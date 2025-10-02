'Придется отступить': в ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск

Российские оккупанты могут взять паузу на фронте из-за нехватки подкреплений и ухудшения погодных условий, считает Трегубов.

В ВСУ сделали важное заявление о боях за Покровск / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сообщили в ОСУВ "Днепр":

Окружение Покровска выглядит маловероятным

Россиянам придется отступить от города

Враг может усилить наступление на Доброполье

Осенью и зимой российские войска, вероятно, будут вынуждены частично отступить от Покровска в Донецкой области. Об этом заявил в эфире телемарафона представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

По его словам, возможность быстрого окружения города сейчас выглядит крайне маловероятной - если бы противник имел такую способность, он бы уже реализовал ее.

Трегубов отметил, что сейчас наблюдается продвижение небольших групп с окраин в направлении города, однако с наступлением осени, когда исчезнет листва и уменьшится возможность маскировки, это станет значительно сложнее.

"А поскольку окружить город не удалось, то россиянам все же может придется по крайней мере частично оттуда отползти", - отметил представитель ОСУВ "Днепр".

Виктор Трегубов отметил, что после опадения листьев тактика малых групп потеряет эффективность, и тогда российские войска могут взять паузу в боевых действиях, хотя не на всех участках фронта. Он подчеркнул, что противник постоянно перебрасывает подразделения вдоль линии разграничения, однако не получает существенного подкрепления с территории РФ или из оккупированных регионов, что может свидетельствовать о снижении активности.

По его мнению, в районах Доброполья и Дружковки россияне еще могут попытаться усилить наступление, хотя предыдущая попытка прорваться вглубь украинских позиций вблизи Доброполья оказалась авантюрой, которая провалилась.

"Это был большой риск, который не оправдался. Собранная группа пошла вперед и уперлась в еще одну линию украинских позиций и превратилась в малую кишку, вход в которую был частично перекрыт украинскими ударами, а затем это сосредоточение было рассечено на куски и сейчас доистребляется", - подчеркнул Трегубов.

Он считает маловероятным, что российское командование повторит подобный необоснованный шаг.

Отдельно Трегубов отметил Константиновку как одно из направлений, где враг может пытаться удержать интенсивность наступления осенью. По его словам, сначала планировалось наступать с нескольких направлений, но поскольку Часов Яр так и не был захвачен, несмотря на заявления Москвы, россияне пытаются продвигаться туда со стороны Покровска.

Почему россияне зациклились на Покровске - мнение эксперта

Как писал Главред, военно-политический эксперт, сопредседатель инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев объяснил, почему главное внимание врага сосредоточено именно на Донетчине. По его словам, Россию интересует не контроль над территорией или навязывание мифического "русского мира" русскоязычному населению, а прежде всего стратегические ресурсы. Ожесточенные бои в Покровском районе связаны со стремлением оккупантов захватить месторождения полезных ископаемых. Так, в Шевченково расположены крупнейшие в Европе запасы лития, а в Котлино - крупнейшее на континенте месторождение коксующегося угля.

"Без этих ресурсов украинская металлургия столкнется с серьезными проблемами. По оценкам специалистов, если россияне оккупируют Покровск, производство стали в Украине может упасть с 6,5 млн до 2,5 млн тонн в год. А это угроза социальной напряженности прежде всего на подконтрольных территориях Запорожской и Днепропетровской областей", - резюмировал он.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины перешли в контрнаступление на Добропольском направлении и сумели рассечь так называемый Добропольский выступ противника. Как подчеркнул главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Силы обороны делают все возможное, чтобы нанести российским войскам максимальные потери.

В то же время ситуация на Покровском направлении быстро меняется из-за неблагоприятных погодных условий, в частности сильного ветра и нестабильности в небе, сообщил пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения НГУ "Червона Калина" Максим Бакулин.

По словам начальника Генштаба ВСУ генерал-майора Андрея Гнатова, российские войска пытаются сосредоточить свое наступление именно на двух участках - Покровском и Добропольском направлениях.

Об источнике: ОСУВ "Днепр" Оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" (ОСУВ "Днепр"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

