Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

Новое решение США может стать серьезным ударом для Москвы и потенциально убедить Путина искать мирное урегулирование.

Война скоро может резко измениться / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 4 отдельная танковая бригада

Ключевые мысли обозревателя:

Трамп снял ограничения на помощь Украине в точечных ударах по РФ

США предоставят Украине разведданные для ударов по энергоинфраструктуре России

Такое неожиданное решение Трампа может заставить Путина искать мир

Президент США Дональд Трамп принял решение поддержать Киев в нанесении ударов по критически важным энергетическим объектам на территории России. Речь идет об использовании дальнобойного вооружения, для которого Вашингтон планирует предоставить разведданные, чтобы гарантировать высокую точность атак. Как сообщает обозреватель The Times Майкл Эванс, такие действия могут перенести боевые действия глубже на территорию РФ и нанести серьезный удар по военной экономике Москвы.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что Трамп изучает возможность передачи Украине крылатых ракет наземного базирования Tomahawk.

"Поскольку дальность полета этих ракет составляет около 2400 километров, Киев будет располагать одной из самых успешных в Америке систем боевого оружия, способной достичь Москвы из любой точки Украины", - говорится в статье.

Tomahawk / Инфографика: Главред

Аналитик напоминает, что еще с начала полномасштабного вторжения США активно делились с Украиной разведывательными данными - от спутниковых снимков до информации о радиоэлектронных сигналах. Одним из самых известных примеров стала операция по уничтожению флагмана Черноморского флота РФ, ракетного крейсера "Москва" в апреле 2022 года.

В то же время при администрации Джо Байдена существовали определенные ограничения. Как напоминает статья, представитель Пентагона Джон Кирби тогда заявлял, что американская разведка не используется для целенаправленных атак на российских генералов.

Несмотря на это, участие американских спецслужб в течение войны имело решающее значение. В материале отмечается:

"ЦРУ, Агентство национальной безопасности (АНБ) и весь арсенал американского разведывательного аппарата принимали непосредственное, хотя и тайное, участие в руководстве украинскими военными, предоставляя консультации по выбору целей и осуществляя раннее предупреждение о российских ракетных атаках и передвижениях войск".

Сейчас, как считает Эванс, Трамп решил пойти дальше и снять предыдущие ограничения и предоставить Киеву разведданные для ударов именно по энергетической инфраструктуре РФ. Это касается нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и электростанций.

"Путин зависит от продажи нефти и природного газа таким странам, как Китай, Индия и Турция, чтобы финансировать войну с Украиной. И решение Трампа предоставить Киеву разведданные для контроля за российской энергетической инфраструктурой станет серьезным ударом для Москвы и может убедить Путина искать мирное урегулирование, чтобы спасти свою военную экономику от краха", - пишет Эванс.

Передача ракет Tomahawk Украине - что известно

Reuters писал о том, что риторика США в отношении помощи Украине изменилась, что привело к усилению поддержки, например, в определении целей для ударов по российской энергетической инфраструктуре. А вопрос о передаче дальнобойных ракет Tomahawk остается открытым.

По информации The Wall Street Journal, которая ссылается на американских чиновников, США готовы делиться с Украиной разведывательными данными, чтобы она могла наносить удары дальнобойными ракетами по энергетической инфраструктуре России. Такой шаг рассматривается администрацией Дональда Трампа как часть возможного предоставления Киеву дальнобойного оружия для поражения большего количества целей в РФ.

А военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан вообще считает, что после провокаций дронами и неоднократного нарушения воздушного пространства стран НАТО "несколько десятков Tomahawk должны были полететь в Алабугу и Ижевск".

Об источнике: The Times The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

