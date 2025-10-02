Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"Придется отступить": в ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск

Юрий Берендий
2 октября 2025, 15:40
455
Российские оккупанты могут взять паузу на фронте из-за нехватки подкреплений и ухудшения погодных условий, считает Трегубов.
'Придется отступить': в ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск
В ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сообщили в ОСУВ "Днепр":

  • Окружение Покровска выглядит маловероятным
  • Россиянам придется отступить от города
  • Враг может усилить наступление на Доброполье

Осенью и зимой российские войска, вероятно, будут вынуждены частично отступить от Покровска в Донецкой области. Об этом заявил в эфире телемарафона представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

По его словам, возможность быстрого окружения города сейчас выглядит крайне маловероятной - если бы противник имел такую способность, он бы уже реализовал ее.

видео дня

Трегубов отметил, что сейчас наблюдается продвижение небольших групп с окраин в направлении города, однако с наступлением осени, когда исчезнет листва и уменьшится возможность маскировки, это станет значительно сложнее.

"А поскольку окружить город не удалось, то россиянам все же может придется по крайней мере частично оттуда отползти", - отметил представитель ОСУВ "Днепр".

Виктор Трегубов отметил, что после опадения листьев тактика малых групп потеряет эффективность, и тогда российские войска могут взять паузу в боевых действиях, хотя не на всех участках фронта. Он подчеркнул, что противник постоянно перебрасывает подразделения вдоль линии разграничения, однако не получает существенного подкрепления с территории РФ или из оккупированных регионов, что может свидетельствовать о снижении активности.

По его мнению, в районах Доброполья и Дружковки россияне еще могут попытаться усилить наступление, хотя предыдущая попытка прорваться вглубь украинских позиций вблизи Доброполья оказалась авантюрой, которая провалилась.

"Это был большой риск, который не оправдался. Собранная группа пошла вперед и уперлась в еще одну линию украинских позиций и превратилась в малую кишку, вход в которую был частично перекрыт украинскими ударами, а затем это сосредоточение было рассечено на куски и сейчас доистребляется", - подчеркнул Трегубов.

Он считает маловероятным, что российское командование повторит подобный необоснованный шаг.

Отдельно Трегубов отметил Константиновку как одно из направлений, где враг может пытаться удержать интенсивность наступления осенью. По его словам, сначала планировалось наступать с нескольких направлений, но поскольку Часов Яр так и не был захвачен, несмотря на заявления Москвы, россияне пытаются продвигаться туда со стороны Покровска.

Покровск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Почему россияне зациклились на Покровске - мнение эксперта

Как писал Главред, военно-политический эксперт, сопредседатель инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев объяснил, почему главное внимание врага сосредоточено именно на Донетчине. По его словам, Россию интересует не контроль над территорией или навязывание мифического "русского мира" русскоязычному населению, а прежде всего стратегические ресурсы. Ожесточенные бои в Покровском районе связаны со стремлением оккупантов захватить месторождения полезных ископаемых. Так, в Шевченково расположены крупнейшие в Европе запасы лития, а в Котлино - крупнейшее на континенте месторождение коксующегося угля.

"Без этих ресурсов украинская металлургия столкнется с серьезными проблемами. По оценкам специалистов, если россияне оккупируют Покровск, производство стали в Украине может упасть с 6,5 млн до 2,5 млн тонн в год. А это угроза социальной напряженности прежде всего на подконтрольных территориях Запорожской и Днепропетровской областей", - резюмировал он.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины перешли в контрнаступление на Добропольском направлении и сумели рассечь так называемый Добропольский выступ противника. Как подчеркнул главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Силы обороны делают все возможное, чтобы нанести российским войскам максимальные потери.

В то же время ситуация на Покровском направлении быстро меняется из-за неблагоприятных погодных условий, в частности сильного ветра и нестабильности в небе, сообщил пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения НГУ "Червона Калина" Максим Бакулин.

По словам начальника Генштаба ВСУ генерал-майора Андрея Гнатова, российские войска пытаются сосредоточить свое наступление именно на двух участках - Покровском и Добропольском направлениях.

Другие новости:

Об источнике: ОСУВ "Днепр"

Оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" (ОСУВ "Днепр"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Покровск Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Я не знала жив ли он": мать со слезами узнала об освобождении сына из плена

"Я не знала жив ли он": мать со слезами узнала об освобождении сына из плена

17:04Украина
Наконец-то военные дома на свободе: Украина провела большой обмен пленными

Наконец-то военные дома на свободе: Украина провела большой обмен пленными

15:52Украина
"Придется отступить": в ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск

"Придется отступить": в ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск

15:40Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 2 октября

Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

Что добавить на сковородку, чтобы жареная картошка получилась хрустящей - лайфхак

Что добавить на сковородку, чтобы жареная картошка получилась хрустящей - лайфхак

Откроется острая правда: трех знаков зодиака ждут большие перемены 2 октября

Откроется острая правда: трех знаков зодиака ждут большие перемены 2 октября

Последние новости

17:04

"Я не знала жив ли он": мать со слезами узнала об освобождении сына из плена

16:48

"Набросились на меня" известная певица попала в переделку из-за Ирины Билык

16:44

Почему в СССР давали рыбий жир, а потом его резко запретили - объяснение удивитВидео

16:44

Когда рождаются настоящие денежные магнаты: нумерологи назвали ТОП-12 дат

16:32

Дедлайн - полгода: эксперт раскрыл новый план Путина относительно переговоровВидео

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
15:52

Наконец-то военные дома на свободе: Украина провела большой обмен пленнымиФотоВидео

15:50

Рекорд в 68 лет: орнитолог раскрыл неожиданную птицу-долгожителя Украины

15:44

"Я заплакала": Мозговая показала, в какую страну увезла дочь от Аксельрода

15:40

"Придется отступить": в ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск

Реклама
15:18

Водителям выписывают штрафы за противотуманные фары: когда их нельзя включать

14:51

Возлюбленная Дмитрия Кулебы призналась, почему не заводит детей от экс-министра

14:43

Календарь счастья и удачи: какие дни октября принесут успех каждому знаку зодиака

14:24

"Получила такой статус": известная украинская рассказала о сыне в ВСУ

14:13

Летят "тучи" Шахедов и гремят взрывы: Киевщина под массированной атакойВидео

14:04

Атомная энергетика под прицелом: эксперт предупредил о катастрофической ситуации

14:02

Возможны блэкауты: украинцев призывают готовиться к отключениям света в ближайшее время

13:54

Вместо борща и бульона: хитовый осенний суп, с которым справится любая хозяйкаВидео

13:40

Инсульт и алкоголизм: как карма догнала актеров-путинистов из сериала "Сваты"

13:39

Гороскоп для Скорпионов на октябрь 2025: тайные связи и освобождение от кармыВидео

13:10

Гороскоп на октябрь 2025 для Стрельцов: звёзды готовят награду и успехВидео

Реклама
13:07

"Да, мы любим друг друга": фаворитка Киркорова ошеломила публичным признанием

13:01

Температура опустится до -1: некоторые области Украины окутает настоящий холод

12:56

Так актерам не платят: Наталья Денисенко раскрыла свой щедрый гонорар

12:42

"Король голый": Алла Пугачева запустила процесс распада РФ

12:33

Порошенко продавал металлолом в Приднестровье, финансировал российскую армию и обогащался во время войны – военный

12:25

Все зависит от одного решения: Зеленский сделал заявление о дальнобойном оружии

12:13

Киев и другие города может затопить: эксперт предупредила о разрушительной непогодеФото

12:05

Как правильно сказать "гроздь" на украинском: найден красивый вариантВидео

11:51

Ошибки осенней обрезки: какие растения лучше оставить в покое до весны

11:38

Лишили собственного имени: Максима Галкина решили беспрецедентно наказать в РФ

11:12

Всего 5 гривен за килограмм: цена на один продукт упала до минимальной отметки

11:08

У РФ серьезные проблемы, она превратилась в сырьевой придаток - Коваленко

10:37

Китайский гороскоп на завтра 3 октября: Кроликам - стресс, Козлам - ложь

10:33

Чем удобрить землю осенью, если нет навоза: четыре лучшие аналогиВидео

10:23

"Это огромная проблема": известный продюсер раскрыл трудности Верки Сердючки

10:23

Громкая и беспокойная ночь: дроны наведались в несколько городов России

10:19

Всю жизнь прожила с осколком от Второй мировой войны: российская ракета убила женщинуФото

10:11

"Омерзительный тип": путиниста Тарзана перекосило на отдыхе с Королевой

10:05

Собирается с помощью гаечного ключа: США могут передать Украине ракеты Barracuda — WSJ

09:41

Запах гари: жена Макса Чмерковского попала в чрезвычайную ситуацию в самолете

Реклама
09:25

Гороскоп на завтра 3 октября: Девам - разочарование, Стрельцам - хороший момент

09:18

"За 200 гривен в час": кто ухаживает за сыном Леси Никитюк на самом деле

09:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 октября (обновляется)

09:02

Экономика теряет баланс: сколько мужчин выехало из Украины из-за войны

08:54

"Десятки дронов по мирным": Россия обстреляла депо Укрзализныци в Одессе, деталиФото

08:53

Жизнь трех знаков зодиака кардинально изменится к 15 октября

08:51

Гороскоп Таро на сегодня 3 октября: Ракам - услышать себя, Водолеям - силы

08:32

Путин зря суетится, история его бездарной войны уже написанамнение

08:26

Бои уже среди домов: боец признался, смогут ли россияне захватить Купянск

08:20

Сын Трампа "развел" отца на шикарнейшее свидание для своей девушки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия Ротару
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять