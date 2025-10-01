Каким будет осенне-зимнее наступление оккупантов: в Генштабе ВСУ рассказали

Противник продолжает активно штурмовать позиции ВСУ на главных направлениях, создавая преимущество в силах.

Кратко:

Наступательные действия враг ведет вдоль всей линии соприкосновения

Наиболее напряженная обстановка остается на востоке Украины

Враг пытается установить полный контроль над Часовым Яром и Торецком

Российские оккупанты планируют сосредотачивать свое наступление на двух направлениях - Покровском и Добропольском. Об этом рассказал начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов в интервью "Укринформ".

По его словам, в настоящее время обстановка в районах ведения боевых действий остается сложной. Противник продолжает активно штурмовать позиции ВСУ на главных направлениях, создавая преимущество в силах и средствах в 5-6 раз.

"Наступательные действия враг ведет вдоль всей линии соприкосновения на тринадцати основных оперативных направлениях, интенсивность которых в среднем составляет 160-190 штурмов в сутки", - говорит Гнатов.

Он отметил, что наиболее напряженная обстановка остается на востоке Украины. Там противник существенно преобладает в силах и средствах и, при поддержке авиации, артиллерии, широкого применения ударных БпЛА, ведет наступательные действия высокой интенсивности.

Враг пытается установить полный контроль над населенными пунктами Часов Яр и Торецк, создать условия для блокирования Константиновки с востока, юга и запада, охватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.

"Следует отметить, что сейчас противник пытается широко использовать тактику инфильтрации мелких групп в тыловые районы наших войск с их дальнейшим накоплением и развитием наступления у нас в тылу", - подчеркнул он.

В то же время, Силы обороны, при благоприятных условиях, ведут штурмовые действия с целью восстановления утраченного положения, а также поиск и уничтожение противника, который инфильтрировался в тыловые районы обороны наших войск.

"В целом, несмотря на значительные потери личного состава, вооружения и военной техники, противник не отказывается от продолжения наступательных действий. От развития событий на главном направлении, то есть Покровском, будет зависеть характер действий противника на других направлениях, в частности Запорожском", - отметил Гнатов.

Также на события на фронте влияет погода, ведь осадки значительно уменьшат проходимость местности, а соответственно - и маневренность войск.

Гнатов рассказал, существует большая вероятность того, что россияне будут продолжать выполнять свои задачи в наступательной операции.

"Цель, о которой они заявляли, напомню, прозвучала так: полное "освобождение" Донецкой и Луганской областей. То есть с нашей точки зрения это будет попытка выйти на административные границы именно Донецкой и Луганской областей и полностью оккупировать всю территорию", - рассказал он.

Сейчас можно сделать прогноз, что россияне будут продолжать сосредотачивать усилия именно на двух направлениях - Покровском и Добропольском, уточнил он.

Что ждет россиян на Покровском направлении

Главред писал, что по словам спикера оперативно-стратегической группировки "Днепр" Виктора Трегубова, российским подразделениям на Добропольском направлении грозит уничтожение или попадание в плен.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее аналитики ISW сообщили, что армия страны-агрессора России продолжает штурмы на Донбассе, но оккупанты несут критические потери возле Доброполья и Новопавловки.

Накануне со слов президента Владимира Зеленского стало известно, что Силы обороны Украины продолжают контрнаступательную операцию вблизи Доброполья и имеют значительные успехи.

Напомним, Главред писал, что воины 73 морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно разгромили позиции российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

Об персоне: Андрей Гнатов Андрей Викторович Гнатов - украинский офицер, бригадный генерал, Командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины. 27 июля 2022 года был награжден Крестом боевых заслуг - за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присяге, пишет Википедия.

