беременна двойней. Тела хозяев и маленьких сыновей спасатели достали из-под завалов. Об этом сообщил Telegram-канал Кордон.Медиа.

Староста села Оксана Чернова рассказала, что семья Лесниченко бежала от обстрелов. В частности они переехали в Чернетчину из Краснополья, но погибла семья в родительском доме, куда ночью попал российский беспилотник.

видео дня

На месте их дома остались руины: ни крыши, ни стен. Во дворе до сих пор висит выстиранная детская одежда, которую готовили к рождению еще двух малышей...

Краснопольский поселковый совет обнародовал фото детей, которых вместе с родителями убили российские оккупанты.

Мать была беременна двойней: щемящие подробности о семье, которую убила РФ на Сумщине
Дети, которые погибли в результате российского удара / Фото: Краснопольский поселковый совет

"Неописуемая боль для нашего заведения и всей Краснопольской общины...Сегодня ночью в результате вражеского удара беспилотником по дому семьи в селе Чернеччина трагически погибла вся семья: молодые супруги - Алена и Александр Лесниченко, а также их двое детей - Денис и Егор Лесниченко", - сообщили в Чернеччинской гимназии Краснопольского поселкового совета.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, ночью 30 сентября российская оккупационная армия нанесла удар по жилому дому в Сумской области. В результате атаки в селе Чернетчина Краснопольской общины погибли супруги с двумя маленькими детьми.

Кроме этого, в Черниговской области часть жителей осталась без электроснабжения. Есть повреждения на Киевщине и Днепропетровщине.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов сообщил, что РФ готовится к новому маскированному обстрелу Украины. Он может быть уже через 7-10 суток.

Читайте также:

Об ударном дроне: Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сумская область атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Какой будет зима в Украине: появился ошеломляющий прогноз

Какой будет зима в Украине: появился ошеломляющий прогноз

16:01Синоптик
В НАТО хотят закрыть небо над Украиной: какие регионы защитят от ракет и дронов

В НАТО хотят закрыть небо над Украиной: какие регионы защитят от ракет и дронов

15:47Война
ДРГ могут зайти на территорию Польши: разоблачен коварный план РФ

ДРГ могут зайти на территорию Польши: разоблачен коварный план РФ

15:24Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет мокрый снег и ударит мороз: синоптики предупредили о шторме

Украину накроет мокрый снег и ударит мороз: синоптики предупредили о шторме

Известный украинский актер публично послал Тараса Цымбалюка - что случилось

Известный украинский актер публично послал Тараса Цымбалюка - что случилось

Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

Гороскоп Таро на завтра 1 октября: Овнам - новый поворот, Девам - решать

Гороскоп Таро на завтра 1 октября: Овнам - новый поворот, Девам - решать

Три знака зодиака получат бешеную удачу этой осенью - кому будет везти с октября

Три знака зодиака получат бешеную удачу этой осенью - кому будет везти с октября

Последние новости

16:06

Замахнулся на борщ и Киев: путинист Газманов разъярил украинцев выходкой

16:01

Какой будет зима в Украине: появился ошеломляющий прогноз

15:47

В НАТО хотят закрыть небо над Украиной: какие регионы защитят от ракет и дронов

15:33

"Динамо"-"Кристал Пэлас": где и когда смотреть матч Лиги конференций

15:24

ДРГ могут зайти на территорию Польши: разоблачен коварный план РФ

Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФПоловина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ
15:22

Почему "Жигули" называют "копейкой": раскрыта тайна появления прозвища ВАЗ-2101

15:15

Полностью изменит ход боев: США намекнули на новый шаг в войне России против Украины

14:59

Становится тревожно: в России начали говорить о выходе из войны против Украины

14:55

Мать была беременна двойней: щемящие подробности о семье, которую убила РФ на Сумщине

Реклама
14:49

"Симпсоны" возвращаются на большие экраны: названа дата выхода фильма

14:29

Без вреда для здоровья: могут ли замороженные продукты храниться вечноВидео

14:13

"Россияне победили в войне": Орбан выдал "порцию" циничных заявлений

14:13

Звездные батлы и много любви к Украине: когда смотреть новый сезон шоу "Я люблю Україну" на ТЕТ

14:00

"Мой последний вызов": Настя Приходько рассказала о переходном этапе в жизни

13:59

Как отмыть руки после орехов: эффективные способы, когда простое мыло не помогаетВидео

13:55

Гороскоп на завтра 1 октября: Тельцам - трудности, Стрельцам - приятное путешествие

13:52

"Хотят объединиться": в России заговорили о референдумах в Одессе и Николаеве

13:42

"Не может двигаться, плачет": сын Тимура Мирошниченко оказался в больнице

13:23

Засыпает снегом и ударил мороз -3°C: где в Украине бушует сильная непогодаФото

13:15

Трамп сделал стратегический ход, чтобы привести Украину и РФ за стол переговоров

Реклама
13:09

Фединчик знал о любовнике: Денисенко "спалилась" в объятиях нового избранника

13:03

Что означают синие огни на зеркале в авто: сигнал, который понимают единицыВидео

12:54

"Американская" дочь Фреймут заговорила о возвращении в Украину

12:44

"Светлая память!": скончался экс-редактор журнала "Огонек" Виталий Коротич

12:39

РФ готовит массированный удар по энергетике Украины - названа опасная дата

12:34

Сумма в платежках изменится: тарифы на электроэнергию в Украине с 1 октября

12:34

Хрусталь из бабушкиного серванта: как дать новую жизнь винтажной посудеВидео

12:33

Потап оставил Настю Каменских и уехал - что у них происходит

12:26

"Это ужасно": диагноз заставил Дорофееву сесть на жесткую диету

12:19

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке спортсмена за 37 секунд

12:15

Третья мировая уже идет, Китай готовится к войне с США - Загородний

11:56

Украинские бойцы уничтожили "глаза" россиян в Крыму: детали дерзкой операции

11:41

Украинцы сами виноваты: известной украинской блогерше сообщили о подозренииВидео

11:38

Почему 1 октября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

11:35

Рекордные показатели: Кремль решил провести масштабную мобилизацию, но есть нюанс

11:29

"Словно это последняя секунда": Ани Лорак срочно покинула РФ

11:24

Ветер, дожди и +6 градусов: на Украину надвигаются сильные холода

11:15

Попытки Трампа остановить войну в Украине провалились: как изменить ситуацию

11:00

"Мой родной": актриса "Сватов" сделала интимное признание про Кеосаяна

10:58

С 1 октября пересчитают субсидии: кто из украинцев может остаться без выплат

Реклама
10:39

Китайский гороскоп на завтра 1 октября: Драконам - ошибки, Петухам - конфликты

10:39

"Трудное время": муж Николь Кидман отказался жить с 58-летней актрисой

10:29

В Харькове когда-то жило настоящее чудовище: где его впервые нашлиВидео

10:12

Гремели взрывы и выбило свет: Россию массированно атаковала стая дронов

10:09

Максим Галкин снял обручальное кольцо и сделал заявление — что произошло

09:50

"Им суждено процветать": люди, рожденные в эти даты, добиваются успеха в жизни

09:36

РФ атаковала Украину дронами: есть "прилеты", часть Черниговщины без светаФото

09:24

Потери россиян критические: ISW раскрыли истинную ситуацию на двух направлениях

09:24

Приблизят ли мир украинские ракеты к мирумнение

09:18

Алла Пугачева обратилась к бывшему и попала в громкий скандал - детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыНапиткиСалатыПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять