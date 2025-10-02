Атомная энергетика под прицелом: эксперт предупредил о катастрофической ситуации

Эксперт считает, что Украине нужно наносить ответные удары по энергетике РФ.

https://glavred.info/ukraine/atomnaya-energetika-pod-pricelom-ekspert-predupredil-o-katastroficheskoy-situacii-10703240.html Ссылка скопирована

РФ начала атаковать атомную энергетику / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Оккупанты начали атаковать инфраструктуру атомной энергетики

На ней держалась экономика Украины

В Чернигове и области фактически энергетика отсутствует

Страна-агрессор Россия начала атаковать инфраструктуру атомной энергетики Украины. Накануне под мощным ударом была Черниговская область. Об этом заявил военный эксперт Михаил Жирохов эфире Радио НВ.

Он отметил, что в Чернигове и области фактически энергетика отсутствует, графики подачи электроэнергии 6/3.

видео дня

"Прогнозов того, что в ближайшее время изменится ситуация к лучшему, нет. Потому что россияне сейчас атакуют уже то, что не атаковали в 2022-м. Я имею в виду инфраструктуру атомной энергетики. В 2022-2023-м они фактически выбили тепловую электроэнергетику", - подчеркнул эксперт.

По его словам, до этого года оккупанты не поражали атомную энергетику. Именно на ней держалась экономика Украины.

"Ситуация с прифронтовыми территориями в Украине, ситуация с отопительным сезоном она, думаю, в ближайшее время будет катастрофическая", - подчеркнул Жирохов.

По его мнению, сейчас Украине нужно наносить ответные удары по энергетике РФ и так же атаковать российские приграничные области - Брянскую и Белгородскую.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Возможен ли блэкаут в Украине

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что Россия пытается навязать идею о том, что она ответит на украинские удары по ее нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

По его мнению, если бы Россия могла погрузить Украину в блэкаут, она бы давно уже это сделала.

Кроме того, он добавил, что у Украины есть возможности восстанавливать энергетику, в частности с помощью западных партнеров.

Отключение света - что известно

Как сообщал Главред, 1 октября страна-агрессор Россия атаковала объект энергетической инфраструктуры. Вследствие этого Черниговщина частично остались без света.

Позже в Черниговоблэнерго заявили, что энергетики вводят жесткие графики отключения света. Отмечалось, что это временное решение на время проведения восстановительных работ на поврежденных объектах.

Читайте также:

О персоне: Михаил Жирохов Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольске Донецкой области. Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах. Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред