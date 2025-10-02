Удар по доходам Кремля: США расширят поддержку Киева разведданными - WSJ

Вашингтон поможет Киеву поражать объекты энергетической инфраструктуры РФ.

США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов по энергетике вглубь РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Кратко:

США предоставят Украине разведданные для ударов по энергетической инфраструктуре РФ

Американские чиновники призывают союзников по НАТО оказать аналогичную поддержку

Цель — лишить Кремль доходов и ударить по логистике и энергетическим цепочкам

США предоставят Украине разведданные для возможности осуществления ударов дальнобойными ракетами по энергетической инфраструктуре страны-агрессора России.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников, Штаты поделятся разведданными, поскольку администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность предоставления Киеву дальнобойного оружия, которое позволит поражать больше целей на территории РФ.

Американские чиновники просят союзников по НАТО оказать аналогичную поддержку.

Отмечается, что Соединенные Штаты уже давно делятся разведданными с Киевом, но в среду в сообщении говорилось о том, что благодаря новым разработкам Украине будет легче поражать нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, электростанции и другую инфраструктуру с целью лишить Кремль доходов и нефти.

Передача Украине ракет Tomahawk - последние новости

Как писал Главред, президент США Трамп неожиданно пересмотрел свою позицию по войне в Украине, заявив, что при поддержке Европы Киев способен вернуть все оккупированные территории.

Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что Трамп разрешил Украине наносить удары с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет большой дальности американского производства по целям на территории страны-агрессора России. Некоторые удары потребуют дополнительного одобрения со стороны.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Трамп еще не принял окончательного решения о продаже ракет Tomahawk европейским странам, которые планируют передать их Украине.

Ракета Tomahawk - что не ней известно / Инфографика: Главред

Получат ли ВСУ ракеты "Томагавк": мнение эксперта

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков заявил, что просьба передать Украине "Томагавки" выглядит как весьма гипотетический инструмент политического давления на Кремль, чтобы напугать и принудить к конструктивным мирным переговорам. Однако если разобраться внимательно, то вариант может оказаться очень перспективным.

"Дело в том, что передача может состояться исключительно в виде универсального мобильного ракетного комплекса MRC Typhon. "Томагавк" из нее летит на 1800 км, боевая часть 450 кг. И такая ракета достанет до большинства вражеских аэродромов, с которых атакуют Украину (в эффективности применения "Томагавков" мы убедились в Сирии)", - сказал Кочетков.

Вторая ракета, СМ-6, которая может запускаться с Typhon, - это современная зенитная ракета с дальностью 460 км при использовании с земли (воды).

"Но уже есть вариант запуска СМ-6 с американских самолетов, и тогда дальность достигает 600 км! В дополнение, эта ракета способна уничтожать баллистические ракеты, а также точечные наземные цели, в частности, ракетные комплексы, а поскольку она сама псевдобалистическая, то все происходит очень быстро", - объяснил он.

Кочетков описал возможный сценарий.

"США передают нам один комплекс Typhon, но большую партию ракет СМ-6 (с системой использования с F-16), которые способны устроить вражеской авиации настоящий воздушный геноцид. А Typhon будет легализировать ситуацию, еще и добавлять "Томагавки" на большую дальность. И вот тогда гипотетический инструмент принуждения недоимперии к мирным переговорам превратился бы во вполне реальный. Но все это при условии, что Трамп в очередной раз не возьмет бесконечные две недели на размышления", - отметил аналитик.

О персоне: Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

