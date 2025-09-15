Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Имперские иллюзии Путина развалятся: эксперты назвали главное условие окончания войны

Руслан Иваненко
15 сентября 2025, 01:00
364
Михаэль Галер призывает мир дать четкий сигнал Путину о невозможности выиграть войну в Украине.
Имперские иллюзии Путина развалятся: эксперты назвали главное условие окончания войны
Уступки лишь подпитывают аппетит Путина к новым захватам / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 72 ОМБр

Читайте в материале:

  • Когда закончится война и что должен понять Кремль
  • Какие сигналы мир должен дать Путину, чтобы остановить конфликт

Война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока Кремль не осознает невозможность захвата страны. Такое мнение высказали трое западных экспертов: историк и лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум, евродепутат Михаэль Галер и бывший посол США в Украине Джон Хербст, сообщает Радио Свобода.

Комментарий Джона Хербста

"Я не думаю, что война приближается к завершению. Я думаю, что для окончания войны понадобится много времени", - отметил Хербст.

видео дня

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор стремится захватить значительную территорию Украины, а уступки, которые предлагали США для заключения мирного соглашения, только подпитывают аппетит Кремля.

"Администрация Трампа предложила ему уступки для заключения мира, но это лишь разжигает аппетит Путина к завоеванию большей части Украины", - сказал Хербст.

Мнение Энн Эпплбаум

По мнению Эпплбаум, война завершится тогда, когда россияне осознают, что не могут победить и что Украина не станет частью российской империи.

Позиция Михаэля Галера

Михаэль Галер добавил, что Путин должен понять невозможность победы, и мир должен четко дать ему это понять.

"В лучшем случае он должен получить это сообщение от всех нас, в том числе и от США. Сейчас, к сожалению, это не так", - констатировал евродепутат.

Экспертная оценка Андрея Золотарева

Политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отмечает, что Владимир Путин может рассмотреть компромисс, только если его планы потерпят поражение и военным путем не удастся достичь желаемого результата.

"Путин надеется на силу оружия. Когда он стремится получить результат военным путем, идти на компромисс и садиться за стол переговоров он не спешит", - подчеркивает Золотарев.

Завершение войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России для прекращения войны, ведь это не остановит Путина. Он призвал усиливать санкции и тарифы против России, конфисковывать ее активы и искать механизмы влияния на Китай для завершения войны.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас считает, что война России против Украины продлится минимум два года. По ее словам, Москва чувствует себя увереннее после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши, а ЕС пока не имеет достаточного политического веса для самостоятельной роли в глобальном балансе сил.

Напомним, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что перспективы мира в Украине отдаленные, и конкретных сдвигов не будет до Рождества из-за негативной позиции Путина. Единственным действенным инструментом воздействия на Россию, по его мнению, остаются новые финансовые санкции.

Читайте также:

Об источнике: Радио Свобода

Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине военная агрессия РФ новости Украины и мира
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Имперские иллюзии Путина развалятся: эксперты назвали главное условие окончания войны

Имперские иллюзии Путина развалятся: эксперты назвали главное условие окончания войны

01:00Война
Бои за важный город на востоке Украины: бросят ли оккупанты колонны бронетехники

Бои за важный город на востоке Украины: бросят ли оккупанты колонны бронетехники

23:47Фронт
Шахеды массово атакуют Украину, есть угроза ракетных ударов

Шахеды массово атакуют Украину, есть угроза ракетных ударов

23:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 сентября: Водолеям - перемены, Овнам - удача

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Чем отличаются два лыжника: надо найти ответ за 21 секунду

Чем отличаются два лыжника: надо найти ответ за 21 секунду

Последние новости

01:30

Дом, который построил Джорджо: кому легендарный Армани завещал свои богатства

01:00

Имперские иллюзии Путина развалятся: эксперты назвали главное условие окончания войны

14 сентября, воскресенье
23:50

Совместные маневры в Беларуси: эксперт рассказал, есть ли угроза повторения сценария

23:47

Бои за важный город на востоке Украины: бросят ли оккупанты колонны бронетехники

23:45

Шахеды массово атакуют Украину, есть угроза ракетных ударов

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
22:52

Правда о заправке: эксперт развенчал главный миф, в который верят водители

22:33

"Времена давно назрели": соратник Трампа назвал условие новых санкций против РФ

22:26

"Ого, изменилась!": в Сети обсуждают новый образ Кристины Соловий

21:45

"Есть хорошие результаты": Зеленский намекнул на важные изменения на фронте

Реклама
21:21

Святослав Вакарчук крестил первенца: кого позвал в крестные

21:13

Один на границе: Статкевич как символ белорусской несокрушимостимнение

20:58

Удар по режиму Путина в 500%: в США придумали, как обойти Трампа и ввести санкции

20:50

Футболиста киевского клуба уговаривают покинуть Украину: о чем идет речь

19:43

НАТО может начать сбивать дроны РФ над Украиной: Сикорский сделал важное заявление

19:39

Страну накроет настоящий Армагеддон: названы регионы, где будут дожди, грозы и шквалы

19:27

Сотни тысяч жителей Китай переедут в Сибирь: режим Путина сдает два региона РФ

19:24

После взрывов все пришлось восстанавливать: как выглядит железная дорога под КиевомФото

19:15

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросеВидео

18:46

"Золотые дни": когда по лунному календарю лучше всего сажать озимый чеснок осеньюВидео

18:24

В Польше растет неприязнь к Украине - Туск

Реклама
18:23

Кадры Искандеров в Калининграде: в Госпогранслужбе сделали заявление

17:55

Почему нельзя убирать 15 сентября: строгие приметы и запреты

17:22

Почему не все обезьяны эволюционировали в людей - ученые приоткрыли разгадку

16:40

Трамп сделал признание о Путине: СМИ узнали детали

16:01

Пенсии под угрозой: главные ошибки, которые могут оставить без выплат

15:59

Звездная теннисистка Свитолина впервые засветила лицо дочери

15:56

В России "слили" тайные карты Герасимова по войне против Украины - что задумала РФ

15:26

ВСУ отбросили РФ на Сумщине, враг продвинулся на двух направлениях – DeepState

15:14

Трамп отказывается от санкций против России: в NYT назвали главную причину

15:04

Красивые, но опасные: деревья, которые быстро превращают двор в кошмарВидео

14:36

Эвакуатор не нужен: что делать водителям, когда заблокировался руль автоВидео

14:35

Где три различия между парнями, которые катаются на сноуборде: только внимательные угадают

14:29

"Ушел так рано": Дзидзьо показал единственное прижизненное фото с отцом

14:16

Эшелоны РФ под масштабным ударом: ГУР и ССО провели дерзкую операцию в РоссииВидео

13:56

Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

13:54

Чрезвычайно дорого: в Генштабе раскрыли, сколько стоит Украине один день войныВидео

13:53

Одна ложка — и унитаз сияет: 100%-ное натуральное средство против стойких пятенВидео

13:38

Как сказать коту "нет" так, чтобы он его понял - раскрыт главный секретВидео

13:25

Китайский гороскоп на завтра 15 сентября: Петухам - испытание, Быков подведут зубы

12:57

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября

Реклама
12:54

"Напоминала игру в дворовой футбол": Суханов поделился откровением о новом романе

12:50

Личный враг Лукашенко: стало известно, кто бросил вызов белорусскому диктаторуВидео

12:43

Есть угроза нового массированного удара по Украине: когда может состояться атака РФ

12:29

РФ накапливает силы возле Купянска: военные признались, какая ситуация в городе

12:15

Не многополярность, а двухполярность: новая стратегия Китаямнение

12:12

Популярный украинский репер впервые женился - детали

11:59

В ООН заговорили об отправке своих миротворцев в Украину - что предполагается

11:55

Фермер-украинец в США вырастил гигантский подсолнечник и попал в Книгу рекордовВидео

11:32

Сильные дожди, грозы и град: в некоторых областях Украины температура упадет до +5

11:28

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять