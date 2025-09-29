Укр
"Никаких убежищ не существует": Трамп разрешил удары по РФ дальнобойным оружием

Анна Ярославская
29 сентября 2025, 07:55
Это решение также поддерживают представители администрации Трампа.
США дали Украине "зелёный свет" на дальнобойные удары по России / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Кратко:

  • Трамп разрешил Украине бить вглубь России американски оружием
  • Некоторые удары потребуют дополнительного согласования с Пентагоном
  • Президента США поддерживают и другие представители администрации

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет большой дальности американского производства по целям на территории страны-агрессора России. Некоторые удары потребуют дополнительного одобрения со стороны Пентагона. Об этом сообщил специальный посланник Белого дома Кит Келлог в интервью Fox News.

На прямой вопрос, считает ли президент США, что Украина может наносить удары по России дальнобойным оружием, Келлог, ответил, что это было санкционировано президентом.

"Я думаю, что, прочитав то, что он сказал, а также то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ — да. Используйте возможность наносить удары на большом расстоянии. Никаких убежищ не существует", - сказал он.

По словам Келлога, это решение также поддерживают представители администрации Трампа.

В то же время он отметил, что иногда Пентагон не давал Украине разрешения на осуществление таких ударов.

Далекобойные удары по РФ - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он готов снять ограничения на использование Киевом американского оружия дальнего действия для нанесения ударов по территории России, передает WSJ.

Как пишет Reuters, слишком успешные удары Украины по российским НПЗ могут вызвать недовольство президента США. Резкий рост мировых цен на топливо неизбежно ударяет по американским потребителям и может осложнить внутреннюю экономическую повестку Белого дома. Именно поэтому в Вашингтоне балансируют между поддержкой Киева и контролем за последствиями атак для глобального рынка.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Главред

Украина бьет по российским НПЗ

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, но в РФ пытаются скрыть детали этих атак. Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, недавно было поражено более 20 объектов, что повлекло серьезные проблемы с топливом.

По его словам, в России фиксируется все больший дефицит бензина, наиболее остро - на временно оккупированных территориях Украины и в Белгородской области, тогда как Москва и Санкт-Петербург максимально защищены от перебоев.

Напомним, в ночь на 26 сентября в России прогремели взрывы - дроны атаковали Краснодарский край. Под удар попал Афипский НПЗ. Также громко было и в Ростове-на-Дону. Как сообщил оперштаб региона, Афипский НПЗ загорелся.

В ночь с 19 на 20 сентября беспилотники-камикадзе совершили атаку на нефтеперерабатывающий завод в Саратове, который находится более чем в 450 км от украинской границы.

