Становится тревожно: в России начали говорить о выходе из войны против Украины

Что сообщил Гиркин:
- Россия не имела возможности воплотить в жизнь свои авантюрные планы по войне
- Командование РФ не признает своих ошибок, поэтому ситуация на фронте ухудшается
- Россия не имеет перспектив для победы в Украине
Страна-агрессор Россия продолжает войну в Украине, но многие россияне уже не видят в ней перспектив. Среди них и террорист Игорь Гиркин, который отбывает наказание в российской тюрьме.
Он предоставил жене Мирославе Регинской заявления, которые она обнародовала в своем Telegram. В них говорится в том числе и о том, что "перспективы быстрой победы" над Украиной уже нет".
За что Гиркин критикует командование РФ
Террорист в своих заявлениях утверждает, что Россия оказалась в состоянии войны, но начала она ее без должной подготовки. Первоначальные планы Кремля, по его мнению, были авантюрными и отнюдь не соответствовали реальной обстановке. Из-за этого Россия понесла серьезные поражения и потери.
Также Гиркина раздражает то, что военное командование России вместо признания своих ошибок продолжает награждать генералов и это лишь усугубляет кризис и создает иллюзию успехов, которых на самом деле нет.
Как террорист оценивает общее состояние дел на фронте
В заявлении говорится о том, что нынешняя ситуация в армии РФ имеет устойчивую тенденцию к ухудшению. Поэтому, по его мнению, России надо рассматривать возможность выхода из войны, поскольку воевать результативно в последнее время не получается.
"Никакой перспективы быстрой победы над Украиной я не рассматриваю "от слова совсем". Потому что ничего не делается для того, чтобы подготовить победу", - говорится в заметке.
Когда война в Украине может действительно закончиться
Главред писал, что война в Украине может завершиться в любой момент. По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, для завершения войны нужно прекратить заигрывать с Россией, усилить экономические санкции и масштабировать удары по территории страны-агрессорки.
Война в Украине - последние новости
Ранее Главред писал, что война в Украине завершится тогда, когда россияне осознают, что не могут победить и что Украина не станет частью российской империи.
Накануне спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что страна-агрессор РФ не выиграет в войне в Украине. Иначе она уже была бы в Киеве, Одессе и за Днепром.
Напомним, представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщал, что Россия избегает открытого объявления мобилизации. В то же время фактически проводит ее за счет осеннего призыва, чтобы пополнить ряды армии РФ из-за больших потерь.
О персоне: Игорь Гиркин
Игорь Гиркин - российский террорист, военный, военный преступник, блогер, идеолог Белого движения, писатель, отставной офицер ВС РФ, бывший полковник ФСБ, пишет Википедия.
Участник российской войны против Украины в Крыму, на Донбассе и во время вторжения 2022 года на стороне России, а также ряда других войн: в Приднестровье (Молдова), Боснии, Чечне. Руководитель террористической группировки "Новороссия" с 2014 года, глава "Комитета 25 января". Бывший главарь террористической пророссийской военной группировки "Народное ополчение Донбасса".
