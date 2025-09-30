Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"России стоит проснуться": Вэнс раскрыл детали решения по Tomahawk для Украины

Руслан Иваненко
30 сентября 2025, 02:08
25
Вице-президент Вэнс призвал Россию осознать реальность и прекратить потери людей в войне.
Томагавк, Вэнс
США рассматривают поставки Украине крылатых ракет Tomahawk / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Получит ли Украина дальнобойные ракеты Tomahawk
  • Насколько кардинально может измениться политика Трампа
  • Что на самом деле сказал вице-президент Джей Ди Вэнс

США рассматривают возможность удовлетворить просьбу президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении крылатых ракет Tomahawk и разрешения Киеву наносить удары ими по территории России. Об этом в выходные сообщил специальный представитель президента Дональда Трампа в Украине и России Кит Келлог, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что ракеты Tomahawk с дальностью полета не менее 2414 км значительно усилят арсенал Украины и ее способность наносить удары в глубину России, включая Москву. Ранее предыдущая администрация США не позволяла таких действий.

видео дня

Заявления представителей администрации

В воскресенье, 29 сентября, Келлог в интервью Fox News сообщил:

"Трамп разрешил Украине осуществлять удары на большие расстояния с помощью оружия американского производства."

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс, который также дал интервью тому же каналу, отметил, что Трамп еще не принял окончательного решения о продаже ракет Tomahawk европейским странам, которые планируют передать их Украине.

Вэнс добавил:

"Много людей погибает. Им нечего показать взамен. Сколько еще людей они готовы потерять? Сколько еще людей они готовы убить ради очень незначительного, если вообще какого-то, военного преимущества? ... России стоит проснуться и принять реальность."

По мнению издания The Washington Post, такое решение означало бы существенное изменение политики Трампа относительно ситуации на украинском фронте, несмотря на обострение провокаций со стороны России против стран НАТО.

ракета Tomahawk инфографика
Tomahawk / Инфографика: Главред

Мнение эксперта

Если США согласятся поставлять Украине ракеты Tomahawk в тех тактико-технических характеристиках, которые использует их армия, это кардинально изменит наши возможности.

"Tomahawk экспортного варианта - это одно дело. Но если это будет передача оружия в тактико-технических характеристиках, которые применяются к этому оружию американской армией, - это совсем другой уровень. Экспортные ракеты имеют радиус действия до 300 км и технологически они ограничены в своих возможностях, поскольку самое современное, самое новое оборудование на них не ставят из-за передачи в другую страну. Но уровень технологичности даже этих ракет оказался на несколько порядков выше, чем российские системы ПВО", - пояснил Тимочко.

Он подчеркнул, что при наличии Tomahawk с радиусом поражения около 3 тыс. км Украина сможет поражать не только передовые цели, но и глубокие логистические узлы врага - среднего уровня логистику, склады, арсеналы, аэродромы и полевые штабы. По его словам, такой потенциал радикально усиливает способность наносить системные удары по критическим звеньям противника, значительно усложняя его оперативную и тыловую поддержку.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина получит новые пакеты военной помощи от США, которые будут включать ключевые ракетные системы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, уточнив, что Киев получит ракеты для комплексов Patriot и HIMARS в рамках программы PURL.

Кроме того, Украина рассчитывает на новые партии истребителей. Кроме американских F-16 и французских Mirage, Силы обороны получат также шведские боевые самолеты Gripen.

Напомним, что Немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил, что ФРГ планирует передать Украине еще две современные системы противовоздушной обороны Patriot до конца этого года. Эта поддержка будет осуществляться с участием норвежских партнеров.

Читайте также:

Об источнике: The Washington Post

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине военная помощь новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"России стоит проснуться": Вэнс раскрыл детали решения по Tomahawk для Украины

"России стоит проснуться": Вэнс раскрыл детали решения по Tomahawk для Украины

02:08Мир
Только два условия: ветеран объяснил, что заставит Кремль сесть за стол переговоров

Только два условия: ветеран объяснил, что заставит Кремль сесть за стол переговоров

00:08Война
Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

22:55Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

РФ предложила "выгодные условия" мира: что будет с границами и какая новая цель Кремля

РФ предложила "выгодные условия" мира: что будет с границами и какая новая цель Кремля

Последние новости

02:45

Почему нужно убрать в доме и сменить постель 30 сентября: приметы в этот день

02:32

Три знака зодиака получат бешеную удачу этой осенью - кому будет везти с октября

02:08

"России стоит проснуться": Вэнс раскрыл детали решения по Tomahawk для Украины

01:04

5 знаков зодиака, которые станут успешными предпринимателями

00:59

"Лучший ответ Орбану": Еврокомиссия назвала, что разблокирует вступление Украины в ЕС

Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФПоловина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ
00:08

Только два условия: ветеран объяснил, что заставит Кремль сесть за стол переговоров

29 сентября, понедельник
23:03

"Новая порция" Patriot: Писториус анонсировал, когда и сколько систем получит Украина

22:55

Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

22:20

Известный украинский актер публично послал Тараса Цымбалюка - что случилось

Реклама
22:09

Размер имеет значение: ученые назвали самое большое существо в мире

22:02

Черный не единственный: исследование показало, какие цвета авто повышают аварийность

22:01

Трамп объявил мирный план для завершения войны в Газе - что предполагается

21:44

Пошли вперед и уничтожили тысячи оккупантов - Зеленский сообщил об успехе на фронте

21:31

Тот самый самый салат Бунито из Челентано - мгновенно исчезает со стола

21:10

Гороскоп для Львов на октябрь 2025: месяц ярких встреч и судьбоносных событийВидео

21:06

Не только перец: ТОП-10 продуктов, которые вызывают ожоги, слезы и электрический ток во рту

21:05

Ребров принял решение по Панатинаикосу: останется ли он в сборной

21:03

Питер Тодд в Украине: визит в детские дома Харькова

20:45

Совсем не библейский - ученые раскрыли, каким будет Апокалипсис и что уничтожит человечество

20:38

Гороскоп для Раков на октябрь 2025: самые опасные и самые удачные дни месяца

Реклама
20:32

"Украина потеряла суверенитет, Украина исчезнет": Орбан "взорвался" наглыми заявлениямиВидео

20:17

Блеск без химии – кран засияет: хитрый способ быстрой очистки за копейкиВидео

20:10

Он очень вкусный и сытный: быстрый рецепт салата с секретной начинкой

20:02

США дали "зеленый свет": эксперт раскрыл, какое "новое" оружие полетит в глубь РФ

19:19

Прощай, плесень и запах: люди массово выбирают одно средство очистки стиралкиВидео

19:15

Проблемы "Дарницы" с продажами связаны с высокими ценами, а не со "сговором" аптек - экономист

19:10

Как выборы в Молдове стали серьезным сигналом для Кремля?мнение

19:05

Осенний щит для голубики: три простых шага, которые спасут кусты от зимних болезнейВидео

18:59

Гороскоп для Близнецов на октябрь 2025: любовь, радость и новые горизонтыВидео

18:58

Россияне атакуют центр Киева - в столице раздаются масштабные взрывы

18:38

F-16, Mirage и не только: анонсирована передача Украине нового типа самолетов

18:29

Украину накроет мокрый снег и ударит мороз: синоптики предупредили о шторме

18:21

Соседям можно даже не мечтать: почему Закарпатье - не Венгрия

18:18

Женщина завела обычного щенка, но с питомцем произошли невероятные измененияВидео

18:12

Как выбрать коричневую помаду: простые правила помогут найти ваш оттенок

18:05

Безопасного места в РФ больше нет: Украина пригрозила мощными ударами

17:26

"Мы набрали обороты": Сибига назвал обнадеживающий срок окончания войны

17:25

Гора сочных котлет без грамма мяса — вся семья будет сыта

17:20

Уже летят "Шахеды": РФ в ближайшее время может обстрелять Украину

17:12

Россию можно выбить из войны: эксперт объяснил, что должна делать Украина

Реклама
17:10

"Сценарий может быть худший": украинцев предупредили о ядерной и радиационной угрозе

17:09

Хитрый способ опытных сантехников: как пробить засор без усилий и химииВидео

16:51

Окружение россиян под Покровском: ВСУ предложили оккупантам два варианта

16:39

Tomahawk для Украины: в ВСУ сказали, какие цели в России будут поражены

16:33

Шикарный закусочный торт из лаваша: абсолютно новый рецепт

16:31

Автомобили Range Rover оснащены секретной кнопкой - какие функции она выполняетВидео

16:26

Надо запасаться сейчас: украинцев предупредили о скачке цен на базовые продукты

16:05

Как высушить одежду без отопления: гениальный фокус удивит своей простотойВидео

15:51

РФ несет громадные убытки из-за атак Украины по объектам НПЗ: The Sun назвал сумму

15:48

РФ предложила "выгодные условия" мира: что будет с границами и какая новая цель Кремля

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять