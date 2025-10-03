Укр
Читать на украинском
США рассматривают "подарок" Киеву, который может переписать ход войны - Reuters

Даяна Швец
3 октября 2025, 08:26
Риторика США относительно помощи Украине изменилась, что привело к усилению поддержки, например, в определении целей для ударов по России.
Трамп, ВГУ
Вашингтон взвешивает усиление помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОП

Ключевые выводы Reuters:

  • Возможность расширения военной поддержки Киева со стороны США таки обсуждается
  • Запрос Украины на Tomahawk вызвал сомнения из-за ограниченных запасов и рисков эскалации конфликта
  • Кремль предупредил, что передача Tomahawk приведет к витку эскалации между Россией и Западом

США рассматривают вариант усиления военной помощи Украине, однако вопрос о передаче дальнобойных ракет остается открытым. Аналитики предупреждают, что речь идет не только об ограниченных запасах высокотехнологичного вооружения, но и о риске обострения войны. Об этом пишет Reuters.

Киев обратился к Вашингтону с просьбой передать крылатые ракеты Tomahawk, способные преодолевать расстояние до 2,5 тысяч километров. Такое вооружение позволило бы наносить удары глубоко по территории РФ, в том числе и по Москве. В США же подчеркивают, что количество таких ракет является ограниченным, а их применение учитывается в более широком спектре оборонных задач.

ракета Tomahawk инфографика
Tomahawk / Инфографика: Главред

Возможные варианты замены

Американские чиновники отмечают, что у Вооруженных сил Украины уже есть системы, способные атаковать наземные объекты. Как один из вариантов, рассматривается передача ракет с меньшей дальностью или привлечение европейских союзников, которые могли бы закупить современные образцы вооружения и передать их Киеву.

Изменение позиции США

В последнее время в Вашингтоне наблюдается коррекция риторики. Дональд Трамп заявил, что украинская армия может восстановить контроль над оккупированными территориями, а российскую армию назвал "бумажным тигром". Одним из последствий этого изменения стало решение помочь Киеву в выборе целей для ударов по энергетической инфраструктуре РФ.

Реакция России и данные о производстве

В Кремле предупредили, что возможная поставка Украине Tomahawk станет очередным шагом к эскалации противостояния с Западом. По информации Пентагона, с середины 1980-х годов США приобрели почти 9 тысяч таких ракет. В последние годы их выпуск составлял 55-90 единиц в год, а в 2026 году планируется приобрести еще 57.

Удары Tomahawk по России - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан дал свой комментарий о военной и политической реакции НАТО и стран Запада на инциденты с российскими беспилотниками, а также другие провокации против стран Балтии, в частности о вторжении российского Ми-8 в воздушное пространство Эстонии.

"Адекватной реакцией на заход в воздушное пространство Польши российских беспилотников было бы уничтожение как минимум мест производства этих дронов. Несколько десятков Tomahawk должны были полететь в Алабугу и Ижевск. Но этого не было сделано. Отсутствие реакции на вторжение РФ в воздушное пространство Польши свидетельствует о том, что сейчас НАТО не готово отвечать на вызовы. Поэтому Россия красной линии не нащупала, а значит, продолжит ее искать: дальше в ход пойдут боевые беспилотники или крылатые ракеты. Кстати, одна крылатая ракета Х-55 заходила на территорию Польши в 2022 году. Поэтому дальше Россия отправит или крылатые ракеты (обманки) типа Х-55, или боевые дроны или крылатые ракеты. Странам НАТО нужно приготовиться ловить дальние средства поражения РФ на своей территории, если они не хотят отвечать и показывать красную линию, которую нельзя переступать российской военщине", - отметил он в интервью Главреду.

Помощь США Украине - что известно

Главред со ссылкой на WSJ писал, что США расширят поддержку Киева разведданными. Как пишут журналисты, все выглядит так, что Штаты помогут Киеву поражать объекты энергетической инфраструктуры РФ.

Как пояснил политолог Игорь Чаленко, намерение США передать Украине ракеты "Томагавк" является прежде всего стратегическим предупреждением для России. Дело не столько в реальных сроках поставки, сколько в самом сигнале.

Президент Финляндии Александр Стубб убежден, что Дональд Трамп скоро изменит подход к Владимиру Путину: он откажется от "пряника" в пользу "кнута". По мнению Стубба, это лишь вопрос времени, когда Соединенные Штаты нанесут удар по российскому лидеру в наиболее чувствительное для него место.

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

18:32

"Будет что-то большее": Зеленский заинтриговал заявлением о новом оружии для ударов по РФ

18:31

Путин готов пожертвовать регионами РФ - раскрыт сценарий блэкаутов в России

18:25

"Я был в плену 1267 дней": военные впервые поговорили с родными, не сдерживая слезФотоВидео

