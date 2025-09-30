"Хотят объединиться": в России заговорили о референдумах в Одессе и Николаеве

В Кремле выдали порцию бреда о якобы желании николаевцев и одесситов присоединиться к России.

https://glavred.info/war/hotyat-obedinitsya-v-rossii-zagovorili-o-referendumah-v-odesse-i-nikolaeve-10702616.html Ссылка скопирована

Еще два украинских города не дают покоя россиянам / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Основное:

Песков заявил, что жители Одессы и Николаева якобы хотят объединиться с РФ

Сальдо намекнул на проведение референдумов в Одессе и Николаеве

Россия врет о том, что Украина не хочет вести диалог

Ни для кого не секрет, что страна-агрессор Россия грезит захватом Украины и не намерена останавливаться на нынешней линии фронта. Это в очередной раз подтвердил пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Российский чиновник выдал бред о том, что многие жители украинских городов Одессы и Николаева хотели бы "связать свою судьбу с Россией". Но якобы говорить об этом там сейчас опасно.

видео дня

Оккупанты намекают на новые незаконные референдумы

Заявление Пескова было не первым за последнее время относительно Одессы и Николаева. Накануне гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо рассказал СМИ, что если бы в этих украинских городах провели референдумы о присоединении к России, то люди бы приняли решение войти в состав РФ.

Что интересно, на фоне этих заявлений Песков решился обвинить Украину в том, что она "продолжает милитаристскую линию вместо того, чтобы вести диалог".

Кто на самом деле отказался от диалога по миру

Главред писал, что заявление Пескова о нежелании Украины вести диалог с РФ не соответствует действительности. Напротив же, сама Россия объявила "паузу" в переговорах между Москвой и Киевом. При этом в России в очередной раз нашли "виновных" в затягивании завершения войны и прекращении переговоров - на этот раз Песков обвинил европейцев.

Заявления Пескова о войне в Украине - последние новости

Напомним, как писал Главред, Песков заявлял, что РФ выступает против присутствия иностранных военных контингентов на территории Украины, так как гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и России.

Ранее Дмитрий Песков назвал заявление Трампа о возвращении Украиной своих территорий по состоянию на 1991 год ошибочным. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация, по его мнению, существенно отличается от весны 2022 года, а позиции Украины якобы ухудшились.

Накануне представитель Кремля заявил, что если президент Украины готов к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, то пусть приезжает в Москву.

Больше новостей:

О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред