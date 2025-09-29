"Новая порция" Patriot: Писториус анонсировал, когда и сколько систем получит Украина

Украина получит новые системы Patriot, чтобы эффективнее противодействовать атакам дронов и ракет со стороны России.

Писториус подчеркивает важность сотрудничества Украины и Европы / Колаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Кратко:

Германия передаст Украине еще две системы Patriot до конца 2025 года

ФРГ уже передала Киеву три системы противовоздушной обороны Patriot

Поставка осуществляется при поддержке норвежских партнеров

Немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил, что ФРГ планирует передать Украине еще две современные системы противовоздушной обороны Patriot до конца этого года. Эта поддержка будет осуществляться при участии норвежских партнеров.

"Недавние атаки России - более 580 дронов и более 40 ракет - вновь подчеркнули важность укрепления украинской противовоздушной обороны. И именно этим мы занимаемся. Германия уже передала три системы Patriot. До конца этого года мы предоставим еще две современные системы Patriot при поддержке наших норвежских партнеров", - заявил Писториус во время Варшавского форума по безопасности 29 сентября. видео дня

Финансовая поддержка и позиция Берлина

Глава Минобороны ФРГ также отметил непоколебимую поддержку Украины со стороны Берлина и значительные финансовые расходы на оборону: ежегодно Германия тратит около 9 миллиардов евро, чтобы помочь Киеву "в мужественной борьбе".

Кроме того, Писториус подчеркнул необходимость тесного сотрудничества украинской и европейской оборонной промышленности: "Чтобы лучше противодействовать будущим вызовам как для Украины, так и для всей Европы, оборонная промышленность Европы и Украины должна сотрудничать гораздо теснее и эффективнее. Мы все должны обеспечить устойчивую поддержку Украины - решительнее и сильнее, чем в предыдущие месяцы. Евросоюз должен подкрепить это, обеспечив значительно более гибкую регуляторную базу для оборонной промышленности в Европе. Это единственный путь быстро нарастить производственные мощности, а следовательно, и поставки Украине".

Patriot / Инфографика: Главред

Изменения в тактике воздушных атак России - мнение эксперта

Военный аналитик, ветеран и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман обратил внимание на новую тенденцию в поведении российских войск. По его словам, украинцам следует готовиться к регулярным ночным обстрелам, поскольку враг изменил тактику ударов.

"Раньше во время атак использовали 60-80 ракет за один раз. Сейчас запускают 20-30 ракет, иногда еще меньше. Но это происходит почти каждый день. То есть они изменили подход: удары больше не редкие, а повторяются каждые 2-3 дня вместо 15-30 дней", - пояснил Гетьман.

Он подчеркнул, что комбинированное использование дронов и сокращение количества ракет не уменьшает угрозу, а наоборот указывает на системность и регулярность атак, что требует от Украины постоянной готовности к ПВО и гражданской защиты.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина получит новые пакеты военной помощи от США, которые будут включать ключевые ракетные системы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, уточнив, что Киев получит ракеты для комплексов Patriot и HIMARS в рамках программы PURL.

Кроме того, Украина рассчитывает на новые партии истребителей. Кроме американских F-16 и французских Mirage, Силы обороны получат также шведские боевые самолеты Gripen.

Напомним, что 16 сентября администрация Дональда Трампа одобрила первый пакет вооружений для Украины, который финансируют союзники по НАТО. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, поставки американской помощи ожидаются уже в ближайшее время.

О персоне: Борис Писториус Борис Писториус - немецкий политик Социал-демократической партии, Федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года - бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 по январь 2023 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года - член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.

