Мать была беременна двойней: щемящие подробности о семье, которую убила РФ на Сумщине

На месте их дома остались лишь руины.

https://glavred.info/ukraine/mat-byla-beremenna-dvoyney-shchemyashchie-podrobnosti-o-seme-kotoruyu-ubila-rf-na-sumshchine-10702640.html Ссылка скопирована

Россияне нанесли удар по Сумской области / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГСЧС

Главное:

Россияне в Сумской области убили целую семью

Погибшая мать была беременна двойней

От дома остались лишь руины

Страна-агрессор Россия продолжает вести войну против мирного населения Украины. Так, ночью 30 сентября армия диктатора Владимира Путина убила целую семью, ударив по дому, где она жила. Как оказалось, погибшая мать двух сыновей была беременна двойней. Тела хозяев и маленьких сыновей спасатели достали из-под завалов. Об этом сообщил Telegram-канал Кордон.Медиа.

Староста села Оксана Чернова рассказала, что семья Лесниченко бежала от обстрелов. В частности они переехали в Чернетчину из Краснополья, но погибла семья в родительском доме, куда ночью попал российский беспилотник.

видео дня

На месте их дома остались руины: ни крыши, ни стен. Во дворе до сих пор висит выстиранная детская одежда, которую готовили к рождению еще двух малышей...

Краснопольский поселковый совет обнародовал фото детей, которых вместе с родителями убили российские оккупанты.

Дети, которые погибли в результате российского удара / Фото: Краснопольский поселковый совет

"Неописуемая боль для нашего заведения и всей Краснопольской общины...Сегодня ночью в результате вражеского удара беспилотником по дому семьи в селе Чернеччина трагически погибла вся семья: молодые супруги - Алена и Александр Лесниченко, а также их двое детей - Денис и Егор Лесниченко", - сообщили в Чернеччинской гимназии Краснопольского поселкового совета.

Шахед / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, ночью 30 сентября российская оккупационная армия нанесла удар по жилому дому в Сумской области. В результате атаки в селе Чернетчина Краснопольской общины погибли супруги с двумя маленькими детьми.

Кроме этого, в Черниговской области часть жителей осталась без электроснабжения. Есть повреждения на Киевщине и Днепропетровщине.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов сообщил, что РФ готовится к новому маскированному обстрелу Украины. Он может быть уже через 7-10 суток.

Читайте также:

Об ударном дроне: Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред