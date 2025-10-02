Укр
США послали сигнал России о войне - какие новые проблемы ждут Путина

Юрий Берендий
2 октября 2025, 18:01
США снимают ограничения с Украины по выбору целей на территории России, предоставляя при этом разведывательную поддержку для эффективных ударов, указал Чаленко.
США послали сигнал России о войне - какие новые проблемы ждут Путина
США послали сигнал России о войне / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Чаленко:

  • У Украины нет платформ для запуска "Томагавков"
  • США передали сигнал России
  • Проблемы для Путина будут только расти

Передача США "Томагавков" Украине свидетельствует не столько о конкретных планах поставок, сколько о стратегическом сигнале Москве. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко.

Комментируя заявления Вэнса о возможной передаче Украине "Томагавков", Чаленко отметил, что ключевым в этой теме является не столько сам Вэнс, сколько позиция Трампа. По мнению аналитиков, его слова не стоит воспринимать буквально, однако относиться к ним серьезно необходимо.

"Ведь давайте говорить откровенно: у нас нет платформ для запуска "Томагавков". И пока никто не заявлял, что те буквально несколько единиц Typhon, которые с 2023 года находятся на вооружении США и способны запускать "Томагавки" с земли, доступны для передачи Украине. Так же, как нет речи о передаче установок МК-41 из Польши," - указывает он.

Чаленко подчеркнул, что США фактически снимают давление с Украины в вопросе необходимости соглашаться с агрессором и, вероятно, не ограничивают ее в выборе целей на территории России.

Смотрите видео интервью Игоря Чаленко Главреду о давлении США на Путина:

В то же время для эффективного осуществления ударов нужны высококачественные разведданные, которыми наиболее полно располагают именно Соединенные Штаты благодаря своей разветвленной спутниковой сети.

"Поэтому в нынешней ситуации США сигнализируют: если Российская Федерация не пойдет на переговоры, то благодаря асимметричным шагам - где сами США не будут выступать в авангарде, но могут помочь - проблемы для Путина будут только расти. Это, собственно, и демонстрирует, что Украина может нанести еще больший непосредственный ущерб как российскому ВПК, так и экономике РФ в целом", - резюмировал он.

США послали сигнал России о войне - какие новые проблемы ждут Путина
/ Инфографика: Главред

Почему Трамп изменил позицию по войне в Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал изменение риторики президента США Дональда Трампа относительно агрессии РФ в Украине и провокаций в Европе.

Он отметил, что ключевым фактором для России остаются нефть и газ, ведь ее экономика "разрушается без возможности, как раньше, продавать их Европе".

Также Загородний отметил, что благодаря дальним ударам Украина продемонстрировала свою силу, и после этого даже в военных кругах США начали признавать, что наше государство способно победить Россию в войне.

После этого в Украину приезжал Кит Келлог. Кроме того, что он занимался вопросами обеспечения ПВО, Келлог провел детальную инспекцию и аудит ситуации в стране. Загородний отметил, что Келлог встречался с военными, знакомился с продукцией оборонной промышленности, общался с разведкой и анализировал общественные настроения.

"Вывод был сделан такой: собрались суровые пацаны, они будут бить, поэтому Штатам нужно делать ставку на победителей, иначе будет себе дороже вести себя по-другому. Другими словами, Украина демонстрирует силу, и США решили, что лучше присоединиться к сильным", - говорит он.

Война России против Украины - последние заявления Трампа

Напомним, как ранее сообщал Главред, диктатор Путин определил для себя примерно полгода, начиная с сентября, прежде чем сесть за стол переговоров о завершении войны. За это время он будет пытаться достичь военных успехов и создать базу для выдвижения жестких условий на переговорах. Об этом заявил политолог, директор Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Тем временем США рассматривают возможность предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk и Barracuda. По данным Wall Street Journal, речь идет о Tomahawk с дальностью полета около 1500 миль (более 2400 км) и Barracuda с дальностью до 500 миль (более 800 км). Окончательное решение о передаче еще не принято.

До зимы Украина может нанести неожиданный удар по Крыму, вероятна как воздушная атака, так и морское десантирование, чтобы дезориентировать российские силы. Такую оценку дал военный аналитик Sky News Майкл Кларк.

Другие новости:

О персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

война в Украине новости США Игорь Чаленко
14:51

Возлюбленная Дмитрия Кулебы призналась, почему не заводит детей от экс-министра

