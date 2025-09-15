Имперские иллюзии Путина развалятся: эксперты назвали главное условие окончания войны

Михаэль Галер призывает мир дать четкий сигнал Путину о невозможности выиграть войну в Украине.

Уступки лишь подпитывают аппетит Путина к новым захватам / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 72 ОМБр

Война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока Кремль не осознает невозможность захвата страны. Такое мнение высказали трое западных экспертов: историк и лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум, евродепутат Михаэль Галер и бывший посол США в Украине Джон Хербст, сообщает Радио Свобода.

Комментарий Джона Хербста

"Я не думаю, что война приближается к завершению. Я думаю, что для окончания войны понадобится много времени", - отметил Хербст. видео дня

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор стремится захватить значительную территорию Украины, а уступки, которые предлагали США для заключения мирного соглашения, только подпитывают аппетит Кремля.

"Администрация Трампа предложила ему уступки для заключения мира, но это лишь разжигает аппетит Путина к завоеванию большей части Украины", - сказал Хербст.

Мнение Энн Эпплбаум

По мнению Эпплбаум, война завершится тогда, когда россияне осознают, что не могут победить и что Украина не станет частью российской империи.

Позиция Михаэля Галера

Михаэль Галер добавил, что Путин должен понять невозможность победы, и мир должен четко дать ему это понять.

"В лучшем случае он должен получить это сообщение от всех нас, в том числе и от США. Сейчас, к сожалению, это не так", - констатировал евродепутат.

Экспертная оценка Андрея Золотарева

Политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отмечает, что Владимир Путин может рассмотреть компромисс, только если его планы потерпят поражение и военным путем не удастся достичь желаемого результата.

"Путин надеется на силу оружия. Когда он стремится получить результат военным путем, идти на компромисс и садиться за стол переговоров он не спешит", - подчеркивает Золотарев.

Завершение войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России для прекращения войны, ведь это не остановит Путина. Он призвал усиливать санкции и тарифы против России, конфисковывать ее активы и искать механизмы влияния на Китай для завершения войны.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас считает, что война России против Украины продлится минимум два года. По ее словам, Москва чувствует себя увереннее после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши, а ЕС пока не имеет достаточного политического веса для самостоятельной роли в глобальном балансе сил.

Напомним, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что перспективы мира в Украине отдаленные, и конкретных сдвигов не будет до Рождества из-за негативной позиции Путина. Единственным действенным инструментом воздействия на Россию, по его мнению, остаются новые финансовые санкции.

