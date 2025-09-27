Укр
Есть прилет по критической инфраструктуре: РФ ударила по нескольким областям Украины

Алёна Воронина
27 сентября 2025, 08:53
В нескольких областях есть разрушения и пострадавшие из-за атаки российских оккупантов.
РФ ударила по Украине, есть прилет по критической инфраструктуре/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

  • В Винницкой области в результате удара есть попадание в критическую инфраструктуру и поврежден дом
  • На Днепропетровщине возникли пожары, пострадала 39-летняя женщина

Страна-агрессор Россия в ночь на субботу, 27 сентября, снова атаковала Украину. Под удар попали несколько областей.

В Винницкой области в результате ночной атаки есть попадание в критическую инфраструктуру, сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

Также поврежден жилой дом - остекление окон, крыша. По последним данным, пострадавших нет.

"По состоянию на 6:30 пожар ликвидирован. Движение поездов восстановлено. Без электроснабжения остается один жилой дом. Над его восстановлением работают соответствующие службы. Всего к ликвидации последствий привлечено 48 человек личного состава и 13 единиц техники", - говорится в сообщении.

Удар по Днепропетровской области

Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, оккупанты ночью ударили по Днепропетровской области.

В Покровской общине Синельниковского района ночью из-за попадания БпЛА пострадала 39-летняя женщина. Возникло несколько пожаров. Были повреждены частные дома, один из которых загорелся. Горели также хозяйственная постройка, летняя кухня, гаражи, автомобили. Разрушены также админздание, музей, магазин.

"По райцентру и Покровской громаде Никопольщины вечером противник попал FPV-дронами. Есть повреждения на территории промышленного предприятия. По уточненной информации, из-за артобстрела Никополя, который произошел вчера вечером, разбиты четыре частных дома и уничтожена хозяйственная постройка. Защитники неба уничтожили над Днепропетровщиной 7 беспилотников, сообщили в ПвК", - рассказал Лысак.

Также ранее сообщалось, что оккупанты ночью ударили по Запорожью - стали известны последствия. По городу было нанесено по меньшей мере два удара. Был разрушен магазин и тысячи людей оказались без света.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, дрон РФ взорвался возле одной из украинских АЭС - МАГАТЭ сделало срочное заявление. На месте падения беспилотника образовалась большая воронка.

Днем 26 сентября сообщалось, что РФ атакует Черниговскую область - есть попадания и перебои света, первые подробности. Людей призвали находиться в безопасных местах.

Напомним, РФ определила цели ударов - названы города и вероятные сроки новых обстрелов. У противника в наличии постоянно находится около 300-400 ударных беспилотников, предупредил Олег Жданов.

