Россияне атаковала Запорожье: есть пострадавшие и разрушения

Оккупанты нанесли по Запорожью как минимум два удара.

Россияне атаковала Запорожье / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Вы узнаете:

В результаты акаки есть пострадавшие

Что известно по состоянию на сейчас

РФ нанесла как минимум два удара по Запорожью. Российские войска попали по объекту гражданской инфраструктуры, частично разрушено здание магазина.

Армия РФ атаковала объект гражданской инфраструктуры в Запорожье. Предварительно, есть пострадавшие, сообщил руководитель ЗОВА Иван Федоров.

Почти 9 тысяч абонентов без света в результате атаки РФ по Запорожью, сообщил начальник ЗОВА Иван Федоров. Россияне нанесли по Запорожью как минимум два удара.

Частично разрушено здание магазина, сообщил руководитель ЗОВА Иван Федоров. Армия РФ атаковала объект гражданской инфраструктуры в Запорожье. Предварительно, есть пострадавшие, сообщил руководитель ЗОВА Иван Федоров.

Атаки РФ на Запорожье - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 24 сентября российская оккупационная армия ударила по Запорожской области и областному центру. Россияне нанесли по городу два удара, предварительно - ФАБами. В результате обстрела возник пожар и повреждены частные дома. Два человека погибли, еще пятнадцать - ранены.

В ночь на 23 сентября оккупационная армия России нанесла шесть ударов ФАБами по Запорожбью. Попадание зафиксировано на территории частного домовладения. Разрушен жилой дом. Взрывной волной повреждены соседние здания. Кроме того, на месте происшествия возник пожар. Погиб мужчина.

Со взрывов и пожаров началось в Запорожье утро понедельника, 22 сентября. Российская армия направила на город не менее пяти авиабомб. Погибли люди.

О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

