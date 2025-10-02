Укр
ВСУ рассекли Добропольский выступ: военные рванули в мощное контрнаступление

Ангелина Подвысоцкая
2 октября 2025, 00:54
Украинские военные зачистили почти 200 кв. км в Покровском районе.
ВСУ срезали Добропольский выступ оккупантов / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Что известно:

  • Украинские военные пошли в контрнаступление на Добропольском направлении
  • ВСУ смогли рассечь Добропольское выступление оккупантов

Украинские военные пошли в контрнаступление на Добропольском направлении и рассекли так называемый Добропольский выступ оккупантов. Силы обороны делают все, чтобы нанести россиянам максимальные потери. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"За минувшие сутки был восстановлен контроль еще над 2,2 кв. км украинской территории. Также проведены ударно-поисковые действия для уничтожения врага на территории 3 кв. км Покровского района Донецкой области. Наши штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 100 м до 1400 м. В ходе боевых действий здесь ликвидированы 52 оккупанта, а общие потери противника за сутки составили 80 человек", - говорится в сообщении.

На Добропольском направлении украинские военные нанесли оккупантам такие потери:

  • 3320 человек личного состава (1864 человек безвозвратных потерь),
  • 14 танков,
  • 38 боевых бронированных машин,
  • 202 артсистемы,
  • 5 РСЗО,
  • 453 автотехники,
  • 61 мотоцикл и квадроцикл,
  • 1 спецтехника,
  • 197 БПЛА.
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Во время контрнаступления в Покровском районе украинские защитники освободили 177,8 кв. км территории и зачистили от диверсантов 198,8 кв. км территории.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что воины 73 морского центра Сил специальных операций ВСУ успешно разгромили позиции российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.

Кроме того, ситуация на Покровском направлении резко меняется из-за сложных погодных условий, в частности сильного ветра и нестабильного неба. Об этом Армия TV рассказал пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Червона Калина" Максим Бакулин.

Накануне со слов президента Владимира Зеленского стало известно, что Силы обороны Украины продолжают контрнаступательную операцию вблизи Доброполья и имеют значительные успехи.

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

