Самолеты снаряжены ракетами: существует высокая угроза массированного удара

Кратко:
- Ночью есть высокая угроза ракетного удара по Украине
- Враг может использовать дроны и ракеты различных типов
Российские оккупанты завершили подготовку к новой ракетно-дроновой атаке на Украину. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых каналов, которые зафиксировали перемещение стратегической авиации страны-агрессора РФ.
Мониторы пишут, что в течение ночи существует повышенная угроза ракетно-дронового удара по Украине.
"Отмечено коммуникации пунктов управления стратегической авиации РФ... Есть признаки указывающие на вероятный боевой вылет стратегической авиации этой ночью", - говорится в сообщении.
Чем может РФ нанести удар по Украине
Какие средства поражения могут быть применены в ближайшее время для атаки по Украине:
- 5 Ту-95МС с аэродрома "Энгельс" и "Оленья";
- 4 Ту-160 с аэродромов "Энгельс" и "Украинка" (Дальний Восток);
- до 8 бортов МиГ-31К;
- до 22 ракет типа "Калибр" с морских носителей (акватория Черного и Каспийского моря);
- неопределенное количество баллистических ракет с севера и юга.
К тому же, другие мониторинговые каналы пишут, что враг может применить против Украины этой ночью около 850 ударных дронов, которые РФ выпустит ближе к полуночи.
Какие цели РФ выбрала для атаки
Приоритетными для врага направлениями вероятного удара являются - столица и западные регионы нашего государства.
Если этой ночью будет ракетный удар, то его стоит ожидать примерно в шесть утра.
Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, делать запас воды, зарядить свои гаджеты и резервные средства питания.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как писал Главред, российские оккупационные войска накопили около двух тысяч дронов, среди которых примерно 1 400 "Шахедов". Враг может применить это количество ударных дронов в течение 2-3 массированных атак.
Позже Зеленский заявил, что враг может нанести массированный удар по Украине в рождественские дни. Он призвал гражданских быть максимально внимательными в праздничные дни и не игнорировать сигналы тревоги, поскольку, по словам Зеленского, для врага "ничего святого нет".
Напомним, возле Коростеня в Житомирской области грузовой поезд сошел с рельсов, вероятно, из-за вражеского ударного беспилотника типа "Шахед". Есть пострадавшие. В движении пассажирских поездов произошли изменения.
