Разрушенный магазин и тысячи людей без света: какие последствия удара по Запорожью

По городу было нанесено по меньшей мере два удара.

Последствия удара по Запорожью/ коллаж: Главред, фото: Запорожская ОГА

Кратко:

РФ около полуночи нанесла два удара по Запорожью

Частично разрушено здание магазина

Тысячи людей после удара остались без света

В ночь на субботу, 27 сентября, российские оккупанты ударили по Запорожью дронами. По городу было нанесено по меньшей мере два удара.

Российские захватчики попали по объекту гражданской инфраструктуры. Об этом рассказал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Также он сообщил, что было частично разрушено здание магазина.

Вследствие вражеской атаки без света осталось почти 9 тысяч абонентов Запорожья.

Позже Федоров сообщил, что к 4 часам утра было запитано более 95% абонентов.

