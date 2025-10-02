Атомная энергетика под прицелом: эксперт предупредил о катастрофической ситуации

Главное из заявления эксперта:
- Оккупанты начали атаковать инфраструктуру атомной энергетики
- На ней держалась экономика Украины
- В Чернигове и области фактически энергетика отсутствует
Страна-агрессор Россия начала атаковать инфраструктуру атомной энергетики Украины. Накануне под мощным ударом была Черниговская область. Об этом заявил военный эксперт Михаил Жирохов эфире Радио НВ.
Он отметил, что в Чернигове и области фактически энергетика отсутствует, графики подачи электроэнергии 6/3.
"Прогнозов того, что в ближайшее время изменится ситуация к лучшему, нет. Потому что россияне сейчас атакуют уже то, что не атаковали в 2022-м. Я имею в виду инфраструктуру атомной энергетики. В 2022-2023-м они фактически выбили тепловую электроэнергетику", - подчеркнул эксперт.
По его словам, до этого года оккупанты не поражали атомную энергетику. Именно на ней держалась экономика Украины.
"Ситуация с прифронтовыми территориями в Украине, ситуация с отопительным сезоном она, думаю, в ближайшее время будет катастрофическая", - подчеркнул Жирохов.
По его мнению, сейчас Украине нужно наносить ответные удары по энергетике РФ и так же атаковать российские приграничные области - Брянскую и Белгородскую.
Возможен ли блэкаут в Украине
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что Россия пытается навязать идею о том, что она ответит на украинские удары по ее нефтеперерабатывающей инфраструктуре.
По его мнению, если бы Россия могла погрузить Украину в блэкаут, она бы давно уже это сделала.
Кроме того, он добавил, что у Украины есть возможности восстанавливать энергетику, в частности с помощью западных партнеров.
Отключение света - что известно
Как сообщал Главред, 1 октября страна-агрессор Россия атаковала объект энергетической инфраструктуры. Вследствие этого Черниговщина частично остались без света.
Позже в Черниговоблэнерго заявили, что энергетики вводят жесткие графики отключения света. Отмечалось, что это временное решение на время проведения восстановительных работ на поврежденных объектах.
О персоне: Михаил Жирохов
Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольске Донецкой области.
Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах.
Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.
