"Хотят объединиться": в России заговорили о референдумах в Одессе и Николаеве

- Песков заявил, что жители Одессы и Николаева якобы хотят объединиться с РФ
- Сальдо намекнул на проведение референдумов в Одессе и Николаеве
- Россия врет о том, что Украина не хочет вести диалог
Ни для кого не секрет, что страна-агрессор Россия грезит захватом Украины и не намерена останавливаться на нынешней линии фронта. Это в очередной раз подтвердил пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.
Российский чиновник выдал бред о том, что многие жители украинских городов Одессы и Николаева хотели бы "связать свою судьбу с Россией". Но якобы говорить об этом там сейчас опасно.
Оккупанты намекают на новые незаконные референдумы
Заявление Пескова было не первым за последнее время относительно Одессы и Николаева. Накануне гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо рассказал СМИ, что если бы в этих украинских городах провели референдумы о присоединении к России, то люди бы приняли решение войти в состав РФ.
Что интересно, на фоне этих заявлений Песков решился обвинить Украину в том, что она "продолжает милитаристскую линию вместо того, чтобы вести диалог".
Кто на самом деле отказался от диалога по миру
Главред писал, что заявление Пескова о нежелании Украины вести диалог с РФ не соответствует действительности. Напротив же, сама Россия объявила "паузу" в переговорах между Москвой и Киевом. При этом в России в очередной раз нашли "виновных" в затягивании завершения войны и прекращении переговоров - на этот раз Песков обвинил европейцев.
Заявления Пескова о войне в Украине - последние новости
Напомним, как писал Главред, Песков заявлял, что РФ выступает против присутствия иностранных военных контингентов на территории Украины, так как гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и России.
Ранее Дмитрий Песков назвал заявление Трампа о возвращении Украиной своих территорий по состоянию на 1991 год ошибочным. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация, по его мнению, существенно отличается от весны 2022 года, а позиции Украины якобы ухудшились.
Накануне представитель Кремля заявил, что если президент Украины готов к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, то пусть приезжает в Москву.
О персоне: Дмитрий Песков
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
