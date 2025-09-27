Укр
Разрушенный магазин и тысячи людей без света: какие последствия удара по Запорожью

Алёна Воронина
27 сентября 2025, 07:52
По городу было нанесено по меньшей мере два удара.
Удар по Запорожью
Последствия удара по Запорожью/ коллаж: Главред, фото: Запорожская ОГА

Кратко:

  • РФ около полуночи нанесла два удара по Запорожью
  • Частично разрушено здание магазина
  • Тысячи людей после удара остались без света

В ночь на субботу, 27 сентября, российские оккупанты ударили по Запорожью дронами. По городу было нанесено по меньшей мере два удара.

Российские захватчики попали по объекту гражданской инфраструктуры. Об этом рассказал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Также он сообщил, что было частично разрушено здание магазина.

Вследствие вражеской атаки без света осталось почти 9 тысяч абонентов Запорожья.

Позже Федоров сообщил, что к 4 часам утра было запитано более 95% абонентов.

  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью Запорожская ОВА
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью Запорожская ОВА
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью Запорожская ОВА
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью Запорожская ОВА
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью Запорожская ОВА
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью Запорожская ОВА
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью Запорожская ОВА

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, дрон РФ взорвался возле одной из украинских АЭС - МАГАТЭ сделало срочное заявление. На месте падения беспилотника образовалась большая воронка.

Днем 26 сентября сообщалось, что РФ атакует Черниговскую область - есть попадания и перебои света, первые подробности. Людей призвали находиться в безопасных местах.

Напомним, РФ определила цели ударов - названы города и вероятные сроки новых обстрелов. У противника в наличии постоянно находится около 300-400 ударных беспилотников, предупредил Олег Жданов.

