"России стоит проснуться": Вэнс раскрыл детали решения по Tomahawk для Украины

Вице-президент Вэнс призвал Россию осознать реальность и прекратить потери людей в войне.

США рассматривают поставки Украине крылатых ракет Tomahawk / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

Получит ли Украина дальнобойные ракеты Tomahawk

Насколько кардинально может измениться политика Трампа

Что на самом деле сказал вице-президент Джей Ди Вэнс

США рассматривают возможность удовлетворить просьбу президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении крылатых ракет Tomahawk и разрешения Киеву наносить удары ими по территории России. Об этом в выходные сообщил специальный представитель президента Дональда Трампа в Украине и России Кит Келлог, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что ракеты Tomahawk с дальностью полета не менее 2414 км значительно усилят арсенал Украины и ее способность наносить удары в глубину России, включая Москву. Ранее предыдущая администрация США не позволяла таких действий.

Заявления представителей администрации

В воскресенье, 29 сентября, Келлог в интервью Fox News сообщил:

"Трамп разрешил Украине осуществлять удары на большие расстояния с помощью оружия американского производства."

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс, который также дал интервью тому же каналу, отметил, что Трамп еще не принял окончательного решения о продаже ракет Tomahawk европейским странам, которые планируют передать их Украине.

Вэнс добавил:

"Много людей погибает. Им нечего показать взамен. Сколько еще людей они готовы потерять? Сколько еще людей они готовы убить ради очень незначительного, если вообще какого-то, военного преимущества? ... России стоит проснуться и принять реальность."

По мнению издания The Washington Post, такое решение означало бы существенное изменение политики Трампа относительно ситуации на украинском фронте, несмотря на обострение провокаций со стороны России против стран НАТО.

Tomahawk / Инфографика: Главред

Мнение эксперта

Если США согласятся поставлять Украине ракеты Tomahawk в тех тактико-технических характеристиках, которые использует их армия, это кардинально изменит наши возможности.

"Tomahawk экспортного варианта - это одно дело. Но если это будет передача оружия в тактико-технических характеристиках, которые применяются к этому оружию американской армией, - это совсем другой уровень. Экспортные ракеты имеют радиус действия до 300 км и технологически они ограничены в своих возможностях, поскольку самое современное, самое новое оборудование на них не ставят из-за передачи в другую страну. Но уровень технологичности даже этих ракет оказался на несколько порядков выше, чем российские системы ПВО", - пояснил Тимочко.

Он подчеркнул, что при наличии Tomahawk с радиусом поражения около 3 тыс. км Украина сможет поражать не только передовые цели, но и глубокие логистические узлы врага - среднего уровня логистику, склады, арсеналы, аэродромы и полевые штабы. По его словам, такой потенциал радикально усиливает способность наносить системные удары по критическим звеньям противника, значительно усложняя его оперативную и тыловую поддержку.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина получит новые пакеты военной помощи от США, которые будут включать ключевые ракетные системы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, уточнив, что Киев получит ракеты для комплексов Patriot и HIMARS в рамках программы PURL.

Кроме того, Украина рассчитывает на новые партии истребителей. Кроме американских F-16 и французских Mirage, Силы обороны получат также шведские боевые самолеты Gripen.

Напомним, что Немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил, что ФРГ планирует передать Украине еще две современные системы противовоздушной обороны Patriot до конца этого года. Эта поддержка будет осуществляться с участием норвежских партнеров.

